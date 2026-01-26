Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Te tudod, mi a ködmön és a kacagány? Teszteld a tudásod a régi ruhák neveiről ebben a kvízben

műveltségi kvízek ruha népviselet
Simon Benedek
2026.01.26.
Itt a tél, így egy ködmön és egy fityula is elkélhet a nagy hidegben. Ha tudod, mit takarnak az előző mondatban leírt szavak, akkor ez a régi ruhákról szóló kvíz neked lett kitalálva.

Ahány táj annyiféle hagyományos magyar népviselet létezik, ezért nehéz mindegyiket észben tartani. Főleg, hogy ezeket a régi ruhaneveket ma már nem használjuk, ezért a legtöbben nem is emlékeznek rájuk. Te tudod mi az a labi, a kacagány vagy a ködmön? Ebben a kvízben tesztelheted a tudásod a régi ruhákról!

Kvíz: két nő az 1980-as években fekete-fehér képen.
Kvíz: te mennyire ismered a régi ruhákat?
Forrás:  Getty Images
  • A retró ruhákat ma már sokan nem ismerik.
  • Ha elakadsz a kvízben, akkor kérd a szüleid, nagyszüleid segítségét. 
  • Vigyázz: nem könnyű 100 százalékos eredményt elérni!

Régi magyarruhák-kvíz

Bizonyos népviseletek kikoptak a hétköznapokból, miközben az új trendek teret hódítottak. SzüleinK és nagyszüleink nem hordtak Moon Boot-ot és sneakereket, de pontosan tudták, hogy mi volt a kapca és a lajbi. Kvízünk jó néhány ruhadarabot felsorakoztat, amit nem könnyű kitalálni. Ha elakadsz, akkor kérd az idősebb generáció segítségét, ők biztosan ki tudnak segíteni néhány tippel a retró ruhákkal kapcsolatban. Teszteld a tudásod a régi ruhák neveiről ebben a kvízben!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/8 Mi a ködmön?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/8 Mi volt a kapca?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/8 Mi volt a rékli?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/8 Mire használták a kapcát?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/8 Mi volt az attila?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/8 Milyen viselet volt vajon a kacagány?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/8 Mi a fityula?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/8 Mi az a lajbi?

Ezek is érdekelhetnek a régi magyar kultúrával kapcsolatban:

Teszteld, mennyit tudsz a magyar kultúráról!

Ezen a héten a Life.hu oldalán kiemelt szerepet kap a kultúra, ezért egy kvízzel készültünk számotokra, melyben letesztelhetitek tudásotokat.

Retrokincsek: csekkold, használtad-e még ezeket az eszközöket, amelyeket a mai gyerekek hírből sem ismernek

Bekapcsoltuk az időgépet! Összeszedtük a retrokorszak ikonikus tárgyait, amelyeket a mai gyerekek már egyáltalán nem ismernének fel.

Kőkemény retró kvíz: ha benne éltél sem biztos, hogy emlékszel rá

Mennyire emlékszel még a fekete-fehér képernyőn futó műsorokra? Az alábbi retró kvízből ezúttal letesztelheted mennyire emlékszel még a televíziózás hőskorára?

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
