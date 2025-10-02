Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Csak a legmagasabb IQ-val rendelkezőknek sikerül megtalálniuk a halat 9 másodpercen belül

feladvány optikai illúzió IQ-teszt
Gyüre Bernadett
2025.10.02.
A 9 másodperc szinte semmire sem elég, de mi most mégis kihívunk egy ennyi idő alatt teljesíthető mókás játékra. Ebben az IQ-tesztben mindössze annyi a dolgod, hogy megtaláld a halat.

Neked vajon sikerül megtalálni a halat? Ezek az IQ-tesztek elsőre roppant egyszerűnek tűnnek, azonban sokan elfelejtik, hogy nem szabad semmit alábecsülni. Ezúttal mindössze 9 másodperc áll a rendelkezésedre, hogy megtaláld az elrejtett állatot.

IQ-teszt: találd meg a halat 9 másodperc alatt!
Forrás:  YouTube 

Lehetetlen IQ-teszt

Ezúttal egy igazi őszi hangulatú képet hoztunk nektek, ami tele van játszó gyerekekkel és madárijesztőkkel, azonban a legfontosabb eleme rejtve maradt. Vajon hol van a hal, amit mindenki annyira meg szeretne találni? Ebben a feladványban az éleslátás és a logikai készség kerül előtérbe. Akinek sikerül megtalálnia, az bizony átlag feletti IQ-szinttel rendelkezik.

Felkészültél a kalandra?
Már csak annyi a feladatod, hogy készítsd az időzítőt és vágj bele a keresésbe!

De ne feledd, csak 9 másodperced van...

Megoldás

Pirossal bekarikáztuk a megoldást, ami felül, a kép közepén található meg. Amennyiben sikerült megtalálnod a halat, nagyon büszke lehetsz magadra, mert ez az emberiség mindössze 5%-ának menne. Ha pedig most sajnos elbuktál, akkor se csüggedj! Legközelebb biztosan jobban fog sikerülni.

Még az átlagosnál is jobban sikerült elbújnia ennek a halnak
Forrás: YouTube

Ha tetszett a feladvány, akkor küldd el az ismerőseidnek és versenyezzetek, hogy ki tudja a leghamarabb megtalálni a halat!

