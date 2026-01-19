Ülj fel a nosztalgiajáratra! Te még emlékszel a magyar népmesékre?

A királyfik, a próbákat kiálló legkisebb fiúk vagy lányok, a ravasz boszorkányok – vagyis a magyar népmese jellegzetes szereplői mind-mind a képzeletünk formálói. De mennyire emlékszel a mesékre valójában?

Te mennyire emlékszel még a magyar népmesékre?

Magyar népmese, avagy a gyermekkorunk jelzőköve

A népmesék nemcsak izgalmas történetek, hiszen igen fontos üzenetet is hordoznak, melyek gyermekkorban a fantasztikus lények által épülnek be a tudatunkba.

Mi a jó, és mi a rossz – a népmesék világában ez mindig egyértelműen válik szét. De a népmesék nemcsak az erkölcsi iránytű megtalálásában segítenek, hanem abban is, hogy örök reményt adjanak: miért éri meg bátornak és kitartónak lenni, miért jó, ha az eszeddel nyersz, vagy éppen miért kell mindig a becsületes utat választani?

Ezek a történetek generációról generációra adják tovább a legalapvetőbb emberi értékeket, miközben segítenek feldolgozni a kudarcainkat és a félelmeinket is.

Magyarnépmese-kvíz

A retrórajzfilm-kvízek és a Grimm mesék kvíze után összeállítottunk egy szórakoztató népmesekvízt, mely garantáltan előcsalogatja a gyermekkori emlékeket! Te mennyire emlékszel még a magyar népmesékre? Ideje tesztelni a tudásod!