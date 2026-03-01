Lusta csajok kedvenc vacsorája: egyserpenyős lasagnerecept

Egész nap dolgoztál, majd este hazaérve fáradtan csak valami finom, tartalmas és gyors vacsora lebeg a szemed előtt? Erre hoztunk most egy szuper lasagnereceptet. Egyetlen serpenyő, nett fél óra, és már szedheted is a tányérodra a gőzölgő, illatos és szaftos olasz tésztaételt. Lustaság? Szerintünk inkább kiváló időmenedzsment.

Olasz gyorsvacsora: így készítsd el az egyserpenyős lasagnereceptet!

Miért imádnivaló ez az egyserpenyős lasagnerecept? Villámgyors, hiszen fél óra alatt elkészül.

Mosogatásbarát, mivel egyetlen serpenyő elég hozzá.

Egyszerű alapanyagokból ínycsiklandóan finom.

Teljes értékű gyors vacsora, amit könnyen elkészíthetsz.

A klasszikus lasagnerecept kissé hosszadalmas - a 700 éves tradicionális verzióról már nem is beszélve. A több lépésből álló fogáshoz edények, tálak és tepsik egész sora szükséges. A modern, rohanó életbe azonban egyre nagyobb teret nyernek az egyszerűsített megoldások akár főétel, akár desszertek terén. Ezek ráadásul a megszokott ízeket megtartva időt és energiát spórolnak. Ez a gyors vacsora pedig pontosan ezt kínálja. Megszokott ízélmény, lényegesen kevesebb macerával. Ha kedveled a meglepő párosításokat, egy kis szerecsendiót is belecsempészhetsz.

Egyserpenyős lasagnerecept

Hozzávalók:

400 g darált marhahús

1 fej vöröshagyma, apróra felkockázva

2 gerezd fokhagyma, áttörve

2 közepes sárgarépa, apróra felkockázva

400 ml hámozott, kockázott paradicsomkonzerv

200 g lasagnetészta

só

frissen őrölt bors

római kömény

kevés olívaolaj

150 g reszelt trappista sajt

Elkészítés

Az egyserpenyős lasagne elkészítése szinte gyerekjáték. Egy nagyobb serpenyőben hevíts egy kevés olívaolajat, majd pirítsd üvegesre az apróra vágott vöröshagymát, fokhagymát, majd forgasd át benne a sárgarépát. Add hozzá a darált marhahúst, és közepes lángon gyorsan pirítsd le. Sóval, borssal és egy csipet római köménnyel fűszerezd, majd mehet bele a paradicsomkonzerv. Fedő alatt, időnként megkeverve főzd körülbelül 20 percig.

Miután szinte majdnem elkészült a gazdag szósz, tedd a tetejére a lasagne lapokat úgy, hogy befedje az egészet – ha kell, egy kis kevés vízzel még felöntheted. Tedd vissza a fedőt, és alacsony fokozaton várd meg, hogy a tészta megpuhuljon és magába szívja az ízeket. Amikor elkészült, jöhet a reszelt sajt. Miután szépen ráolvadt, tálalhatod is. Az eredmény egy szaftos, ízes, kanállal szedhető egytálétel, ami ízben hozza a klasszikust, mégis tökéletesen illik a rohanós hétköznapokhoz. Jó étvágyat hozzá!