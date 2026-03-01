Zseniális módot választott az érdekházasság elkerülésére egy indiai menyasszony – majdnem bejött neki

Egy indiai menyasszony nem hagyta, hogy mások írják meg a happy endjét, helyette inkább összehozott egy látványos, nem mindennapi kilépőt, ami tökéletesen megmutatta,hogy a kreativitás nem ismer határokat, ha a történet középpontjában egy olyan nő áll, aki tényleg tudja, hogy mit akar.

Egy indiai menyasszony igazán kreatívan oldotta meg, hogy ne kelljen megjelennie az esküvőjén.

Forrás: Shutterstock

Nem akart megházasodni az indiai menyasszony, inkább eljátszotta, hogy kígyóvá változott Egy 25 éves indiai nő eljátszotta, hogy kígyóvá változott, mindezt annak érdekében, hogy ne kelljen férjhez mennie.

A különös eseten az egész faluban hatalmas pánikot okozott, de végül természetesen kiderült a turpisság.

Az utóbbi időben nem panaszkodhatnak azok, akik élvezettel dagonyáznak az extrém esküvői sztorikban: volt már itt kutyával házasodó celeb, tehéntámadással tarkított lagzi, de még FBI által körözött szökött menyasszony is, hogy arról a nőről ne is beszéljünk, aki végső elkeseredésében saját magát vette el. A mai csemegénk azonban minden eddigit felülmúl: helyet kap benne egy kétségbeesett menyasszony, aki rájött, hogy a boldogan éltek, míg meg nem haltak nem feltétlenül a családi Excel-táblában mértani pontossággal kiválasztott vőlegénnyel kezdődik, és egy tökéletes(nek szánt) szökés, némi természetfeletti erővel megbolondítva.

A történet egy észak-indiai faluból indul, ahol egy 25 éves Reena nevű lány éppen az esküvőjére készült, igaz, mérsékelt lelkesedéssel, mivel a nagy Ő helyett egy előre elrendezett házasság várt rá.

A fiatal nőt azonban nem kellett félteni: olyan extrém menekülési tervet rittyentett össze, amin aztán az egész falu lesokkolódott. Az éj leple alatt ugyanis valahonnan szerzett egy levedlett kígyóbőrt, amit az ágyára helyezett abban a reményben, hogy a szülei majd azt hiszik, hogy hüllővé változott és eltekergett a sötétben. Meglepő módon a felfedezés másnap hatalmas pánikot keltett Reena falujában, és a szülők is meg voltak róla győződve, hogy metamorfózis történt, és soha többé nem látják gyermeküket. A rendőrség azonban rögtön lehűtötte a kedélyeket és közölte, hogy nem egy hüllőt keresnek, hanem egy rafinált fiatal nőt, aki így akarta megúszni a nem kívánatos házasságot.

A nyomozás során kiderült, hogy Reena egyébként párkapcsolatban élt és a szerelmével együtt tervezték meg ezt a romantikus, kissé misztikus menekülést, hogy aztán együtt kezdhessenek új életet.

Az indiai kígyónő mítosza

A történet már csak a mitológiából ismert Nagin miatt is nagy visszhangot váltott ki: Indiában a kígyóasszony nevű mitikus lényhez ugyanis mély kulturális és vallási jelentések társulnak, így erősen felkavarta a közvéleményt a 25 éves nő esete. Pedig a háttérben sokkal prózaibb ok áll: egy fiatal menyasszony látványos és kreatív próbálkozása a szerelemért és a szabadságért.