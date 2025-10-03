Fejtörő IQ-teszt: megtalálod a kakukktojás rózsát 9 másodpercen belül?

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025.10.03.
Csak a kiemelkedően magas intelligenciájú emberek felső 2%-a képes kiszúrni a furcsa rózsát 9 másodperc alatt! Készen állsz megoldani ezt a rafinált IQ-tesztet?

Tedd próbára megfigyelőképességedet ezzel a képes feladvánnyal! Ebben az IQ-tesztben csupán kilenc másodperc áll a rendelkezésedre, hogy rábukkanj arra az egyetlen rózsára, ami más, mint a többi. Ez a teszt első ránézésre könnyűnek tűnhet, de valójában kemény próbatétel elé állítja az észlelésed, koncentrációd és hogy mennyire vagy képes kiszúrni akár a legapróbb eltéréseket is időnyomás alatt. Lássuk, vajon neked sikerül-e megoldanod! Készen állsz rá? Élesítsd a látásod, fókuszálj, állítsd be az órát és kezdődhet a keresés! Íme a kép:

Rózsás IQ-teszt fejtörő.
Rózsás IQ-teszt: keresd meg a kakukktojás rózsát mielőtt lejár a 9 másodperc!
Forrás: jagranjosh.com/Brightside

Hol rejtőzik a kakukktojás rózsa ebben a trükkös IQ-tesztben?

Ennél az optikai illúziónál lézer szemekre lesz szükséged, ha időben teljesíteni akarod! A képen látszólag teljesen egyforma rózsák láthatóak sűrűn sorakozva egymás után. Azonban ne hagyd, hogy a látszat megtévesszen. A rózsák csak első ránézésre tűnnek teljesen egyformának! Valahol köztük ott lapul egy szál, ami bár rendkívül hasonló, mégis más, mint a többi virág. A feladatod az, hogy megtaláld, mielőtt lepereg a kilenc másodperc!  Ha elég éles a szemed, akkor azok közé a kivételes látású emberek közé tartozol, akik képesek kiszúrni még a legapróbb eltéréseket is. Az ilyen fejtörők szándékosan úgy lettek megalkotva, hogy csak a Sherlock Holmes szintű megfigyelők tudják teljesíteni! Így ez most egy kiváló lehetőség, hogy letesztelhesd nyomozói képességeidet.

Ha sikerrel akarod teljesíteni ezt a vizuális agytornát, akkor ideje összekapnod magad! 

Sikerült kiszúrnod a megadott időn belül azt az egyetlen különleges rózsát, amelyik más, mint a többi? Ha igen, GRATULÁLUNK! Az IQ-teszt megoldásával bebizonyítottad, hogy szuper megfigyelőképességed van.

 Képes vagy átlátni a komplex feladatokat és villámgyorsan feldolgozni az információkat. Még mindig keresed azt az egy furcsa rózsát a képen? Ha még nem találtad meg, görgess lejjebb a megoldásért!

Íme a rózsás IQ-teszt fejtörő megoldása

A kakukktojás rózsát a képen bekarikázva láthatod. És hogy miben különbözött a többitől? Csak egyetlen levele van, amíg a többi rózsa szárán két levél látható.

Rózsás IQ-teszt megoldása.
Forrás: jagranjosh.com/Brightside

Ha tetszett ez a képes feladvány, akkor KÜLDD TOVÁBB ismerőseidnek, barátaidnak! Rendezzetek egy vetélkedőt! Derítsétek i, vajon ki lesz az, akinek a leggyorsabban sikerül megtalálnia a kakukktojás rózsát?

