7 pont ennél a kvíznél már rendkívülinek számít – Átlag feletti az intelligenciád, ha tudod, mit jelentenek ezek a szavak

Nem árt tudni, hogy amikor úgy használunk szavakat, hogy közben nem pontosan értjük (csupán sejtjük) a jelentésüket, az nem feltétlenül tudatos, inkább megszokásból ered.
Ne aggódj, ezt a jelenséget nem azonosíthatjuk a funkcionális analfabétizmussal, ugyanis az a következőt jelenti: valaki képes ugyan olvasni és írni, de nem érti meg igazán a szöveget, vagy nem tudja a nyelvi tudását a mindennapi életben, a problémamegoldás során alkalmazni.
A rosszul használt szavak inkább a nyelvi pontatlanságot és a szókincs szűkösségét mutatják.
Mindez azért lehet gond, mert a nyelv nemcsak kommunikációs eszköz, hanem gondolkodási keret is. Ha nem pontosan ismerjük a szavak jelentését, könnyebben félreértünk másokat, vagy magunkat nem tudjuk világosan kifejezni. Ez nemcsak a hétköznapi életben okozhat gondot, hanem a tanulásban, a munkahelyi kommunikációban, sőt a társadalmi érvényesülésben is. Aki gazdagabb szókinccsel és pontosabban fejezi ki magát, általában magabiztosabb, és könnyebben éri el céljait.
A legkézenfekvőbb módszer az olvasás. A szépirodalom, az esszék, a publicisztikák vagy akár a jó minőségű online tartalmak új szavakkal és kifejezésekkel gazdagítanak, miközben azok jelentését a szövegösszefüggésből is megtanuljuk. Emellett hasznos lehet, ha időről időre szándékosan utánanézünk egy-egy szónak az interneten (vagy szótárban), főleg ha bizonytalanok vagyunk a jelentésében. A nyelvjátékok, a keresztrejtvények, a kvízek vagy a szókincsfejlesztő alkalmazások szintén segíthetnek abban, hogy bővüljön a szókészletünk.
Végső soron minél több szót ismerünk és értünk pontosan, annál gazdagabban tudjuk kifejezni a gondolatainkat és annál könnyebben teremtünk kapcsolatot másokkal. Ez a fajta tudatos nyelvhasználat műveltséget és magabiztosságot is ad. És most nézzük: te tudod, mit jelentenek ezek a szavak? 7 pont ennél a kvíznél már átlag feletti intelligenciára vall!
