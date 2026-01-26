Te tudod, mi a ködmön és a kacagány? Teszteld a tudásod a régi ruhák neveiről ebben a kvízben

Ahány táj annyiféle hagyományos magyar népviselet létezik, ezért nehéz mindegyiket észben tartani. Főleg, hogy ezeket a régi ruhaneveket ma már nem használjuk, ezért a legtöbben nem is emlékeznek rájuk. Te tudod mi az a labi, a kacagány vagy a ködmön? Ebben a kvízben tesztelheted a tudásod a régi ruhákról!
- A retró ruhákat ma már sokan nem ismerik.
- Ha elakadsz a kvízben, akkor kérd a szüleid, nagyszüleid segítségét.
- Vigyázz: nem könnyű 100 százalékos eredményt elérni!
Régi magyarruhák-kvíz
Bizonyos népviseletek kikoptak a hétköznapokból, miközben az új trendek teret hódítottak. SzüleinK és nagyszüleink nem hordtak Moon Boot-ot és sneakereket, de pontosan tudták, hogy mi volt a kapca és a lajbi. Kvízünk jó néhány ruhadarabot felsorakoztat, amit nem könnyű kitalálni. Ha elakadsz, akkor kérd az idősebb generáció segítségét, ők biztosan ki tudnak segíteni néhány tippel a retró ruhákkal kapcsolatban. Teszteld a tudásod a régi ruhák neveiről ebben a kvízben!
1/8 Mi a ködmön?
2/8 Mi volt a kapca?
3/8 Mi volt a rékli?
4/8 Mire használták a kapcát?
5/8 Mi volt az attila?
6/8 Milyen viselet volt vajon a kacagány?
7/8 Mi a fityula?
8/8 Mi az a lajbi?
