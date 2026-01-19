Ülj fel a nosztalgiajáratra! Te még emlékszel a magyar népmesékre?

A királyfik, a próbákat kiálló legkisebb fiúk vagy lányok, a ravasz boszorkányok – vagyis a magyar népmese jellegzetes szereplői mind-mind a képzeletünk formálói. De mennyire emlékszel a mesékre valójában?
Magyar népmese, avagy a gyermekkorunk jelzőköve
A népmesék nemcsak izgalmas történetek, hiszen igen fontos üzenetet is hordoznak, melyek gyermekkorban a fantasztikus lények által épülnek be a tudatunkba.
Mi a jó, és mi a rossz – a népmesék világában ez mindig egyértelműen válik szét. De a népmesék nemcsak az erkölcsi iránytű megtalálásában segítenek, hanem abban is, hogy örök reményt adjanak: miért éri meg bátornak és kitartónak lenni, miért jó, ha az eszeddel nyersz, vagy éppen miért kell mindig a becsületes utat választani?
Ezek a történetek generációról generációra adják tovább a legalapvetőbb emberi értékeket, miközben segítenek feldolgozni a kudarcainkat és a félelmeinket is.
Magyarnépmese-kvíz
A retrórajzfilm-kvízek és a Grimm mesék kvíze után összeállítottunk egy szórakoztató népmesekvízt, mely garantáltan előcsalogatja a gyermekkori emlékeket! Te mennyire emlékszel még a magyar népmesékre? Ideje tesztelni a tudásod!
1/6 „A só” című népmesében miért haragszik meg a király a legkisebb lányára?
2/6 Ki segíti a legkisebb fiút „Az égig érő fa” meséjében az alvilágba vezető úton?
3/6 „A kiskakas gyémánt félkrajcárja” mesében hova veti be a török császár a kiskakast?
4/6 Kinél főzi a katona a levest a „A kőleves” mesében?
5/6 Mi történt a falánk gömböccel „A kis gömböc” mesében?
6/6 Mivel győzi le a juhász a királyt „A csillagszemű juhász”-ban?
Ezt tanulhattad a tesztből
Nem véletlen, hogy felnőttként is mindig visszatérünk a népmesék világához, hiszen azok nemcsak a gyermekkorunkat idézik vissza, hanem arra is emlékeztetnek, hogy a legnehezebb helyzetekből is van kiút, csak éppen egy másik szemszögből kell a problémát megközelítenünk.
