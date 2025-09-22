Ezt árulja el a személyiségedről az, ahogyan felhelyezed a vécépapír-gurigát

Ez a könnyed pszichológiai „kvíz” arról szól, hogyan függ össze a vécépapír-feltekercselés módja a személyiségjegyeiddel. Sokat elmond rólad az, hogy a falhoz eső rész felé tekeredik nálad a guriga, vagy a külső részen. Tudd meg, hogy vezető, rendszerező vagy célorientált vagy.

A nagy vécépapír-preferencia: néha a legértékesebb, ha a komfort jelenik meg a szokásainkban, nem a megfelelés.

Bár ez mókásnak hangozhat, egy amerikai felmérés még jövedelem-kapcsolatot is talált a kettő között. A 20 000 dollár (6 millió 300 ezer Ft) alatti jövedelműek 73%-a alulra teker, míg az 50 000 dollár (15 millió 900 ezer Ft) felettiek 60 %-a inkább felülre. Az eredmények nem bírnak reprezentatív tudományos értékkel, mégis elgondolkodtatóak.

A vécépapír-orientáció mint apró pszichológiai ajtó

Ugye te is láttál már vicces posztokat vagy rövid pszichológiai teszteket arról, hogy mit árul el rólad az, hogy felülre vagy alulra tekered a vécépapírt? Nos, cikkünk egy könnyed hangvételű, de mégis érdekes kiegészítést kínál ehhez, Dr. Gilda Carle kapcsolati szakértő gondolataival kiegészítve a tesztet.

1. Felülre tekerés („over”) − Vezetői attitűd

Akik a papírt lazán a fal távolabbi részéről lógatják („felülre”), tipikusan céltudatosak, szervezettek, nagyrészt vezető típusok. Kedvelik az irányítást, és inkább túlteljesítőnek számítanak.

2. Alulra tekerés („under”) − Nyugalom és megbízhatóság

Azok, akik a papírt inkább a fal irányába tekerték („alulra”), lazább, megbízhatóbb és konfliktuskerülőbb személyiséggel bírhatnak. Olyanok, akik alapvetően stabil, harmonikus kapcsolatokra törekednek.

3. Közömbösek − Alkalmazkodók és nyitottak

Aki nem foglalkozik ezzel igazán, az konfliktuskerülő, alkalmazkodó, ugyanakkor szívesen néz szembe újhelyzetekkel. Nem ragaszkodik mereven a saját módszereihez.

Miért érdekes ez? És mennyire komoly?

A vécépapír-preferencia lehet, hogy elsőre triviálisnak tűnik, de pont emiatt jó példája apró, prototipikus döntéseinknek, mint a ruhák sorrendje a szekrényben vagy a zuhanyzás menete. Ezek a rutinok formálják mindennapi szokásainkat, ebből kifolyólag mélyebb összefüggések, idegrendszeri mintázatok is megjelenhetnek bennük.