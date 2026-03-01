Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. március 2–március 8.: a Kosnak visszatér a szerencséje, a Skorpió bármit elérhet

A munkahelyi kihívások és a pénzügyi döntések most különösen izgalmassá teszik a következő napokat. A bolygók állása szerint a hét elején érdemes óvatosan kezelni a versengést és a vitákat, míg a hét második felében kedvező energiák és szerencsés fényszögek segítenek előre lépni a karrierben és a pénzügyeidben. Karrier- és pénzhoroszkóp következik március első napjaira.
Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. március 2-március 8.
- KOS
Hétfőn az uralkodó bolygód, a Mars belép a vizes Halakba. Másnap a telihold ráerősít arra a tanácsra, hogy komolyan kell venned a munkád. Szerdán további 2 bolygószembenállás sem kímél téged. Jó hír is van: pénteken, Vénusz, a kis szerencse bolygója belép a Kosba. Innentől visszatér a szerencséd.
- BIKA
Szerény és békés típus vagy. Nem akarod fitogtatni a tudásodat, az erődet és a rátermettségedet. Csendben teszed a dolgodat. Ám van olyan helyzet, amikor versenybe kell szállnod. Ezt meg kell tenned, ha nem akarsz alul maradni.
- IKREK
Hétfőn a Halakba lépő Mars, kedden a telihold és szerdán a dupla bolygószembenállás is azt javasolja, hogy ne szállj bele semmilyen munkahelyi versengésbe! Elfajulhatnak a dolgok, ami méltatlan végeredményt hozhat a számodra. A hét második felében kedvező fényszögek segítenek a tisztánlátásban.
- RÁK
Sikeres hét jön, de csak akkor, ha nem szólsz bele mások ügyeibe. Most megütheted a bokádat a munkahelyen, ha olyasmibe avatkozol, ami alapvetően nem a te kompetenciád.
- OROSZLÁN
Dőlj hátra, és maradj a lehető legpasszívabb! Péntekig az égi folyamatok szerint jobban jársz, ha figyelsz. Pénteken a Vénusz belép a Kosba, szombaton a Neptunusszal, vasárnap a Szaturnusszal fog együtt állni. Kb. ekkor felgyorsulnak az események, és innentől akcióba lendülhetsz.
- SZŰZ
Hétfőn a Mars belép a Halakba, kedden telihold lesz, szerdán további 2 bolygószembenállás. Ezek mind bosszantó szituációkat jeleznek. Minden türelmedre szükséged lesz, ha nem akarsz felesleges csatákba bonyolódni. A pénzügyekben viszont jó hír várható.
- MÉRLEG
A keddi telihold megviselhet. Pedig derűs hozzáállásra lesz szükséged csütörtökön és pénteken, amikor irigy, vagy okvetlenkedő emberekkel hozhat össze a sors a munkahelyen.
- SKORPIÓ
Ajándékok sorozatát tartogatja számodra ez a hét: hétfőn a Mars belép a Halakba, csütörtökön Nap-Jupiter szuper fényszög lesz, majd hétvégén egy meseszép bolygóháromszöget alkotnak vizes jegyekben járó bolygók (Hold, Merkúr, Jupiter). Bármit elérhetsz munkával és pénzzel kapcsolatosan is.
- NYILAS
A keddi telihold és a szerdai dupla bolygószembenállás szerint megvisel téged, hogy párhuzamosan 2 fronton kell helytállnod: otthon és a munkában. Menni fog, ha mindig csak arra figyelsz, ahol éppen vagy.
- BAK
Neked nem szokott gondot okozni az, hogy csendben maradj. Ezen héten mégis lesznek olyan napok amikor nem lesz könnyű szó nélkül hagynod bizonyos dolgokat. A Mars szerint főleg akkor kell uralkodnod magadon, amikor a düh kezd eluralkodni rajtad.
- VÍZÖNTŐ
A hétfő nem lesz a kedvenced. Már másnap kiderül, hogy jöhetnek nagyobb gondok, mint az, hogy kinek vagy szimpatikus, és kinek nem. A pénz beosztása okoz fejtörést a keddi és a szerdai bolygószembenállások szerint. Szerencsére aztán jönnek a megnyugtató hírek.
A keddi telihold és a szerdai dupla bolygószembenállás konfliktus veszélyét jelzi. Pénteken a Vénusz kilép a Halakból, aminek nem fogsz örülni. De „kárpótol” a hétvégi bolygóháromszög: bebizonyosodik, hogy ez fontos kérdésben igazad volt, és ez a pénzzel kapcsolatosan is jót jelent.
