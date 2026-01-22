A magyar kultúra napja jó alkalom arra, hogy játékos formában kapcsolódjunk nemzeti értékeinkhez. Egy izgalmas kvíz segítségével fedezhetjük fel irodalmunk, zenénk, történelmünk és művészetünk kiemelkedő alakjait, miközben próbára tesszük tudásunkat. Ünnepeljünk együtt, élményszerűen!
Kvíz a magyar kultúra napja alkalmából
Annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát, ünnepeljük január 22-én a magyar kultúra napját. Ez a nap alkalmat ad arra, hogy felidézzük és megbecsüljük gazdag kulturális örökségünket: nyelvünket, meséinket, irodalmunkat, zenénket, népművészetünket és történelmi hagyományainkat.
A Himnusz megszületése nem csupán egy vers keletkezését jelenti, hanem egy közösségi imádság alapját is, amely generációkon át kísérte a magyarság sorsát. Kölcsey műve Erkel Ferenc zenéjével vált nemzeti jelképünkké, amely összeköti a múltat és a jelent. A magyar kultúra napja ezért nemcsak az emlékezésről szól, hanem a megerősítésről is: identitásunk, közös értékeink és szellemi örökségünk ünnepe.
Most következő kvízjátékunkban a magyar kultúra jeles képviselőit mutatjuk be. Olyan híres művészek, sportolók, tudósok és ismert személyiségek fotóit láthatod, akiknek a nevét külföldön is a legtöbben ismerik – neked pedig ki kell találnod, kik ők.
Ha idegenben megkérdezik, melyik országból érkeztünk, és azt mondjuk, hogy magyarok vagyunk, gyakran az ő nevükkel válaszolnak: „Igen, magyar, mint…”. Nos, kik ők? A legnagyobb elismerések díjazottjai, a leghíresebb magyarok (a teljesség igénye nélkül), akik kultúránk hírét viszik a világban. Így hát illik ismerni őket. Ezt az online kvízt csakis tökéletesen fejtheti meg az, aki magyarnak vallja magát!
Reméljük, nem ijesztettünk el a tudáspróbától. Játssz velünk, segítségből azért bőven jut majd!
A magyar kultúra alakjai – Kit látsz a képen?
1/10 Magyar feltaláló és építész, a világ egyik legismertebb logikai játékának megalkotója. Találmánya, a Bűvös-kocka világszerte hatalmas sikert aratott. Ki ő?
2/10 Magyar válogatott labdarúgó, a csapat kapitánya. Középpályásként technikás játékáról és erős lövéseiről ismert, jelenleg a Liverpool játékosa. Ki ő?
3/10 Fiatal filmrendezőnk, aki a Saul fia című filmjéért Oscar-díjat (is) nyert 2015-ben. Azóta alkotott filmjei: Árva, Napszállta. Ki ő?
4/10 Magyar származású világhírű szabadulóművész és illuzionista. Veszélyes mutatványairól és bilincsekből való szabadulásairól vált legendává a 20. század elején. Ki ő?
5/10 A magyar Aranycsapat legendás labdarúgója, olimpiai bajnok és világklasszis csatár. A FIFA róla nevezte el az év legszebb góljának járó díjat. Ki ő?
6/10 Filmrendezőnk, aki 1982-ben Oscar-díjat nyert. Legfőbb filmjei: Álmodozások kora, Apa, Szerelmesfilm, Mephisto, Redl ezredes, Hanussen, A napfény íze, Az ajtó, Mephisto. Ki ő?
7/10 Nemzetközileg ismert magyar modell, aki világhírű divatházak kampányaiban szerepelt. Ő volt az első magyar Victoria’s Secret-modell, és a Sports Illustrated címlapján is megjelent. Ki ő?
8/10 20. századi zeneszerző, népzenekutató. Nevéhez fűződik a világszerte ismert szolmizációs rendszeren alapuló zenepedagógiai módszer. Legismertebb művei a Psalmus Hungaricus és a Háry János. Ki ő?
9/10 Írónk, aki 2025-ben kapott irodalmi Nobel-díjat. Legfőbb művei: Sátántangó, Az ellenállás melankóliája, Háború és háború, Zsömle odavan. Ki ő?
10/10 Írónk, aki 2002-ben kapott irodalmi Nobel-díjat. Leghíresebb műve a Sorstalanság, amely a holokauszt tapasztalatát dolgozza fel. Ki ő?
