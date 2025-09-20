Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 20., szombat Friderika

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
optikai trükk

Ha te nem dőlsz be ennek az illúziónak, akkor az emberek 20%-ába tartozol

Shutterstock - v_kulieva
optikai trükk optikai illúzió optikai hatás teszt
Pópity Balázs
2025.09.20.
Íme egy olyan feladvány, ami a legtöbb embernek túljár az eszén. A táguló lyuk illúzió a legtöbb embernek működik. Te vajon a kivételbe tartozol?

Fehér háttéren fekete pöttyök, közepén pedig egy feke lyuk. De várj! Ez a folt mintha pulzálna és terjedne, nem? Ha nálad nem működik ez az optikai illúzió, akkor az emberiség 20%-ába tartozol. 

optikai illúzió
Ezt az optikai illúciót az emberiség 20%-a nem tudja érzékelni.
Forrás: Shutterstock

Senki nem tudja pontosan, miért működik ez az optikai illúzió

„»A táguló lyuk« egy rendkívül dinamikus illúzió: a középső fekete lyuk kör alakú elmosódása vagy átmenete azt a markáns optikai élményt kelti, mintha a megfigyelő előre haladna egy lyukba vagy alagútba” – nyilatkozta Dr. Bruno Laeng, az Oslói Egyetem Pszichológiai Tanszékének professzora és a tanulmány első szerzője.

A pontok és a fekete folt együtt térhatást idéznek elő, ami alkalmazkodásra készteti az ember idegrendszerét, mintha a luk tényleg fizikailag létezne. A norvégiai Osloi Egyetem kutatói megállapították, hogy a „táguló lyuk” illúzió olyan hatékonyan téveszti meg agyunkat, hogy sok ember pupillája kitágul, hogy több fényt engedjen be. Ezzel szemben, amikor a „lyuk” fekete helyett színes volt, ezek a minták összehúzták a pupillákat, mintha a szem alkalmazkodna a fényhez. Az emberiség 20%-ának viszont tényleg nem mond sokat ez a kép. Valójában senki nem tudja, mi idézi elő azt, hogy az illúzió egyeseknél működik, másoknál pedig nem.

Ez az egyszerű teszt felfedi, milyen első benyomást keltesz az idegenekben

Kíváncsi vagy, hogy mit vesznek észre rajtad az emberek első látásra? Ha igen, akkor ez a személyiségteszt neked szól!

Kiigazodsz a farkasok közt? Giga nehéz IQ-teszt, amit csak az emberek 1 százaléka képes megoldani

Készülj, mert ez a képes rejtvény alaposan próbára teszi az intelligenciád és a megfigyelőképességed!

Ez 3 csillagjegy sosem fog veled szakítani, elérik, hogy te hagyd el őket

Három csillagjegy, akik úgy hátrálnak ki egy kapcsolatból, hogy nem vállalják fel az érzéseiket, cserébe addig manipulálnak, amíg te megteszed.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu