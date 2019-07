Weisz Fanni és férje évek óta egy párt alkotnak, de olykor azért náluk is előfordul a féltékenykedés. Habár egymásban megbíznak, mégsem szeretik, ha a párjukat megkörnyékezi valaki.

Weisz Fannit is sokszor megtalálják az udvarlók annak ellenére, hogy köztudott, nem egyedülálló. Ő és férje is tudják kezelni az ilyen helyzeteket, de azért előfordul, hogy elkezdenek féltékenykedni.