Ha te nem dőlsz be ennek az illúziónak, akkor az emberek 20%-ába tartozol

Fehér háttéren fekete pöttyök, közepén pedig egy feke lyuk. De várj! Ez a folt mintha pulzálna és terjedne, nem? Ha nálad nem működik ez az optikai illúzió, akkor az emberiség 20%-ába tartozol.

Forrás: Shutterstock

Senki nem tudja pontosan, miért működik ez az optikai illúzió

„»A táguló lyuk« egy rendkívül dinamikus illúzió: a középső fekete lyuk kör alakú elmosódása vagy átmenete azt a markáns optikai élményt kelti, mintha a megfigyelő előre haladna egy lyukba vagy alagútba” – nyilatkozta Dr. Bruno Laeng, az Oslói Egyetem Pszichológiai Tanszékének professzora és a tanulmány első szerzője.

A pontok és a fekete folt együtt térhatást idéznek elő, ami alkalmazkodásra készteti az ember idegrendszerét, mintha a luk tényleg fizikailag létezne. A norvégiai Osloi Egyetem kutatói megállapították, hogy a „táguló lyuk” illúzió olyan hatékonyan téveszti meg agyunkat, hogy sok ember pupillája kitágul, hogy több fényt engedjen be. Ezzel szemben, amikor a „lyuk” fekete helyett színes volt, ezek a minták összehúzták a pupillákat, mintha a szem alkalmazkodna a fényhez. Az emberiség 20%-ának viszont tényleg nem mond sokat ez a kép. Valójában senki nem tudja, mi idézi elő azt, hogy az illúzió egyeseknél működik, másoknál pedig nem.