Ezt a földrajzi kvízt még egy középiskolás is megoldja: felsimered az európai látványosságokat?

Ismert és kevésbé ismert szépségeivel Európa megunhatatlan, a látnivalók tárázát nyújtja! Ebben a kvízben a nyilvánvaló turistacélpontok mellett, beválogattunk olyan helyszíneket is, amelyek kevésbé ismertek, de mindenképpen megéri meglátogatni őket! Te hányat ismersz fel közülük?

Kvíz: az athéni Parthenón, amely az akropolisz tetején található, népszerű európai látnivaló.

Forrás: Corbis Documentary RF

Kvíz: te hányat ismersz fel Európa legnépszerűbb látnivalói közül?

Európában a különleges látvinalók száma szinte végtelen. Az „öreg kontinens” gazdag történelmével, változatos kultúráival és lenyűgöző tájaival a világ egyik legizgalmasabb úti célja. A kontinens minden sarkában felfedezhetünk mesés városokat, festői falvakat, több száz, vagy akár ezer éves építményeket és természeti csodákat egyaránt. A mediterrán tengerpartok, a kulturálisan sokrétű városok vagy a különböző, hatalmas hegyek vonulatai mind-mind lenyűgöző és páratlan élményt nyújtanak. Európa tényleg mindenki számára tartogat felejthetetlen élményeket: ez a kontinens egyszerre kínál történelmi kalandot, művészeti élményt és természeti látványosságokat, így minden utazó megtalálhatja benne a számára tökéletes látnivalót! Ezúttal a legnépszerűbb helyszínek, valamint kevésbé ismert látnivalók is szerepelnek ebben a kvízben. Neked hányat sikerül kitalálnod?