Lusta csajok kedvenc vacsorája: egyserpenyős lasagnerecept

Egész nap dolgoztál, majd este hazaérve fáradtan csak valami finom, tartalmas és gyors vacsora lebeg a szemed előtt? Erre hoztunk most egy szuper lasagnereceptet. Egyetlen serpenyő, nett fél óra, és már szedheted is a tányérodra a gőzölgő, illatos és szaftos olasz tésztaételt. Lustaság? Szerintünk inkább kiváló időmenedzsment.
Miért imádnivaló ez az egyserpenyős lasagnerecept?
- Villámgyors, hiszen fél óra alatt elkészül.
- Mosogatásbarát, mivel egyetlen serpenyő elég hozzá.
- Egyszerű alapanyagokból ínycsiklandóan finom.
- Teljes értékű gyors vacsora, amit könnyen elkészíthetsz.
A klasszikus lasagnerecept kissé hosszadalmas - a 700 éves tradicionális verzióról már nem is beszélve. A több lépésből álló fogáshoz edények, tálak és tepsik egész sora szükséges. A modern, rohanó életbe azonban egyre nagyobb teret nyernek az egyszerűsített megoldások akár főétel, akár desszertek terén. Ezek ráadásul a megszokott ízeket megtartva időt és energiát spórolnak. Ez a gyors vacsora pedig pontosan ezt kínálja. Megszokott ízélmény, lényegesen kevesebb macerával. Ha kedveled a meglepő párosításokat, egy kis szerecsendiót is belecsempészhetsz.
Egyserpenyős lasagnerecept
Hozzávalók:
- 400 g darált marhahús
- 1 fej vöröshagyma, apróra felkockázva
- 2 gerezd fokhagyma, áttörve
- 2 közepes sárgarépa, apróra felkockázva
- 400 ml hámozott, kockázott paradicsomkonzerv
- 200 g lasagnetészta
- só
- frissen őrölt bors
- római kömény
- kevés olívaolaj
- 150 g reszelt trappista sajt
Elkészítés
Az egyserpenyős lasagne elkészítése szinte gyerekjáték. Egy nagyobb serpenyőben hevíts egy kevés olívaolajat, majd pirítsd üvegesre az apróra vágott vöröshagymát, fokhagymát, majd forgasd át benne a sárgarépát. Add hozzá a darált marhahúst, és közepes lángon gyorsan pirítsd le. Sóval, borssal és egy csipet római köménnyel fűszerezd, majd mehet bele a paradicsomkonzerv. Fedő alatt, időnként megkeverve főzd körülbelül 20 percig.
Miután szinte majdnem elkészült a gazdag szósz, tedd a tetejére a lasagne lapokat úgy, hogy befedje az egészet – ha kell, egy kis kevés vízzel még felöntheted. Tedd vissza a fedőt, és alacsony fokozaton várd meg, hogy a tészta megpuhuljon és magába szívja az ízeket. Amikor elkészült, jöhet a reszelt sajt. Miután szépen ráolvadt, tálalhatod is. Az eredmény egy szaftos, ízes, kanállal szedhető egytálétel, ami ízben hozza a klasszikust, mégis tökéletesen illik a rohanós hétköznapokhoz. Jó étvágyat hozzá!
Ez a lasagnerecept ideális választás, ha egy olyan gyors vacsora mellett tennéd le a voksodat, ami kevés edénnyel, de maximális élvezettel jár. Okos kompromisszum elfoglalt embereknek, vagy azoknak, aki a szabadidejüket másfajta tevékenységekben kamatoztatnák.
Ezek is érdekelhetnek: