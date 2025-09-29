Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
7 pont ennél a kvíznél már rendkívülinek számít – Átlag feletti az intelligenciád, ha tudod, mit jelentenek ezek a szavak

magyar nyelv jelentés kvíz
Jónás Ágnes
2025.09.29.
A magyar nyelv tele van különleges szavakkal, amelyek közül jó néhányat hajlamosak vagyunk rosszul használni vagy félreérteni. Biztosan te is találkoztál már olyan helyzettel, amikor valaki egészen mást értett egy kifejezés vagy bizonyos szavak alatt, mint amit valójában jelentenek. Ilyenkor megmosolyogtató félreértések születhetnek, rosszabb esetben pedig komoly kommunikációs zavarba is kerülhetünk.

Nem árt tudni, hogy amikor úgy használunk szavakat, hogy közben nem pontosan értjük (csupán sejtjük) a jelentésüket, az nem feltétlenül tudatos, inkább megszokásból ered. 

szavak
szavak jelentése
Forrás: Shutterstock

Nem ismered bizonyos szavak jelentését? 

Ne aggódj, ezt a jelenséget nem azonosíthatjuk a funkcionális analfabétizmussal, ugyanis az a következőt jelenti: valaki képes ugyan olvasni és írni, de nem érti meg igazán a szöveget, vagy nem tudja a nyelvi tudását a mindennapi életben, a problémamegoldás során alkalmazni.

A rosszul használt szavak inkább a nyelvi pontatlanságot és a szókincs szűkösségét mutatják.

Mindez azért lehet gond, mert a nyelv nemcsak kommunikációs eszköz, hanem gondolkodási keret is. Ha nem pontosan ismerjük a szavak jelentését, könnyebben félreértünk másokat, vagy magunkat nem tudjuk világosan kifejezni. Ez nemcsak a hétköznapi életben okozhat gondot, hanem a tanulásban, a munkahelyi kommunikációban, sőt a társadalmi érvényesülésben is. Aki gazdagabb szókinccsel és pontosabban fejezi ki magát, általában magabiztosabb, és könnyebben éri el céljait.

Hogyan tanuljuk meg egyes szavak jelentését gyorsan, hatékonyan?

A legkézenfekvőbb módszer az olvasás. A szépirodalom, az esszék, a publicisztikák vagy akár a jó minőségű online tartalmak új szavakkal és kifejezésekkel gazdagítanak, miközben azok jelentését a szövegösszefüggésből is megtanuljuk. Emellett hasznos lehet, ha időről időre szándékosan utánanézünk egy-egy szónak az interneten (vagy szótárban), főleg ha bizonytalanok vagyunk a jelentésében. A nyelvjátékok, a keresztrejtvények, a kvízek vagy a szókincsfejlesztő alkalmazások szintén segíthetnek abban, hogy bővüljön a szókészletünk.

Végső soron minél több szót ismerünk és értünk pontosan, annál gazdagabban tudjuk kifejezni a gondolatainkat és annál könnyebben teremtünk kapcsolatot másokkal. Ez a fajta tudatos nyelvhasználat műveltséget és magabiztosságot is ad. És most nézzük: te tudod, mit jelentenek ezek a szavak? 7 pont ennél a kvíznél már átlag feletti intelligenciára vall!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/10 Mit jelenthet a pallér szó?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/10 Mit jelent: talmi?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/10 Improvizál - Ez a szó mit jelent?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/10 Mit jelent a patetikus szavunk?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/10 És a kuriózum?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/10 Na és a paradoxon?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/10 Mit jelent az, hogy precedens?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/10 Mit jelent a nihil?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/10 Mi az organizmus jelentése?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/10 És a degradál?

 

