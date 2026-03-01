Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. március 2–március 8.: a Kosnak visszatér a szerencséje, a Skorpió bármit elérhet

A munkahelyi kihívások és a pénzügyi döntések most különösen izgalmassá teszik a következő napokat. A bolygók állása szerint a hét elején érdemes óvatosan kezelni a versengést és a vitákat, míg a hét második felében kedvező energiák és szerencsés fényszögek segítenek előre lépni a karrierben és a pénzügyeidben. Karrier- és pénzhoroszkóp következik március első napjaira.

Március első hetének karrier- és pénzhoroszkópja: figyelj a jelekre, és hozd ki a legtöbbet a hétből!

Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. március 2-március 8.

KOS

Hétfőn az uralkodó bolygód, a Mars belép a vizes Halakba. Másnap a telihold ráerősít arra a tanácsra, hogy komolyan kell venned a munkád. Szerdán további 2 bolygószembenállás sem kímél téged. Jó hír is van: pénteken, Vénusz, a kis szerencse bolygója belép a Kosba. Innentől visszatér a szerencséd.

BIKA

Szerény és békés típus vagy. Nem akarod fitogtatni a tudásodat, az erődet és a rátermettségedet. Csendben teszed a dolgodat. Ám van olyan helyzet, amikor versenybe kell szállnod. Ezt meg kell tenned, ha nem akarsz alul maradni.

IKREK

Hétfőn a Halakba lépő Mars, kedden a telihold és szerdán a dupla bolygószembenállás is azt javasolja, hogy ne szállj bele semmilyen munkahelyi versengésbe! Elfajulhatnak a dolgok, ami méltatlan végeredményt hozhat a számodra. A hét második felében kedvező fényszögek segítenek a tisztánlátásban.

RÁK

Sikeres hét jön, de csak akkor, ha nem szólsz bele mások ügyeibe. Most megütheted a bokádat a munkahelyen, ha olyasmibe avatkozol, ami alapvetően nem a te kompetenciád.

OROSZLÁN

Dőlj hátra, és maradj a lehető legpasszívabb! Péntekig az égi folyamatok szerint jobban jársz, ha figyelsz. Pénteken a Vénusz belép a Kosba, szombaton a Neptunusszal, vasárnap a Szaturnusszal fog együtt állni. Kb. ekkor felgyorsulnak az események, és innentől akcióba lendülhetsz.

SZŰZ

Hétfőn a Mars belép a Halakba, kedden telihold lesz, szerdán további 2 bolygószembenállás. Ezek mind bosszantó szituációkat jeleznek. Minden türelmedre szükséged lesz, ha nem akarsz felesleges csatákba bonyolódni. A pénzügyekben viszont jó hír várható.

MÉRLEG

A keddi telihold megviselhet. Pedig derűs hozzáállásra lesz szükséged csütörtökön és pénteken, amikor irigy, vagy okvetlenkedő emberekkel hozhat össze a sors a munkahelyen.

SKORPIÓ

Ajándékok sorozatát tartogatja számodra ez a hét: hétfőn a Mars belép a Halakba, csütörtökön Nap-Jupiter szuper fényszög lesz, majd hétvégén egy meseszép bolygóháromszöget alkotnak vizes jegyekben járó bolygók (Hold, Merkúr, Jupiter). Bármit elérhetsz munkával és pénzzel kapcsolatosan is.

NYILAS

A keddi telihold és a szerdai dupla bolygószembenállás szerint megvisel téged, hogy párhuzamosan 2 fronton kell helytállnod: otthon és a munkában. Menni fog, ha mindig csak arra figyelsz, ahol éppen vagy.

BAK

Neked nem szokott gondot okozni az, hogy csendben maradj. Ezen héten mégis lesznek olyan napok amikor nem lesz könnyű szó nélkül hagynod bizonyos dolgokat. A Mars szerint főleg akkor kell uralkodnod magadon, amikor a düh kezd eluralkodni rajtad.

VÍZÖNTŐ

A hétfő nem lesz a kedvenced. Már másnap kiderül, hogy jöhetnek nagyobb gondok, mint az, hogy kinek vagy szimpatikus, és kinek nem. A pénz beosztása okoz fejtörést a keddi és a szerdai bolygószembenállások szerint. Szerencsére aztán jönnek a megnyugtató hírek.

A keddi telihold és a szerdai dupla bolygószembenállás konfliktus veszélyét jelzi. Pénteken a Vénusz kilép a Halakból, aminek nem fogsz örülni. De „kárpótol” a hétvégi bolygóháromszög: bebizonyosodik, hogy ez fontos kérdésben igazad volt, és ez a pénzzel kapcsolatosan is jót jelent.