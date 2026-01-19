Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ülj fel a nosztalgiajáratra! Te még emlékszel a magyar népmesékre?

Baranyi Hanna
2026.01.19.
Némelyek beleégtek az emlékezetünkbe, némelyek pedig épphogy csak rémlenek. Az viszont biztos, hogy ha meghallod a magyar népmese világának tipikus furulyajátékát, akkor egyből visszaröppensz a gyermekkorodba!

A királyfik, a próbákat kiálló legkisebb fiúk vagy lányok, a ravasz boszorkányok – vagyis a magyar népmese jellegzetes szereplői mind-mind a képzeletünk formálói. De mennyire emlékszel a mesékre valójában?

Te mennyire emlékszel még a magyar népmesékre?
Forrás: Getty Images

Magyar népmese, avagy a gyermekkorunk jelzőköve

A népmesék nemcsak izgalmas történetek, hiszen igen fontos üzenetet is hordoznak, melyek gyermekkorban a fantasztikus lények által épülnek be a tudatunkba. 

Mi a jó, és mi a rossz – a népmesék világában ez mindig egyértelműen válik szét. De a népmesék nemcsak az erkölcsi iránytű megtalálásában segítenek, hanem abban is, hogy örök reményt adjanak: miért éri meg bátornak és kitartónak lenni, miért jó, ha az eszeddel nyersz, vagy éppen miért kell mindig a becsületes utat választani?

Ezek a történetek generációról generációra adják tovább a legalapvetőbb emberi értékeket, miközben segítenek feldolgozni a kudarcainkat és a félelmeinket is.

Magyarnépmese-kvíz

A retrórajzfilm-kvízek és a Grimm mesék kvíze után összeállítottunk egy szórakoztató népmesekvízt, mely garantáltan előcsalogatja a gyermekkori emlékeket! Te mennyire emlékszel még a magyar népmesékre? Ideje tesztelni a tudásod!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/6 „A só” című népmesében miért haragszik meg a király a legkisebb lányára?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/6 Ki segíti a legkisebb fiút „Az égig érő fa” meséjében az alvilágba vezető úton?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/6 „A kiskakas gyémánt félkrajcárja” mesében hova veti be a török császár a kiskakast?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/6 Kinél főzi a katona a levest a „A kőleves” mesében?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/6 Mi történt a falánk gömböccel „A kis gömböc” mesében?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/6 Mivel győzi le a juhász a királyt „A csillagszemű juhász”-ban?

Ezt tanulhattad a tesztből

Nem véletlen, hogy felnőttként is mindig visszatérünk a népmesék világához, hiszen azok nemcsak a gyermekkorunkat idézik vissza, hanem arra is emlékeztetnek, hogy a legnehezebb helyzetekből is van kiút, csak éppen egy másik szemszögből kell a problémát megközelítenünk.

Ha még több kvízt szeretnél kitölteni, akkor ezeket se hagyd ki!

Felismered a behavazott európai városokat? Sokkal nehezebb, mint gondolnád – Kvíz

Téli képeken felismerni híres helyeket nem mindig egyszerű feladat. Ebben a kvízben az európai városok havas arcukat mutatják meg, neked pedig ki kell találnod, melyik várost látod. Teszteld a tudásod most!

Versek a hóról – műveltségi kvíz magyar költők téli soraiból

A január lelassítja a világot, a hó pedig új fényt vet a tájra és a gondolatokra. A versek a hóról a tél csendjén át mesélnek lélekről, emlékezetről és újrakezdésről.

Inspo, bruh, delulu – Mennyire ismered a 2025-ös szlengszavakat?

A szleng a fiatalok titkos nyelve. Íme egy kvíz, teszteld te is magad belőle!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
