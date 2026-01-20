Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026.01.20.
Utazás, kultúra és káprázatosan gyönyörű fotók várnak ebben a kvízben. A pénz nemcsak fizetőeszköz, hanem országok történetének lenyomata is. Vajon felismered, hol mivel fizetnek?

Euró, dollár, rúpia vagy dirham? A pénz sokszor többet elárul egy országról, mint a zászlaja. Egyre több helyen egységes a fizetőeszköz, máshol makacsul ragaszkodnak a sajátjukhoz. Vajon te képben vagy? Jöhet a kvíz, képekkel, utazással, trükkös kérdésekkel?

A gyönyörű Cordobát látod a képen, de tudod, milyen pénzt használnak ott?
A pénz, ami összezavarja az utazókat 

A pénz történelme jóval régebbre nyúlik vissza, mint hinnénk. Az ősi társadalmakban még nem létezett pénz: cserekereskedelemmel fizettek, gabonát adtak állatért, sót fémeszközökért. Később megjelentek az árupénzek, mint a kagyló, a só vagy a nemesfém, amelyek értékesek és tartósak voltak. Az első valódi érméket az i. e. 7. században verték Lüdiában. A papírpénz Kínából indult, ahol a nehéz érmék helyett ígérvényeket kezdtek használni. Európában csak jóval később terjedt el, amikor az államok garanciát vállaltak az értékére. Ma már a pénz egyre inkább láthatatlanná válik: digitális számlákon, kártyákon és telefonokon él tovább. 
Egyre több országban egységesül a fizetőeszköz: Európában az euró vált gazdasági-közösség formáló erővé, a világ más kontinensein már korábban megjelentek hasonló törekvések. Közben felmerül a kérdés: vajon ezzel együtt nem veszítünk-e valamit nemzeti jellegünkből is? 

Mi most egy játékos útra hívunk: egy kvízben tesztelheted, mennyire ismered az országok pénznemeit. Nem lesz könnyű, előre szólunk! Ráadásul mindezt káprázatos nevezetességek fotóin keresztül mutatjuk meg.

Utazásra hívunk. Játékra fel!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/10 Mi Görögország pénzneme?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/10 Mi Thaiföld pénzneme?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/10 Mi Franciaország pénzneme?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/10 Mi az USA, az Amerikai Egyesült Államok pénzneme?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/10 Mi Törökország pénzneme?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/10 Mi Kína pénzneme?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/10 Mi Olaszország pénzneme?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/10 Mi Marokkó pénzneme?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/10 Mi Spanyolország pénzneme?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/10 Mi India pénzneme?

Ha tetszett a játék, belejöttél, akkor ajánlunk még pár online kvízt: 

Felismered a behavazott európai városokat? Sokkal nehezebb, mint gondolnád – Kvíz

Téli képeken felismerni híres helyeket nem mindig egyszerű feladat. Ebben a kvízben az európai városok havas arcukat mutatják meg, neked pedig ki kell találnod, melyik várost látod. Teszteld a tudásod most!

Ezt a földrajzi kvízt még egy középiskolás is megoldja: felsimered az európai látványosságokat?

Európa tele van mesés helyekkel, ahol a történelem és a szépség kéz a kézben járnak. A kvízünkben ezek közül válogattunk, de nem csak a legismertebb látnivalókra kérdezünk rá!

Történelemkvíz: 10 kérdés az ötödikes töri tananyagból: te hányra tudsz helyesen válaszolni?

Emlékszel még az ötödik osztályos történelem-tananyagra, amit régen álmodból felkelve is tudnod kellett? Teszteld a következő történelemkvízzel, hogy mire emlékszel még az ötödikes tananyagból.

 

