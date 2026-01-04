Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Őrülten nehéz képes teszt: csak a legjobb megfigyelők szúrják ki a hibát

fejtörő képes teszt feladvány
Nagy Kata
2026.01.04.
Egy újabb képes teszt feladványa járja körbe az internetet, ahol az állatok árnyékaiban kell megtalálnod egyetlen apró hibát – neked menni fog?

Itt az idő, hogy egy újabb képes teszttel tedd magad próbára, de vigyázz, mi előre szólunk: amilyen egyszerűnek tűnik ez a feladvány, pont annyira nehéz és idegőrlő! 

Fiatal nő egy képes teszten gondolkodik
A mai képes tesztünk alaposan megdolgoztatja az agytekervényeidet.
Forrás: Shutterstock

Miért bonyolult ez a képes teszt?

  • A kép egy teljesen természetes jelenetet ábrázol, így az agyunk automatikusan helyesnek érzékeli.
  • A hiba megtalálása különösen nehéz, mivel egy apró részletben rejlik, így egyáltalán nem szembetűnő.

Trükkös képes teszt a legagyafúrtabb megfigyelőknek 

Ez a képes teszt egy egészen új szintre emeli a képes fejtörőket: nincsenek bonyolult feladványok, optikai illúziók, vagy trükkös tesztek, csupán egyetlen apró hiba, amit ha kiszúrsz, akkor bátran jelentkezhetsz a legjobb megfigyelő díjáért. A kép első pillantásra hibátlannak tűnik: három állat ül egymás mellett egy dombtetőn, miközben a nap éppen lemenőfélben van mögöttük, ezért hátulról árnyékot vet rájuk. 

Valami azonban hibádzik a képen és a te feladatod lesz megtalálni, hogy pontosan mi az. 

Figyelmeztetünk: nem egy olyan nyilvánvaló dolog, amit elsőre könnyedén kiszúrnál, úgyhogy szükséged lesz a megfigyelőképességedre és a koncentrációdra. Készen állsz? Mutatjuk a feladványt!

Képes teszt feladványa
A képes teszt feladványa. 
Forrás: facebook

Íme a három cuki állat. 

Mindannyian a dombon várakoznak, látszólag teljesen nyugodtan. 

Valami azonban hiányzik. 

Egy láb? Egy fül? Esetleg a háttérben valami? 

Nézd meg alaposan a képet, mert nem lesz egyszerű megtalálnod a hibát!

Legyél nagyon figyelmes, mert minden apróság számít!

Vigyázz, már nincs sok idő hátra!

Nézd át utoljára a képet!

Az idő lejárt!

Megfejtés: A cica bajuszának látszódnia a kellene az árnyékon, de a képen nyoma sincsen. Ugye, hogy milyen egyszerű? 

Ha nem volt elég és szívesen próbára tennéd még magad, csekkold a Bors személyiségtesztjét vagy optikai illúziós tesztjét!

