Felismered a behavazott európai városokat? Sokkal nehezebb, mint gondolnád – Kvíz

műveltségi kvízek Európai VáRosok utazás kvíz
Tóth Hédi
2026.01.12.
Téli képeken felismerni híres helyeket nem mindig egyszerű feladat. Ebben a kvízben az európai városok havas arcukat mutatják meg, neked pedig ki kell találnod, melyik várost látod. Teszteld a tudásod most!

Európa városai minden évszakban lenyűgözőek, de télen, hóval borítva egészen új arcukat mutatják. Az európai városok ilyenkor különleges hangulatot árasztanak: az ismerős tornyok, terek és hidak csendesen bújnak meg a fehér takaró alatt. A pezsgő utcák lelassulnak, a fények melegebbnek tűnnek, a városképek pedig szinte mesebelivé válnak – ám vajon így is azonnal felismernéd őket? A gazdag történelmi örökség, a vibráló kulturális élet és az ikonikus látványosságok most egy kicsit megtréfálnak majd, és új szemszögből hívnak felfedezésre.

A bulgáriai Rilai kolostor fotójával csábítunk játékra. Európai városokat kell felismerni hófedte titokzatosságukban. Játssz velünk!
Európai városok téli álruhában – Felismered mindet? 

Ebben a műveltségi kvízben hólepte európai városokról mutatunk képeket, a feladatod pedig az lesz, hogy kitaláld: melyik várost látod éppen. Lesznek könnyebb és igazán fogós kérdések is, ahol csak a legélesebb szemek és a legjobb földrajzi ismeretek segítenek.
Sokat utazol, vagy csak szereted térképen és képeken bejárni Európát? Úgy érzed, egy havas panoráma sem tud megzavarni? Akkor itt az idő, hogy próbára tedd magad! Készen állsz felfedezni Európa nagy- és kisebb városait téli álruhában? 

Rajta hát! Kezdődjék a játék!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/15 Melyik várost látod a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/15 Melyik várost látod a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/15 Melyik várost látod a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/15 Melyik várost látod a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/15 Melyik várost látod a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/15 Melyik várost látod a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/15 Melyik várost látod a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/15 Melyik várost látod a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/15 Melyik várost látod a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/15 Melyik várost látod a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
11/15 Melyik várost látod a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
12/15 Melyik várost látod a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
13/15 Melyik várost látod a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
14/15 Melyik várost látod a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
15/15 Melyik várost látod a képen?

Ha játszanál még, ajánlunk pár további kvízt: 

Födrajzi kvíz: ha igazán okos vagy, tudod, hogy melyik országban találhatóak az alábbi európai városok

Ismered Európa térképét annyira, mint egy fölsős diák? Teszteld a tudásod, kvízünkkel most próbára teheted a műveltségedet!

Ezt a földrajzi kvízt még egy középiskolás is megoldja: felsimered az európai látványosságokat?

Európa tele van mesés helyekkel, ahol a történelem és a szépség kéz a kézben járnak. A kvízünkben ezek közül válogattunk, de nem csak a legismertebb látnivalókra kérdezünk rá!

Találd ki egyetlen fotóból, hogy melyik városban készült a kép! - KVÍZ

Csak néhány embernek sikerül hibátlanul!

 

 

