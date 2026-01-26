Te tudod, mi a ködmön és a kacagány? Teszteld a tudásod a régi ruhák neveiről ebben a kvízben

Ahány táj annyiféle hagyományos magyar népviselet létezik, ezért nehéz mindegyiket észben tartani. Főleg, hogy ezeket a régi ruhaneveket ma már nem használjuk, ezért a legtöbben nem is emlékeznek rájuk. Te tudod mi az a labi, a kacagány vagy a ködmön? Ebben a kvízben tesztelheted a tudásod a régi ruhákról!

Kvíz: te mennyire ismered a régi ruhákat?

Forrás: Getty Images

A retró ruhákat ma már sokan nem ismerik.

Ha elakadsz a kvízben, akkor kérd a szüleid, nagyszüleid segítségét.

Vigyázz: nem könnyű 100 százalékos eredményt elérni!

Régi magyarruhák-kvíz

Bizonyos népviseletek kikoptak a hétköznapokból, miközben az új trendek teret hódítottak. SzüleinK és nagyszüleink nem hordtak Moon Boot-ot és sneakereket, de pontosan tudták, hogy mi volt a kapca és a lajbi. Kvízünk jó néhány ruhadarabot felsorakoztat, amit nem könnyű kitalálni. Ha elakadsz, akkor kérd az idősebb generáció segítségét, ők biztosan ki tudnak segíteni néhány tippel a retró ruhákkal kapcsolatban. Teszteld a tudásod a régi ruhák neveiről ebben a kvízben!