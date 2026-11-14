Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. nov. 14., szombat Aliz

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

ünnepre hangolva Meghan Markle IQ-teszt katalin hercegné személyiségteszt
gyász

43 éves korában meghalt az Ovizsaru egykori gyereksztárja

gyász Ovizsaru haláleset
Horváth Angéla
2026.11.14.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
43 éves korában elhunyt Christian Cousins, akit Arnold Schwarzenegger oldalán ismerhetett meg a világ az Ovizsaru című filmben. A tragikus hírt a színész testvére jelentette be, aki arról is beszámolt, hogy Christian a halála előtt súlyos betegséggel küzdött.

Meghalt Christian Cousins, az Ovizsaru egykori gyerekszínésze. A 43 éves színész haláláról testvére, Jonas Roeser számolt be az Instagramon.

Meghalt Christian Cousins, az Ovizsaru egykori gyerekszínésze
Meghalt Christian Cousins, az Ovizsaru egykori gyerekszínésze
Forrás: Shutterstock

„Nehéz megosztanom a hírt, hogy a testvérem, Christian Cousins elhunyt” – írta bejegyzésében. Roeser azt is elárulta, hogy Christian májbetegségben szenvedett, és a halála előtti időszakban már nagyon rossz állapotban volt.

Christian Cousins testvére megható szavakkal búcsúzott

Jonas Roeser a bejegyzésben arról is mesélt, hogy csak egyetemista korában találkozott először Christiannel és ikertestvérével, Joseph „Joey” Cousinsszal.

„Az édesapám révén vagyunk testvérek. Ők Kaliforniában nőttek fel, én pedig Washington államban. Gyerekkoromban még a televízióban néztem őket a Knots Landing című sorozatban, valamint Arnold Schwarzenegger oldalán az Ovizsaruban, amelyben Dominicot alakították” – emlékezett vissza.

Hozzátette, hogy számára Christian sokkal többet jelentett a gyerekkori filmszerepeinél.

„Különleges egyéniség volt, tele szenvedéllyel és energiával. Nagy történetei és még nagyobb álmai voltak” – írta.

Roeser azt is elmondta, hogy testvére sokat szenvedett a betegsége miatt, és vigaszt jelent számára a gondolat, hogy Christian most már nem érez fájdalmat.

Búcsúzóul a következő sorokat írta:

„Nyugodj békében, Christian. Remélem, a lelked megnyugodott, és megtaláltad a békét. A testvérem vagy, és nagyon fogsz hiányozni.”

 

Christian Cousins az Ovizsaruban vált ismertté

Christian Cousins és ikertestvére, Joseph 1983 márciusában születtek a kaliforniai Orange megyében. Mindössze ötévesek voltak, amikor 1988-ban megkapták első színészi munkájukat az Út a mennyországba című sorozat egyik epizódjában.

A két fiú 1987 és 1992 között a Knots Landing (a Dallas spinoffja) című népszerű amerikai sorozat közel hatvan epizódjában alakította Bobby Gibson Ewing szerepét.

1990-ben Arnold Schwarzenegger oldalán szerepeltek az Ovizsaru című vígjátékban, amelyben Dominic szerepén osztoztak. Ekkor ismerte meg őket a világ.

A testvérpár utoljára 1995-ben vállalt színészi szerepet, ezt követően mindketten eltűntek a filmvászonról.

Ezeket olvastad már? 

Amerika első szupermodellje 79 évesen is gyönyörű: így fest ma Cheryl Tiegs

A hetvenes években férfiak milliói rajongtak érte, bikinis fotóival pedig történelmet írt a divatvilágban. Cheryl Tiegs ma már ritkán mutatkozik a nyilvánosság előtt, de 79 évesen is megőrizte karcsú alakját és természetes szépségét.

Milliárdosok a szülei, mégis diszkontáruházakban vásárol Beyoncé 9 éves lánya

Beyoncé a világ legdrágább divatmárkáinak ruháit is megengedheti magának, kilencéves lánya azonban egészen máshol szeret vásárolni. Az énekesnő most elárulta, mely üzletekért rajong Rumi, és azt is, mi lesz egyszer a saját, különleges ruhatárának sorsa.

Késes betörők jutottak be Chris Hemsworth birtokára: felesége és a gyerekek is otthon voltak

A házban mindenki aludt, amikor késes támadók hatoltak be a hollywoodi sztár otthonába. Chris Hemsworth feleségét sokkolták a történtek.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu