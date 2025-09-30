Trükkös képes IQ-teszt – Kitalálod, hogy melyik férfi éhes?

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 30., kedd

2025.09.30.
Készen állsz egy kis agytornára? Vágj bele ebbe a képes IQ-tesztbe, de csak akkor, ha minimum 5 másodpercig tudsz koncentrálni egy képre!

Egy szuper képes fejtörőt hoztunk neked, ami a logikádat és a megfigyelőképességedet egyaránt megdolgoztatja. Szerinted elég lesz 5 másodperc, hogy rájöjj a megfejtésre? Pörögjenek az agytekervények, jöjjön az IQ-teszt!

Az IQ-tesztek és képes rejtvények nem csak szórakoztatóak, de az agyat is megmozgatják
Ez a képes IQ-teszt csak akkor fog menni, ha jó a logikai érzéked.
Forrás: Shutterstock

Trükkös IQ-teszt

A képen két férfit látsz, őket A és B betűvel jelöltük. A feladvány kérdése nagyon egyszerű: vajon melyikük az éhes? Egyetlen apró részlet árulja el a választ, és ha öt másodperc alatt megtalálod, joggal érezheted magad igazi rejtvénybajnoknak. Induljon az óra, íme a feladvány!

IQ-teszt, avagy meg tudod fejteni ezt a képes fejtörőt?
Ez a képes fejtörő sokakon kifog, amiben nagy szerepe van az 5 másodperces időkorlátnak.
Forrás:  YouTube 

Miért szeretjük az ilyen rejtvényeket?

Az ilyen IQ-tesztek pont attól lesznek izgalmasak, hogy egyszerre kell a képre koncentrálnod, miközben ott az időkorlát miatti stressz. Az ilyen fajta logikai feladványok arra tanítanak, hogy gyorsan észrevedd az apró, elsőre jelentéktelen részleteket is. De valljuk be, elsősorban azért szeretjük, mert rendkívül szórakoztatóak. 

Az IQ-teszt megoldása

És a helyes válasz… az A. Hiszen előtte van egy egész üveg keksz, amit majszolgat – ezt jól jelzi a felsőjén ragadt morzsa. És ki szokott nassolni? Aki éhes! A másik férfi fogai közé valamilyen zöldség, feltehetően saláta szorult, ez is jelzi, hogy ő nemrég evett. Ha villámtempóban kiszúrtad, gratulálunk, tényleg penge a megfigyelőképességed!

Ha most nem sikerült, akkor se csüggedj, hiszen könnyen rá lehet érezni az ilyen típusú feladványokra. Csinálj meg párat, és hidd el, egyre könnyebben kiszúrod majd az apró részleteket. Érdemes továbbá fejlesztened a koncentrációs képességedet is, hiszen lehet, hogy szimplán csak elterelte valami a figyelmedet.

Ne állj meg itt, próbáld ki magad más rejtvényekben is, hiszen az agyad imád dolgozni. 

