Kvíz: felismered ezeket a januári születésű világsztárokat?

A kvíz, amiben ezúttal a leghíresebb januári születésű külföldi és magyar sztárt sorakoztattuk fel számodra a mozi, az irodalom, a sport, a zene és a színház világából: olyan legendás művészek ők, akik nap mint nap szembejönnek velünk az interneten, vagy akikkel már többször is találkozhattunk a mozivásznon. Ha valakit ennyiszer látunk, elég egy pillantás a szemére vagy a szájára, és már be is azonosítottuk. Vagy mégsem?

Kvíz: felismered a januárban született művészeket?

Forrás: Shutterstock

Az elmúlt időszakban már több filmes, műveltségi és irodalmi kvízben is kipróbálhattad magad, most azonban hoztunk egy igazán különleges tesztet. Legújabb kvízünkben 10 kérdést teszünk fel 10 januári születésű emberről, akik valamilyen módon adtak valamit a világnak a művészet, a tudomány és a közélet területén. Vajon elég egy képkocka, hogy kitalál, ezúttal kire gondoltunk? Teszteld le a tudásod most! Felkészültél?