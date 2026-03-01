Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Zseniális módot választott az érdekházasság elkerülésére egy indiai menyasszony – majdnem bejött neki

Shutterstock - Mynameislisenok
igaz történet házasság menyasszony
Nagy Kata
2026.03.01.
Egy levedlett kígyóbőr és egy levetett fátyol – csupán ennyi maradt egy indiai menyasszony után, aki nem akarta beteljesíteni a szülei által elrendezett házasságot, ezért egy finoman szólva is váratlan tervet eszelt ki.

Egy indiai menyasszony nem hagyta, hogy mások írják meg a happy endjét, helyette inkább összehozott egy látványos, nem mindennapi kilépőt, ami tökéletesen megmutatta,hogy a kreativitás nem ismer határokat, ha a történet középpontjában egy olyan nő áll, aki tényleg tudja, hogy mit akar. 

Egy indiai menyasszony ilyen kígyóbőrt helyezett az ágyára
Egy indiai menyasszony igazán kreatívan oldotta meg, hogy ne kelljen megjelennie az esküvőjén. 
Forrás: Shutterstock

Nem akart megházasodni az indiai menyasszony, inkább eljátszotta, hogy kígyóvá változott 

  • Egy 25 éves indiai nő eljátszotta, hogy kígyóvá változott, mindezt annak érdekében, hogy ne kelljen férjhez mennie. 
  • A különös eseten az egész faluban hatalmas pánikot okozott, de végül természetesen kiderült a turpisság. 

Az utóbbi időben nem panaszkodhatnak azok, akik élvezettel dagonyáznak az extrém esküvői sztorikban: volt már itt kutyával házasodó celeb, tehéntámadással tarkított lagzi, de még FBI által körözött szökött menyasszony is, hogy arról a nőről ne is beszéljünk, aki végső elkeseredésében saját magát vette el. A mai csemegénk azonban minden eddigit felülmúl: helyet kap benne egy kétségbeesett menyasszony, aki rájött, hogy a boldogan éltek, míg meg nem haltak nem feltétlenül a családi Excel-táblában mértani pontossággal kiválasztott vőlegénnyel kezdődik, és egy tökéletes(nek szánt) szökés, némi természetfeletti erővel megbolondítva. 

A történet egy észak-indiai faluból indul, ahol egy 25 éves Reena nevű lány éppen az esküvőjére készült, igaz, mérsékelt lelkesedéssel, mivel a nagy Ő helyett egy előre elrendezett házasság várt rá.

A fiatal nőt azonban nem kellett félteni: olyan extrém menekülési tervet rittyentett össze, amin aztán az egész falu lesokkolódott. Az éj leple alatt ugyanis valahonnan szerzett egy levedlett kígyóbőrt, amit az ágyára helyezett abban a reményben, hogy a szülei majd azt hiszik, hogy hüllővé változott és eltekergett a sötétben. Meglepő módon a felfedezés másnap hatalmas pánikot keltett Reena falujában, és a szülők is meg voltak róla győződve, hogy metamorfózis történt, és soha többé nem látják gyermeküket. A rendőrség azonban rögtön lehűtötte a kedélyeket és közölte, hogy nem egy hüllőt keresnek, hanem egy rafinált fiatal nőt, aki így akarta megúszni a nem kívánatos házasságot.

A nyomozás során kiderült, hogy Reena egyébként párkapcsolatban élt és a szerelmével együtt tervezték meg ezt a romantikus, kissé misztikus menekülést, hogy aztán együtt kezdhessenek új életet. 

Az indiai kígyónő mítosza

A történet már csak a mitológiából ismert Nagin miatt is nagy visszhangot váltott ki: Indiában a kígyóasszony nevű mitikus lényhez ugyanis mély kulturális és vallási jelentések társulnak, így erősen felkavarta a közvéleményt a 25 éves nő esete. Pedig a háttérben sokkal prózaibb ok áll: egy fiatal menyasszony látványos és kreatív próbálkozása a szerelemért és a szabadságért. 

