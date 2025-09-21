Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Tóth Bori
2025.09.21.
Készen állsz a kihívásra? Teszteld látásodat ezzel a trükkös IQ-teszttel! Hová bújt a macska? Csupán az emberek 2%-a képes megtalálni! Vajon te közéjük tartozol?

Ma egy olyan képrejtvényt hoztunk, ahol semmi más dolgod nincsen, mint megtalálni a képen megbújó macskát. A feladat egyértelmű. Mi sem egyszerűbb. De ne hagyd, hogy a látszat megtévesszen. Ez az IQ-teszt a legnehezebbek közé tartozik! Készen állsz, hogy próbára tedd megfigyelőképességedet és a vizuális IQ-dat? Upsz, majdnem megfeledkeztünk a legfontosabbról: a macska felkutatására mindössze öt másodperc áll rendelkezésedre! Lássuk, sikerrel jársz-e! Íme a kép:

Képes IQ-teszt: hová búj a macska?
Képes IQ-teszt: találd meg a macskát 5 másodperc alatt!
Forrás: jagranjosh.com/Brightside

Optikai illúzió IQ-teszt: csak a 20/20-as látású emberek találhatják meg a rejtett macskát

A mostani feladványban egy női gardróbszoba  képe látható. Fiókokkal, polcokkal és szekrényekkel. Az akasztókon színes női ruhák és női felsők sorakoznak. Cipők, táskák, kalap, sál, kendő, ékszer, bőröndök. Akié ez a szoba, annak biztosan nem okoz gondot, hogy mit vegyen fel reggelente. Sok nő álma egy ilyen szentély! A tulajdonosnak a sokféle ruhán kívül van egy szemtelen kis macskája, aki mindig belopózik és elbújik. Segíts megtalálni neki a cicát, mielőtt még éles karmaival kárt tesz a bútorokban, vagy valamelyik ruhában! Hívd segítségül a kifinomult IQ-d és az éles megfigyelőképességed! Ezt az optikai illúziót csak azok képesek megoldani öt másodperc alatt akiknek az agya villámgyorsan dolgozik! Ez egy kőkemény agytorna, amit csak kevesen képesek megoldani! Tartozz a legokosabb zsenik elit klubjához! Koncentrálj és alaposan vizsgálj át minden apró részletet! 

Sikerült megtalálnod a macskát mielőtt lejárt az idő? GRATULÁLUNK! Ügyes vagy! Ezt a fejtörőt csupán az emberek 2%-a képes megoldani! Bebizonyítottad, hogy kivételes látással és megfigyelőképességgel rendelkezel. Ha már egyenesen az őrületbe kergetett a macskakeresés, most segítünk, hogy végre megkönnyebbülj. Görgess lejjebb, és megmutatjuk, hol bujkált.

Íme a képes IQ-teszt megoldása

A képen sárga körrel jelölve láthatod, hogy hol bujkált a macska.

Képes IQ-teszt megoldás.
Képes IQ-teszt megoldás.
Forrás: jagranjosh.com/Brightside

Ha élvezted ezt a játékos tesztet, OSZD MEG ismerőseiddel is! Hívd ki őket egy játékos versenyre! Vajon ki találja meg leghamarabb a képen ügyesen rejtőzködő macskát?

