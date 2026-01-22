A magyar kultúra napja jó alkalom arra, hogy játékos formában kapcsolódjunk nemzeti értékeinkhez. Egy izgalmas kvíz segítségével fedezhetjük fel irodalmunk, zenénk, történelmünk és művészetünk kiemelkedő alakjait, miközben próbára tesszük tudásunkat. Ünnepeljünk együtt, élményszerűen!

Teszteld tudásod a magyar kultúra napja alkalmából ikonjairól szóló kvízünk segítségével! Gyere velünk táncba!

Forrás: Shutterstock

Kvíz a magyar kultúra napja alkalmából

Annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát, ünnepeljük január 22-én a magyar kultúra napját. Ez a nap alkalmat ad arra, hogy felidézzük és megbecsüljük gazdag kulturális örökségünket: nyelvünket, meséinket, irodalmunkat, zenénket, népművészetünket és történelmi hagyományainkat.

A Himnusz megszületése nem csupán egy vers keletkezését jelenti, hanem egy közösségi imádság alapját is, amely generációkon át kísérte a magyarság sorsát. Kölcsey műve Erkel Ferenc zenéjével vált nemzeti jelképünkké, amely összeköti a múltat és a jelent. A magyar kultúra napja ezért nemcsak az emlékezésről szól, hanem a megerősítésről is: identitásunk, közös értékeink és szellemi örökségünk ünnepe.

Most következő kvízjátékunkban a magyar kultúra jeles képviselőit mutatjuk be. Olyan híres művészek, sportolók, tudósok és ismert személyiségek fotóit láthatod, akiknek a nevét külföldön is a legtöbben ismerik – neked pedig ki kell találnod, kik ők.

Ha idegenben megkérdezik, melyik országból érkeztünk, és azt mondjuk, hogy magyarok vagyunk, gyakran az ő nevükkel válaszolnak: „Igen, magyar, mint…”. Nos, kik ők? A legnagyobb elismerések díjazottjai, a leghíresebb magyarok (a teljesség igénye nélkül), akik kultúránk hírét viszik a világban. Így hát illik ismerni őket. Ezt az online kvízt csakis tökéletesen fejtheti meg az, aki magyarnak vallja magát!

Reméljük, nem ijesztettünk el a tudáspróbától. Játssz velünk, segítségből azért bőven jut majd!

A magyar kultúra alakjai – Kit látsz a képen?