Őrülten nehéz képes teszt: csak a legjobb megfigyelők szúrják ki a hibát

Itt az idő, hogy egy újabb képes teszttel tedd magad próbára, de vigyázz, mi előre szólunk: amilyen egyszerűnek tűnik ez a feladvány, pont annyira nehéz és idegőrlő!
Miért bonyolult ez a képes teszt?
- A kép egy teljesen természetes jelenetet ábrázol, így az agyunk automatikusan helyesnek érzékeli.
- A hiba megtalálása különösen nehéz, mivel egy apró részletben rejlik, így egyáltalán nem szembetűnő.
Trükkös képes teszt a legagyafúrtabb megfigyelőknek
Ez a képes teszt egy egészen új szintre emeli a képes fejtörőket: nincsenek bonyolult feladványok, optikai illúziók, vagy trükkös tesztek, csupán egyetlen apró hiba, amit ha kiszúrsz, akkor bátran jelentkezhetsz a legjobb megfigyelő díjáért. A kép első pillantásra hibátlannak tűnik: három állat ül egymás mellett egy dombtetőn, miközben a nap éppen lemenőfélben van mögöttük, ezért hátulról árnyékot vet rájuk.
Valami azonban hibádzik a képen és a te feladatod lesz megtalálni, hogy pontosan mi az.
Figyelmeztetünk: nem egy olyan nyilvánvaló dolog, amit elsőre könnyedén kiszúrnál, úgyhogy szükséged lesz a megfigyelőképességedre és a koncentrációdra. Készen állsz? Mutatjuk a feladványt!
Íme a három cuki állat.
Mindannyian a dombon várakoznak, látszólag teljesen nyugodtan.
Valami azonban hiányzik.
Egy láb? Egy fül? Esetleg a háttérben valami?
Nézd meg alaposan a képet, mert nem lesz egyszerű megtalálnod a hibát!
Legyél nagyon figyelmes, mert minden apróság számít!
Vigyázz, már nincs sok idő hátra!
Nézd át utoljára a képet!
Az idő lejárt!
Megfejtés: A cica bajuszának látszódnia a kellene az árnyékon, de a képen nyoma sincsen. Ugye, hogy milyen egyszerű?
Ha nem volt elég és szívesen próbára tennéd még magad, csekkold a Bors személyiségtesztjét vagy optikai illúziós tesztjét!
