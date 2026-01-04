Őrülten nehéz képes teszt: csak a legjobb megfigyelők szúrják ki a hibát

Itt az idő, hogy egy újabb képes teszttel tedd magad próbára, de vigyázz, mi előre szólunk: amilyen egyszerűnek tűnik ez a feladvány, pont annyira nehéz és idegőrlő!

A mai képes tesztünk alaposan megdolgoztatja az agytekervényeidet.

Forrás: Shutterstock

Miért bonyolult ez a képes teszt?

A kép egy teljesen természetes jelenetet ábrázol, így az agyunk automatikusan helyesnek érzékeli.

A hiba megtalálása különösen nehéz, mivel egy apró részletben rejlik, így egyáltalán nem szembetűnő.

Trükkös képes teszt a legagyafúrtabb megfigyelőknek

Ez a képes teszt egy egészen új szintre emeli a képes fejtörőket: nincsenek bonyolult feladványok, optikai illúziók, vagy trükkös tesztek, csupán egyetlen apró hiba, amit ha kiszúrsz, akkor bátran jelentkezhetsz a legjobb megfigyelő díjáért. A kép első pillantásra hibátlannak tűnik: három állat ül egymás mellett egy dombtetőn, miközben a nap éppen lemenőfélben van mögöttük, ezért hátulról árnyékot vet rájuk.

Valami azonban hibádzik a képen és a te feladatod lesz megtalálni, hogy pontosan mi az.

Figyelmeztetünk: nem egy olyan nyilvánvaló dolog, amit elsőre könnyedén kiszúrnál, úgyhogy szükséged lesz a megfigyelőképességedre és a koncentrációdra. Készen állsz? Mutatjuk a feladványt!

A képes teszt feladványa.

Forrás: facebook

Íme a három cuki állat.

Mindannyian a dombon várakoznak, látszólag teljesen nyugodtan.

Valami azonban hiányzik.

Egy láb? Egy fül? Esetleg a háttérben valami?

Nézd meg alaposan a képet, mert nem lesz egyszerű megtalálnod a hibát!

Legyél nagyon figyelmes, mert minden apróság számít!

Vigyázz, már nincs sok idő hátra!

Nézd át utoljára a képet!

Az idő lejárt!

Megfejtés: A cica bajuszának látszódnia a kellene az árnyékon, de a képen nyoma sincsen. Ugye, hogy milyen egyszerű?

Ha nem volt elég és szívesen próbára tennéd még magad, csekkold a Bors személyiségtesztjét vagy optikai illúziós tesztjét!

Ha érdekelnek a tesztek, kattints ezekre a cikkekre: