Viszony - Marsi Anikóval: „Rettenetes volt” – Rubint Réka megtörten beszélt a fájdalmairól

Rubint Réka az elmúlt időszakban komoly kezeléseken esett át, miközben mindent megtett azért, hogy testileg és lelkileg is megőrizze az erejét. A fitneszedző most régi barátnőjének, Marsi Anikónak vallott őszintén a rákkal vívott harcáról, a fájdalmas beavatkozásokról és azokról a pillanatokról, amikor úgy érezte, már nem bírja tovább. A személyes hangvételű beszélgetésre a Viszony - Marsi Anikóval című új műsorban került sor, ami már megjelent az Origo YouTube-csatornáján. Rubint Réka olyan részleteket is megosztott most a nézőkkel, amelyekről korábban nem beszélt a nyilvánosság előtt.

A Viszony - Marsi Anikóval debütált az Origo YouTube-csatornáján: az első adás vendége Rubint Réka.

Forrás: Origo

Rubint Réka a legfájdalmasabb beavatkozásáról vallott

Marsi Anikó új műsora, a Viszony - Marsi Anikóval az Origo YouTube-csatornáján debütált, az első adás vendége pedig a műsorvezető régi barátnője, Rubint Réka volt. A két nő között nem voltak tabuk: Anikó azt is elárulta, mennyire megrázta, amikor megtudta, hogy Réka rákbetegséggel küzd.

A műsorvezető arról beszélt, hogy rendkívül erős nőnek tartja barátnőjét, akire felnéz a kitartásáért. Amikor azonban feltette neki a kérdést, hogyan képes elviselni a kezelésekkel járó fájdalmakat, Réka olyan emléket idézett fel, amely még most is könnyeket csalt a szemébe.

A legdurvább fájdalom az elmúlt időszakban június 1. és 7. között volt, amikor bent feküdtem az Onkológiai Intézetben, és a májamat ablálták. Kilenc gócból nyolc daganatot megsütöttek, egyhez nem tudtak hozzányúlni, mert közel volt az epéhez

– kezdte a fitneszedző.

A beavatkozást altatásban végezték, az ébredés után azonban szinte elviselhetetlen fájdalmak gyötörték.

„Amikor ott felébredtem, azt mondtam: nem tudom, mi a jobb, a halál vagy ez. Rettenetes volt” – vallotta be könnyeivel küszködve.

A súlyos fájdalmak ellenére sem mondott le a táboráról

Rubint Réka a beszélgetésben azt is elárulta, hogy a megpróbáltatások után egy korábban megszervezett tábor várt rá. Bár az orvosok három hétre eltiltották a mozgástól, nem akarta magára hagyni a résztvevőket, ezért ő a színpad szélén ülve mutogatott, az edzést pedig férje, Norbi tartotta meg két segítőjével, akik már tudták a koreográfiát.