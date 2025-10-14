Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Teszteld a tudatalattid: válassz szemszínt, és kiderül, milyen az igazi jellemed

Shutterstock - Dmytro Buianskyi
2025.10.14.
Te a barna vagy a kék szemet választanád inkább? A következő teszt leleplezi a tudatalattidban rejlő valódi gondolataidat, megmutatja a legbelsőbb, talán még előtted is ismeretlen érzéseidet.

Tegyük fel, hogy választanod kell egy szemszínt. Nincs semmilyen feltétel, kikötés, csak hallgass arra, amit a tudatalattid súg. Nincs más dolgod, mint dönteni a kék, a zöld, a barna vagy a világosszürke szemszín között. Te melyiket választod? Lássuk, a teszt alapján mit árul el rólad a tudatalatti döntésed!

Ez a tudatalatti teszt sok mindent elárul a belső világodról.
Ez a tudatalatti teszt sok mindent elárul a belső világodról
Forrás: Shutterstock

Teszt: válassz szemszínt, és kiderül, mit árul el rólad a tudatalatti döntésed? 

Kék szem: álmodozó és érzékeny lélek

Aki először a kék szemet választja, valószínűleg érzékeny, empatikus és sokszor a belső világába merül. Könnyen megérti mások érzéseit és hajlamos a fantáziálásra. Néha visszahúzódó lehet, de mély érzések rejtőznek benne.

Zöld szem: kreatív és titokzatos

A zöld szemet választók általában különleges, intuitív személyiségek. Szeretik az egyediséget és az új élményeket. Ugyanakkor nehezen engednek közel magukhoz másokat, mert érzékenyek, és fontos számukra a saját világuk védelme.

Barna szem: megbízható és földhözragadt

A barna szem klasszikusan melegséget, megbízhatóságot és földhözragadtságot sugároz. Akik ezt választják, jellemzően nyugodtak, erős belső tartásuk van, és mások gyakran keresik őket tanácsért. Ugyanakkor ők is vágynak az elismerésre és az érzelmi biztonságra.

Világosszürke szem: különc és gondolkodó

A szürkésebb árnyalatot kedvelők sokszor analitikusabbak, visszafogottabbak. Szeretik megfigyelni a világot és ritkán nyílnak meg. Mély gondolkodók, és belső világukban rengeteg ötlet és kérdés kavarog.

Ez csak játék, de elgondolkodtató

Bár az ilyen tesztek nem helyettesítik a komoly önismereti munkát, mégis érdekes lehet megnézni, mit jelez a tudatalattink. Egy egyszerű szemszínválasztás megmutathatja, mire vágyunk, hogyan látjuk magunkat vagy épp mire van a legnagyobb szükségünk.

