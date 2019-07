Egyik versenyzőjébe szeretett bele Rácz Jenő séf, A Konyhafőnök zsűritagja. Párjával, Dórival most először álltak együtt kamera elé, mióta felvállalták a kapcsolatukat.

Ahogy mi is megírtuk, Rácz Jenő séf, A Konyhafőnök című műsor egyik zsűritagja elárulta, ki az a titokzatos lány, akivel már több fotót is posztolt a közösségi oldalára. Az első képeken természetesen nem látszott a lány arca, de azt tudni lehetett, hogy több van közöttük barátságnál.

Végül elárulták, hogy a lányt, Dórit már a tévénézők is ismerik, hiszen Jenő séf egyik versenyzője volt a műsorban. Most pedig élő adásban is meséltek szerelmükről a Reggeli című műsorban.

Dóri azt is elárulta, a szülei először nem örültek, hogy a műsor séfje az új kedvese, tartottak ettől a helyzettől. „Édesanyámmal már kezdenek megbarátkozni, de apukám kicsit szigorúbb” – nevetett Dóri.

„Az első olyan kapcsolatom életemben, ahol még nem veszekedtünk egy keményet, és majdnem mindennap együtt vagyunk” – fogalmazott Rácz Jenő, aki azt is megsúgta, hogy hivatalosan négy hónapja vannak együtt.

„Nagyon összeillünk” – mosolygott a séf, aki hamarosan megnyitja éttermét. Az összeköltözést és a lánykérést nem szeretné elhamarkodni. Mint mondta, sokat tanult a múlt hibáiból. Úgy érzi, megvan annak a varázsa, hogy randevúznak, elmegy Dóriért és sokszor főz is neki. Dóri azonban elárulta, ő még nem mert ételt készíteni Jenőnek.