Ezt árulja el a személyiségedről az, ahogyan felhelyezed a vécépapír-gurigát

Ez a könnyed pszichológiai „kvíz” arról szól, hogyan függ össze a vécépapír-feltekercselés módja a személyiségjegyeiddel. Sokat elmond rólad az, hogy a falhoz eső rész felé tekeredik nálad a guriga, vagy a külső részen. Tudd meg, hogy vezető, rendszerező vagy célorientált vagy.
Bár ez mókásnak hangozhat, egy amerikai felmérés még jövedelem-kapcsolatot is talált a kettő között. A 20 000 dollár (6 millió 300 ezer Ft) alatti jövedelműek 73%-a alulra teker, míg az 50 000 dollár (15 millió 900 ezer Ft) felettiek 60 %-a inkább felülre. Az eredmények nem bírnak reprezentatív tudományos értékkel, mégis elgondolkodtatóak.
Ugye te is láttál már vicces posztokat vagy rövid pszichológiai teszteket arról, hogy mit árul el rólad az, hogy felülre vagy alulra tekered a vécépapírt? Nos, cikkünk egy könnyed hangvételű, de mégis érdekes kiegészítést kínál ehhez, Dr. Gilda Carle kapcsolati szakértő gondolataival kiegészítve a tesztet.
1. Felülre tekerés („over”) − Vezetői attitűd
Akik a papírt lazán a fal távolabbi részéről lógatják („felülre”), tipikusan céltudatosak, szervezettek, nagyrészt vezető típusok. Kedvelik az irányítást, és inkább túlteljesítőnek számítanak.
2. Alulra tekerés („under”) − Nyugalom és megbízhatóság
Azok, akik a papírt inkább a fal irányába tekerték („alulra”), lazább, megbízhatóbb és konfliktuskerülőbb személyiséggel bírhatnak. Olyanok, akik alapvetően stabil, harmonikus kapcsolatokra törekednek.
3. Közömbösek − Alkalmazkodók és nyitottak
Aki nem foglalkozik ezzel igazán, az konfliktuskerülő, alkalmazkodó, ugyanakkor szívesen néz szembe újhelyzetekkel. Nem ragaszkodik mereven a saját módszereihez.
A vécépapír-preferencia lehet, hogy elsőre triviálisnak tűnik, de pont emiatt jó példája apró, prototipikus döntéseinknek, mint a ruhák sorrendje a szekrényben vagy a zuhanyzás menete. Ezek a rutinok formálják mindennapi szokásainkat, ebből kifolyólag mélyebb összefüggések, idegrendszeri mintázatok is megjelenhetnek bennük.
Fontos hangsúlyozni, hogy ezek a felmérések nem tudományos, kontrollált környezetben zajlottak. Inkább könnyed szórakozásként szolgálnak, mégis, humorosan hívják fel a figyelmünket arra, hogy a legapróbb szokásaink is tükrözhetik a belső működésünket.
