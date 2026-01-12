Felismered a behavazott európai városokat? Sokkal nehezebb, mint gondolnád – Kvíz

Európa városai minden évszakban lenyűgözőek, de télen, hóval borítva egészen új arcukat mutatják. Az európai városok ilyenkor különleges hangulatot árasztanak: az ismerős tornyok, terek és hidak csendesen bújnak meg a fehér takaró alatt. A pezsgő utcák lelassulnak, a fények melegebbnek tűnnek, a városképek pedig szinte mesebelivé válnak – ám vajon így is azonnal felismernéd őket? A gazdag történelmi örökség, a vibráló kulturális élet és az ikonikus látványosságok most egy kicsit megtréfálnak majd, és új szemszögből hívnak felfedezésre.

A bulgáriai Rilai kolostor fotójával csábítunk játékra. Európai városokat kell felismerni hófedte titokzatosságukban. Játssz velünk!

Forrás: Universal Images Group Editorial

Európai városok téli álruhában – Felismered mindet?

Ebben a műveltségi kvízben hólepte európai városokról mutatunk képeket, a feladatod pedig az lesz, hogy kitaláld: melyik várost látod éppen. Lesznek könnyebb és igazán fogós kérdések is, ahol csak a legélesebb szemek és a legjobb földrajzi ismeretek segítenek.

Sokat utazol, vagy csak szereted térképen és képeken bejárni Európát? Úgy érzed, egy havas panoráma sem tud megzavarni? Akkor itt az idő, hogy próbára tedd magad! Készen állsz felfedezni Európa nagy- és kisebb városait téli álruhában?

Rajta hát! Kezdődjék a játék!