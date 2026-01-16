Bizony-bizony néha elvérzünk, amikor egy általános iskolás vagy egy gimnazista kérdez tőlünk valamit, amit ő éppen most tanul. Persze, mi is tanultuk ezeket egykor, de már jó rég voltak azok a magyarórák. Elhoztunk egy irodalmi kvízt, hogy legközelebb ne legyen ciki, ha valaki pont ezeket kérdezi tőled.
Irodalmi kvíz – Klasszikus kötelező olvasmányok
Hiába a magyar irodalom kultikus darabjai, azért a kötelező olvasmányokat nem mindig kedveltük, sőt nem is mindig olvastuk el. Míg egy Nemecsek halálán bömbölni tudtunk A Pál utcai fiúk közben – ami még Fábri Zoltán filmjében is elképesztően megható volt Anthony Kemp alakításában –, addig egy Egri csillagok már kevésbé villanyozott fel minket hatodik osztályban. És akkor A kőszívű ember fiait még nem is említettük, amit szintén megfilmesítettek, mint megannyi kötelező olvasmányt, viszont az eredmény nem lett olyan izgalmas, hogy rávegyen minket a könyv olvasására.
Kötelező olvasmányok ma
Ma már ímmel-ámmal azt láthatjuk, hogy a közoktatásban próbálnak frissebb és olvasmányosabb könyveket is feladni. Így például némely általános iskolában lehet már Harry Pottert vagy A dzsungel könyvét is olvasni.
Egy biztos: ha nem ragaszkodunk a régi idők mércéihez (vagyis azon klasszikus, ámde régi alkotásokhoz, amelyeknek már a nyelvezetét is nehezen tudják a diákok megérteni), hanem helyette az olvasmányélmény minőségére fókuszálunk, akkor sokkal jobban megszerettethetjük az olvasást a gyerekekkel.
Irodalmi kvíz: Ki mondta?
Nyugi, ebben a kvízben az izgalmasabb olvasmányokat vettük elő, melyekben lehet elbeszélő költemény, regény, dráma vagy akár drámai költemény is. De beszéljenek inkább az idézetek! Vajon mire emlékszel az iskolából?
1/8 Melyik szereplő mondta?
2/8 Melyik szereplő mondta?
3/8 Melyik szereplő mondta?
4/8 Melyik szereplő mondta?
5/8 Melyik szereplő mondta?
6/8 Melyik szereplő mondta?
7/8 Melyik szereplő mondta?
8/8 Melyik szereplő mondta?
Ezt tanulhattad cikkünkből:
Ha belegondolunk, hogy milyen rég voltak már azok az iskolás napok, akkor egyszerre lehetünk szomorúak az idő gyorsasága miatt és boldogok, hiszen mindig csodás dolog visszaemlékezni a régi szép időkre. Ebben a kvízben tesztelhetted, hogy mennyire emlékszel az általános iskolás és gimnáziumi irodalomórákra, de emellett azt is reméljük, hogy el tudtunk repíteni téged a gondtalan diákélet emlékei közé!
Ha még több irodalmi kvízre vágysz, akkor ezeket se hagyd ki!