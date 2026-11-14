43 éves korában meghalt az Ovizsaru egykori gyereksztárja

Meghalt Christian Cousins, az Ovizsaru egykori gyerekszínésze. A 43 éves színész haláláról testvére, Jonas Roeser számolt be az Instagramon.

Meghalt Christian Cousins, az Ovizsaru egykori gyerekszínésze

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„Nehéz megosztanom a hírt, hogy a testvérem, Christian Cousins elhunyt” – írta bejegyzésében. Roeser azt is elárulta, hogy Christian májbetegségben szenvedett, és a halála előtti időszakban már nagyon rossz állapotban volt.

Christian Cousins testvére megható szavakkal búcsúzott

Jonas Roeser a bejegyzésben arról is mesélt, hogy csak egyetemista korában találkozott először Christiannel és ikertestvérével, Joseph „Joey” Cousinsszal.

„Az édesapám révén vagyunk testvérek. Ők Kaliforniában nőttek fel, én pedig Washington államban. Gyerekkoromban még a televízióban néztem őket a Knots Landing című sorozatban, valamint Arnold Schwarzenegger oldalán az Ovizsaruban, amelyben Dominicot alakították” – emlékezett vissza.

Hozzátette, hogy számára Christian sokkal többet jelentett a gyerekkori filmszerepeinél.

„Különleges egyéniség volt, tele szenvedéllyel és energiával. Nagy történetei és még nagyobb álmai voltak” – írta.

Roeser azt is elmondta, hogy testvére sokat szenvedett a betegsége miatt, és vigaszt jelent számára a gondolat, hogy Christian most már nem érez fájdalmat.

Búcsúzóul a következő sorokat írta:

„Nyugodj békében, Christian. Remélem, a lelked megnyugodott, és megtaláltad a békét. A testvérem vagy, és nagyon fogsz hiányozni.”

Christian Cousins az Ovizsaruban vált ismertté

Christian Cousins és ikertestvére, Joseph 1983 márciusában születtek a kaliforniai Orange megyében. Mindössze ötévesek voltak, amikor 1988-ban megkapták első színészi munkájukat az Út a mennyországba című sorozat egyik epizódjában.

A két fiú 1987 és 1992 között a Knots Landing (a Dallas spinoffja) című népszerű amerikai sorozat közel hatvan epizódjában alakította Bobby Gibson Ewing szerepét.

1990-ben Arnold Schwarzenegger oldalán szerepeltek az Ovizsaru című vígjátékban, amelyben Dominic szerepén osztoztak. Ekkor ismerte meg őket a világ.

A testvérpár utoljára 1995-ben vállalt színészi szerepet, ezt követően mindketten eltűntek a filmvászonról.