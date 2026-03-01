Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Robbie Williams súlyosan megsérült a 2026-os Brit Awards előtt

baleset Robbie Williams sérülés koncert
Komáromi Bence
2026.03.01.
A világsztár szombat este fellépett a Brit Awards 2026-os díjátadóján, azonban később arról beszélt, hogy majdnem lemondta az eseményt egy szerencsétlen baleset miatt. Robbie Williams elárulta, hogy egy családi nyaralás során súlyosan megsérült.

A világsztárok élete sem játék és mese. Erre a legfrissebb példa nem más, mint Robbie Williams, aki pár nappal a 2026-os Brit Awards előtt elveszítette az egyik ujjpercét. A balesete miatt veszélybe került a szombat esti fellépése is, pedig nagyon készült az eseményre, amelyet néhai barátja, Ozzy Osbourne tiszteletére vállalt el. Végül az orvosoknak és az énekes lélekjelenlétének köszönhetően sikerült lenyomnia a koncertet, azonban továbbra is fájdalmas emlékként él benne a balesete.

Robbie Williams Sharon Osbourne kedvéért vállalta el a fellépést

A Mirror számolt be arról, hogy a brit világsztár volt a sztárvendég szombat este a manchesteri Co-op Live Arénában tartott Brit Awards 2026-on. A díjátadó során különleges tisztelgéssel adóztak a tavaly nyáron elhunyt legenda, Ozzy Osbourne előtt, ugyanis a családja átvehette a nevében a rocksztár posztumus életműdíját. Robbie Williams a lap információi szerint kizárólag a barátja tiszteletére vállalta el Sharon felkérését és különleges koncertet adott az este végén.

Robbie Williams fellépése zárta a megható megemlékezést

A ceremóniát Robbie Williams zárta, aki Adam Wakeman, Robert Trujillo, Tommy Clufetos és Zakk Wylde társaságában egy éjszakára a banda frontembere lett. Az Ozzy No More Tears című slágerének előadása megható befejezése volt az eseménynek, a rajongók pedig dicsérték a tisztelgést.

Robbie Williams fellépését itt tudjátok megtekinteni:

Robbie Williams pár nappal korábban balesetet szenvedett

Az énekes a koncertje után arról beszélt a lapnak, hogy súlyos sérülést szenvedett egy családi nyaralás során, nemsokkal a Brit Awards előtt:

„A feleségemmel, Aydával és a négy gyermekünkkel épp úton voltunk a reptérre, amikor sikerült levágnom az egyik ujjam hegyét. Direkt odafigyeltem rá, hogy a síelés közben ne menjek fel a hegy tetejére, mert hamarosan fellépésem lesz, erre hazafelé szenvedtem balesetet" - árulta el már nevetve a világsztár.

