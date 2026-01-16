Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 16., péntek Gusztáv

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
irodalomóra irodalom kötelező olvasmányok kvíz műveltség
Baranyi Hanna
2026.01.16.
Mennyire emlékszel még az irodalomórákra? És a kötelező olvasmányokra? Ezzel az irodalmi kvízzel most tesztelheted a memóriádat is és az általános műveltségedet is.

Bizony-bizony néha elvérzünk, amikor egy általános iskolás vagy egy gimnazista kérdez tőlünk valamit, amit ő éppen most tanul. Persze, mi is tanultuk ezeket egykor, de már jó rég voltak azok a magyarórák. Elhoztunk egy irodalmi kvízt, hogy legközelebb ne legyen ciki, ha valaki pont ezeket kérdezi tőled.

irodalmi kvíz – kötelező olvasmányok
Te emlékszel még a kötelező olvasmányokra? Az irodalmi kvízünkkel kiderítheted!
Forrás: Shutterstock

Irodalmi kvíz – Klasszikus kötelező olvasmányok

Hiába a magyar irodalom kultikus darabjai, azért a kötelező olvasmányokat nem mindig kedveltük, sőt nem is mindig olvastuk el. Míg egy Nemecsek halálán bömbölni tudtunk A Pál utcai fiúk közben – ami még Fábri Zoltán filmjében is elképesztően megható volt Anthony Kemp alakításában –, addig egy Egri csillagok már kevésbé villanyozott fel minket hatodik osztályban. És akkor A kőszívű ember fiait még nem is említettük, amit szintén megfilmesítettek, mint megannyi kötelező olvasmányt, viszont az eredmény nem lett olyan izgalmas, hogy rávegyen minket a könyv olvasására.

Kötelező olvasmányok ma

Ma már ímmel-ámmal azt láthatjuk, hogy a közoktatásban próbálnak frissebb és olvasmányosabb könyveket is feladni. Így például némely általános iskolában lehet már Harry Pottert vagy A dzsungel könyvét is olvasni. 

Egy biztos: ha nem ragaszkodunk a régi idők mércéihez (vagyis azon klasszikus, ámde régi alkotásokhoz, amelyeknek már a nyelvezetét is nehezen tudják a diákok megérteni), hanem helyette az olvasmányélmény minőségére fókuszálunk, akkor sokkal jobban megszerettethetjük az olvasást a gyerekekkel.

Irodalmi kvíz: Ki mondta?

Nyugi, ebben a kvízben az izgalmasabb olvasmányokat vettük elő, melyekben lehet elbeszélő költemény, regény, dráma vagy akár drámai költemény is. De beszéljenek inkább az idézetek! Vajon mire emlékszel az iskolából?

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/8 Melyik szereplő mondta?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/8 Melyik szereplő mondta?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/8 Melyik szereplő mondta?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/8 Melyik szereplő mondta?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/8 Melyik szereplő mondta?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/8 Melyik szereplő mondta?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/8 Melyik szereplő mondta?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/8 Melyik szereplő mondta?

Ezt tanulhattad cikkünkből:

Ha belegondolunk, hogy milyen rég voltak már azok az iskolás napok, akkor egyszerre lehetünk szomorúak az idő gyorsasága miatt és boldogok, hiszen mindig csodás dolog visszaemlékezni a régi szép időkre. Ebben a kvízben tesztelhetted, hogy mennyire emlékszel az általános iskolás és gimnáziumi irodalomórákra, de emellett azt is reméljük, hogy el tudtunk repíteni téged a gondtalan diákélet emlékei közé!

Ha még több irodalmi kvízre vágysz, akkor ezeket se hagyd ki!

Versidézetkvíz: emlékszel még, ki írta ezeket a sorokat? Kiderül, mennyit felejtettél az irodalomórákból

Irodalmunk tele van szebbnél szebb magyar költeményekkel, melyeket tinédzserkorunkban sokszor memoriterként kellett megtanulnunk. Felismered, hogy ki írta ezeket a híres versidézeteket?

Kvíz vérbeli versimádóknak: hogyan folytatódnak a híres magyar versek? — Csak a legprofibbak érnek el 8 pontot

A mai világban már minden könnyen elérhető az interneten, adódik hát a kérdés: vajon miért várják el az iskolás gyerekektől még mindig, hogy fejből tudjanak bizonyos verseket? Az alábbiakban erre próbálunk válaszokat adni, a végén pedig rajtad a sor, hogy teszteld, be tudod-e fejezni az irodalmi kvízünkben szereplő híres magyar verseket.

Sokan elhasalnak ezen az irodalmi kvízen: neked sikerül helyesen válaszolnod a kérdésekre?

Rég volt már az érettségi, ugye? Valld be, te sem örültél, amikor tucatjával kellett megtanulnod az irodalmi alapfogalmakat. Valóban nem volt kreatív tevékenység, de egy magára valamit adó ember a felére legalább emlékszik. Középhaladó irodalmi kvízünkkel kiderítheted, mi maradt meg az irodalmi alapfogalmakból az emlékezetedben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu