Itt valami nagyon nincs rendben: 5 másodperces IQ-teszt

Azok közé tartozol, akik imádják a trükkös képeket, rejtvényeket és furfangos feladványokat? Akkor készülj, mert most egy olyan képes IQ-tesztet hoztunk neked, ami állítólag mindössze 5 másodperc alatt képes felmérni, mennyire gyorsan pörög az agyad. A legjobb pedig, hogy nem kell hozzá semmi más, csak a szemed, egy kis koncentráció és persze a kíváncsiságod.

IQ-teszt - Ebben a szobában valami nincs rendben.

Forrás: Moje colaj

Képes IQ-teszt

A képes rejtvények és fejtörők az utóbbi években hatalmas népszerűségnek örvendenek. Nem véletlenül, hiszen egyszerre szórakoztatnak és edzik az agyat. Egy jól eltalált feladvány pillanatok alatt képes kizökkenteni a hétköznapok monotonitásából, miközben titokban trenírozza a memóriádat, a logikádat és a figyelmedet. Ezért is szeretjük annyira őket.

Lássuk a feladványt!

Az említett rejtvény egy látszólag hétköznapi szobát ábrázol. Első ránézésre minden rendben van: bútorok, tárgyak, apróságok, amik teljesen megszokottak egy otthonban. Ám, ha jobban megnézed, rájössz, hogy valami nagyon nem stimmel. A kihívás lényege, hogy mindössze 5 másodperc alatt kell kiszúrnod a hibát a képen. Aki villámgyorsan észreveszi az apró turpisságot, annak az IQ-ja a teszt szerint az átlag felett mozoghat.

IQ-teszt - Találd meg, mi nem stimmel a szobában!

Forrás: Moje colaj

Szóval, készen állsz? Pörgesd fel az agytekervényeidet, indítsd el a stoppert, és nézd meg, sikerül-e 5 másodperc alatt kiszúrnod, mi nem stimmel a képen.

Természetesen egyetlen feladványból nem lehet megállapítani, ki mennyire zseni. De az biztos, hogy az ilyen képes rejtvények remekül edzik a koncentrációt, és még a reakcióidőt is fejlesztik. Ráadásul garantáltan feldobják a napot – főleg, ha a barátaiddal vagy a családoddal együtt próbáljátok megoldani. Nincs is jobb annál, mint amikor mindenki más irányba kezd mutogatni, és percekig vitatkoztok, hogy hol rejtőzik a trükk.

A képes rejtvény megoldása

Megtaláltad a hibát? Ha igen, akkor gratulálunk, szuper a koncentrációd és a megfigyelőképességed. Ha nem, akkor se csüggedj, hiszen pont az a lényeg, hogy a hibát nehezen lehessen kiszúrni. Mutatjuk is, mi nem stimmelt a képen.