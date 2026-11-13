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felmérés

Meglepő, mitől szoronganak a férfiak az ágyban – ez a nőtípus különösen zavarba hozza őket

felmérés idősebb partner férfi
Life.hu
2026.11.13.
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Van egy nőtípus, aki mellett meglepően sok férfi kezd el izgulni az ágyban – és nem azért, mert nem tartja vonzónak. Egy friss felmérés szerint a férfiak közel fele sokkal nagyobb nyomást érez, ha ilyen nővel kerül intim kapcsolatba.

Egy felmérésében a megkérdezett férfiak 47 százaléka mondta azt, hogy egy bizonyos nőtípus mellett szexuálisan szorongóbbá válnak. A bizonytalanság bizonyos helyzetekben még tovább erősödik, hiába vonzódnak a partnerükhöz.

Nőtípus, aki mellett szoronganak a férfiak
Vajon milyen nőtípus,mellett szoronganak a férfiak?
Forrás:  123rf.com

 

Ami a legjobban nyomasztja a férfiakat

  • 31 százalék attól fél, hogy tapasztalatlannak tűnik.
  • 30 százalék úgy érzi, neki kell magabiztosan kezdeményeznie.
  • 25 százalék azon aggódik, hogy elég sokáig bírja-e.
  • 77 százalék pedig senkinek nem beszél ezekről a félelmeiről.

Melyik nőtípus hozza zavarba a férfiakat?

Nem szőke, nem barna, nem vékony, nem molett, és nem is a fiatalabb, hanem a náluk idősebb nőktől jönnek a pasik igazán zavarba. Miért? A magyarázat részben abból fakadhat, hogy a férfiak sokszor automatikusan tapasztaltabbnak és magabiztosabbnak gondolják a náluk idősebb nőket. A felmérés szerint 61 százalékuk úgy vélte, hogy egy idősebb partner valószínűleg több szexuális tapasztalattal rendelkezik, 53 százalék pedig magabiztosabbnak gondolta őt.

És innen már könnyű eljutni ahhoz a gondolathoz: „Mi van, ha nem vagyok elég jó neki?”

A szexuálpszichológus szerint a popkultúra sem feltétlenül segít. A filmekben és sorozatokban gyakran természetesnek számít az idősebb férfi–fiatalabb nő felállás, míg a fordított helyzetet hajlamosak vagyunk különlegesnek, viccesnek vagy akár kissé pikánsnak beállítani. Az idősebb nőkre ráaggatott „cougar” sztereotípia pedig tovább erősítheti azt a képet, hogy ők biztosan mindent tudnak, és majd alaposan próbára teszik a fiatalabb férfit.

Pedig lehet, hogy a nő egyáltalán nem várja el ezt

A legérdekesebb talán éppen ez: sok férfi attól szorong, amit feltételez a másikról, nem attól, amit a nő valójában gondol róla.

A szakértő szerint az intim együttlét nem vizsga, ahol teljesíteni kell. Sokkal többet segíthet, ha a felek egyszerűen beszélnek arról, mi esik jól nekik, és nem próbálják kitalálni, hogy a másik mit vár el.

Vagyis lehet, hogy az idősebb nő valójában nem szigorú tanárként érkezik az ágyba, hanem csak szeretné jól érezni magát – akárcsak a férfi.

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