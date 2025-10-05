Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
IQ-teszt: csak a legintelligensebbek képesek kiszúrni a halat a polipok között

feladvány optikai illúzió IQ-teszt
Gyüre Bernadett
2025.10.05.
Az IQ-tesztekkel próbára teheted tudásodat, éles logikádat. Ezúttal egy olyan IQ-tesztet hoztunk, amit csak nagyon kevesen képesek a megadott idő alatt teljesíteni.

Ez az IQ-teszt elsőre talán könnyűnek tűnhet, de nem érdemes alábecsülni. Mindössze 8 másodperc áll a rendelkezésre, hogy megtaláld az eldugott halat, aki jobban rejtőzködik, mint azt gondolnád. Vajon mennyi időre lesz szükség arra, hogy teljesítsd a feladatot?

Lehetetlen IQ-teszt
Lehetetlen IQ-teszt
Forrás: Jargan Josh / Facebook.com / thedudolf

IQ-teszt: sikerül megtalálnod a halat?

A tenger mélyén, a homokban rengeteg lila polip között rejtőzik egy apró hal, akinek most te is a nyomába eredhetsz! A feladatod, hogy mindössze 8 másodperc alatt kiszúrd, hol bújt meg a kis fickó. Nem lesz könnyű dolgod, hiszen úgy simul bele a környezetébe, hogy még a legélesebb szeműeknek is alaposan meg kell dolgoztatniuk az agytekervényeiket!

A rövid időkorlát csak tovább fokozza a kihívást, hiszen nyomás alatt még nehezebb észrevenni az elrejtett részletet. Vajon neked sikerül teljesíteni a feladványt?

Indítsd a stoppert és indulhat a keresés!

Megoldás

A hal a kép jobb felső sarkában rejtőzött el. Ha sikerült megtalálnod, akkor hatalmas gratuláció jár, hiszen a legintelligensebb emberek egyike vagy! Ha pedig nem, akkor se keserdj el, gyakorolj további tesztjeinkkel!

Neked sikerült megtalálni a halat?
Forrás: Jargan Josh / Facebook.com / thedudolf

Tetszett a feladvány? Ne felejtsd el megosztani az ismerőseiddel és teszteljétek együtt a logikai képességeitek!

 

