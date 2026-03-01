Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A Nagy Duett 2026

Hogy micsoda? Liptai Claudia és Till Attila közös produkciójával indult a Nagy Duett harmadik adása - Videó

A Nagy Duett 2026 Liptai Claudia előadás Till Attila
Komáromi Bence
2026.03.01.
Felrobbantották a színpadot az est házigazdái. Liptai Claudia és Till Attila emlékezetes produkcióval teremtették meg a hangulatot a Nagy Duett stúdiójában.

Amíg nem tapasztaltuk meg, addig nem is sejtettük, hogy mennyire élveznénk, egy Liptai Claudia és Till Attila duettet. A Nagy Duett harmadik adása azonban döbbenetes perfomansszal indult, ugyanis meghallgathattuk a Blame It On the Boggie című számot a műsorvezető-páros előadásában.

Liptai Claudia és Till Attila ellopták a show-t a Nagy Duett harmadik adásában
Liptai Claudia és Till Attila ellopták a show-t a Nagy Duett harmadik adásában
Forrás: Máté Krisztián/MediaWorks

A Nagy Duett műsorvezetői hatalmasat énekeltek

Egy meglepetés fellépéssel indult a TV2 sikerszériája, a Nagy Duett legújabb adása. A színpadot valósággal felszántotta Till Attila és Liptai Claudia közös produkciója, amely keretében előadták a The Jacksons zenekar ikonikus slágerét. Laza csípők, lezser elegancia és flitteres ruhás táncosok, mi kellhet még egy felejthetetlen adáshoz? Talán csak az est további főszereplői.

A mai adásban a hírességek magyar dalokat fognak előadni a zenész partnereikkel, úgyhogy garantáltan izgalmakkal teli este vár ránk. Ha kíváncsiak vagytok a Nagy Duett harmadik élő adására, akkor irány a TV2!

Ha pedig kíváncsiak vagytok a műsorvezetők bombasztikus produkciójára, azt itt tudjátok megtekinteni:

