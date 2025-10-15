Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 15., szerda Teréz

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
híres látnivalók

Ezt a földrajzi kvízt még egy középiskolás is megoldja: felsimered az európai látványosságokat?

Moment RF - Alexander Spatari
híres látnivalók kvíz Európa
Simon Benedek
2025.10.15.
Európa tele van mesés helyekkel, ahol a történelem és a szépség kéz a kézben járnak. A kvízünkben ezek közül válogattunk, de nem csak a legismertebb látnivalókra kérdezünk rá! Te kitalálod, hogy melyik ismert épületet vagy helyszínt látod a fotón? Teszteld.

Ismert és kevésbé ismert szépségeivel Európa megunhatatlan, a látnivalók tárázát nyújtja! Ebben a kvízben a nyilvánvaló turistacélpontok mellett, beválogattunk olyan helyszíneket is, amelyek kevésbé ismertek, de mindenképpen megéri meglátogatni őket! Te hányat ismersz fel közülük?

Kvíz: az athéni Parthenón az egyik legnépszerűbb európai látnivaló Görögországban az Akrpolisz tetején.
Kvíz: az athéni Parthenón, amely az akropolisz tetején található, népszerű európai látnivaló.
Forrás: Corbis Documentary RF

Kvíz: te hányat ismersz fel Európa legnépszerűbb látnivalói közül?

Európában a különleges látvinalók száma szinte végtelen. Az „öreg kontinens” gazdag történelmével, változatos kultúráival és lenyűgöző tájaival a világ egyik legizgalmasabb úti célja. A kontinens minden sarkában felfedezhetünk mesés városokat, festői falvakat, több száz, vagy akár ezer éves építményeket és természeti csodákat egyaránt. A mediterrán tengerpartok, a kulturálisan sokrétű városok vagy a különböző, hatalmas hegyek vonulatai mind-mind lenyűgöző és páratlan élményt nyújtanak. Európa tényleg mindenki számára tartogat felejthetetlen élményeket: ez a kontinens egyszerre kínál történelmi kalandot, művészeti élményt és természeti látványosságokat, így minden utazó megtalálhatja benne a számára tökéletes látnivalót! Ezúttal a legnépszerűbb helyszínek, valamint kevésbé ismert látnivalók is szerepelnek ebben a kvízben. Neked hányat sikerül kitalálnod? 

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/8 Melyik népszerű európai látványosság látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/8 Melyik népszerű európai látványosság látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/8 Melyik népszerű európai látványosság látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/8 Hol található ez a mesés természeti látnivaló?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/8 Melyik népszerű európai látványosság látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/8 Melyik népszerű európai látványosság látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/8 Melyik népszerű európai látványosság látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/8 Melyik népszerű európai látványosság látható a képen?

 

Bizarr törvények kvíze – Felismered melyik országban hozták ezeket az eszement jogszabályokat?

Egy jogszabály az emberek együttélését hivatott segíteni, ám néhány eset ezt erősen megkérdőjelezi. Egy mókás kvízben bizarr törvényeket hoztunk, ahol annyi a feladat, hogy kitaláld, hol hozták őket!

Födrajzi kvíz: ha igazán okos vagy, tudod, hogy melyik országban találhatóak az alábbi európai városok

Ismered Európa térképét annyira, mint egy fölsős diák? Teszteld a tudásod, kvízünkkel most próbára teheted a műveltségedet!

Az emberek 85%-a elbukik ezen a földrajzi kvízen – Neked sikerül hibátlanul megoldanod?

Itt az idő, hogy próbára tedd tudásod! Mennyire ismered a világ fővárosait? Készen állsz a kihívásra? Derítsd ki földrajzi kvízünk segítségével, vajon okosabb vagy-e az átlagnál?

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu