Bizony-bizony néha elvérzünk, amikor egy általános iskolás vagy egy gimnazista kérdez tőlünk valamit, amit ő éppen most tanul. Persze, mi is tanultuk ezeket egykor, de már jó rég voltak azok a magyarórák. Elhoztunk egy irodalmi kvízt, hogy legközelebb ne legyen ciki, ha valaki pont ezeket kérdezi tőled.

Te emlékszel még a kötelező olvasmányokra? Az irodalmi kvízünkkel kiderítheted!

Forrás: Shutterstock

Irodalmi kvíz – Klasszikus kötelező olvasmányok

Hiába a magyar irodalom kultikus darabjai, azért a kötelező olvasmányokat nem mindig kedveltük, sőt nem is mindig olvastuk el. Míg egy Nemecsek halálán bömbölni tudtunk A Pál utcai fiúk közben – ami még Fábri Zoltán filmjében is elképesztően megható volt Anthony Kemp alakításában –, addig egy Egri csillagok már kevésbé villanyozott fel minket hatodik osztályban. És akkor A kőszívű ember fiait még nem is említettük, amit szintén megfilmesítettek, mint megannyi kötelező olvasmányt, viszont az eredmény nem lett olyan izgalmas, hogy rávegyen minket a könyv olvasására.

Kötelező olvasmányok ma

Ma már ímmel-ámmal azt láthatjuk, hogy a közoktatásban próbálnak frissebb és olvasmányosabb könyveket is feladni. Így például némely általános iskolában lehet már Harry Pottert vagy A dzsungel könyvét is olvasni.

Egy biztos: ha nem ragaszkodunk a régi idők mércéihez (vagyis azon klasszikus, ámde régi alkotásokhoz, amelyeknek már a nyelvezetét is nehezen tudják a diákok megérteni), hanem helyette az olvasmányélmény minőségére fókuszálunk, akkor sokkal jobban megszerettethetjük az olvasást a gyerekekkel.

Irodalmi kvíz: Ki mondta?

Nyugi, ebben a kvízben az izgalmasabb olvasmányokat vettük elő, melyekben lehet elbeszélő költemény, regény, dráma vagy akár drámai költemény is. De beszéljenek inkább az idézetek! Vajon mire emlékszel az iskolából?