Ezt árulja el a személyiségedről az, ahogyan felhelyezed a vécépapír-gurigát

2025.09.22.
Csináljunk egy kis tekeréses játékot: hogy szereted felakasztani a vécépapír-gurigát? Szereted, ha a vécépapír laza vége messzebb van a faltól, vagyis felülről; vagy a fal mellett van, alulról? Erre az egyszerűnek és furcsának tűnő kérdésre adott válaszod többet elmondhat a személyiségedről, mint egy pszichológiai elemzés. Nézzük mit mond Dr. Gilda Carle („a sztárok kapcsolati szakértője”) a választásodról.

Ez a könnyed pszichológiai „kvíz” arról szól, hogyan függ össze a vécépapír-feltekercselés módja a személyiségjegyeiddel. Sokat elmond rólad az, hogy a falhoz eső rész felé tekeredik nálad a guriga, vagy a külső részen. Tudd meg, hogy vezető, rendszerező vagy célorientált vagy.  

Vécépapír felhelyezése teszt és személyiség kapcsolata
A nagy vécépapír-preferencia: néha a legértékesebb, ha a komfort jelenik meg a szokásainkban, nem a megfelelés. 
Forrás: Shutterstock

Bár ez mókásnak hangozhat, egy amerikai felmérés még jövedelem-kapcsolatot is talált a kettő között. A 20 000 dollár (6 millió 300 ezer Ft) alatti jövedelműek 73%-a alulra teker, míg az 50 000 dollár (15 millió 900 ezer Ft) felettiek 60 %-a inkább felülre. Az eredmények nem bírnak reprezentatív tudományos értékkel, mégis elgondolkodtatóak. 

A vécépapír-orientáció mint apró pszichológiai ajtó

Ugye te is láttál már vicces posztokat vagy rövid pszichológiai teszteket arról, hogy mit árul el rólad az, hogy felülre vagy alulra tekered a vécépapírt? Nos, cikkünk egy könnyed hangvételű, de mégis érdekes kiegészítést kínál ehhez, Dr. Gilda Carle kapcsolati szakértő gondolataival kiegészítve a tesztet.

1. Felülre tekerés („over”) − Vezetői attitűd

Akik a papírt lazán a fal távolabbi részéről lógatják („felülre”), tipikusan céltudatosak, szervezettek, nagyrészt vezető típusok. Kedvelik az irányítást, és inkább túlteljesítőnek számítanak.  

2. Alulra tekerés („under”) − Nyugalom és megbízhatóság

Azok, akik a papírt inkább a fal irányába tekerték („alulra”), lazább, megbízhatóbb és konfliktuskerülőbb személyiséggel bírhatnak. Olyanok, akik alapvetően stabil, harmonikus kapcsolatokra törekednek.  

3. Közömbösek − Alkalmazkodók és nyitottak

Aki nem foglalkozik ezzel igazán, az konfliktuskerülő, alkalmazkodó, ugyanakkor szívesen néz szembe újhelyzetekkel. Nem ragaszkodik mereven a saját módszereihez.  

Miért érdekes ez? És mennyire komoly?

A vécépapír-preferencia lehet, hogy elsőre triviálisnak tűnik, de pont emiatt jó példája apró, prototipikus döntéseinknek, mint a ruhák sorrendje a szekrényben vagy a zuhanyzás menete. Ezek a rutinok formálják mindennapi szokásainkat, ebből kifolyólag mélyebb összefüggések, idegrendszeri mintázatok is megjelenhetnek bennük.  

Tudomány vagy csak móka?

Fontos hangsúlyozni, hogy ezek a felmérések nem tudományos, kontrollált környezetben zajlottak. Inkább könnyed szórakozásként szolgálnak, mégis, humorosan hívják fel a figyelmünket arra, hogy a legapróbb szokásaink is tükrözhetik a belső működésünket. 

