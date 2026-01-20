Euró, dollár, rúpia vagy dirham? A pénz sokszor többet elárul egy országról, mint a zászlaja. Egyre több helyen egységes a fizetőeszköz, máshol makacsul ragaszkodnak a sajátjukhoz. Vajon te képben vagy? Jöhet a kvíz, képekkel, utazással, trükkös kérdésekkel?

A gyönyörű Cordobát látod a képen, de tudod, milyen pénzt használnak ott?

Forrás: Shutterstock

A pénz, ami összezavarja az utazókat

A pénz történelme jóval régebbre nyúlik vissza, mint hinnénk. Az ősi társadalmakban még nem létezett pénz: cserekereskedelemmel fizettek, gabonát adtak állatért, sót fémeszközökért. Később megjelentek az árupénzek, mint a kagyló, a só vagy a nemesfém, amelyek értékesek és tartósak voltak. Az első valódi érméket az i. e. 7. században verték Lüdiában. A papírpénz Kínából indult, ahol a nehéz érmék helyett ígérvényeket kezdtek használni. Európában csak jóval később terjedt el, amikor az államok garanciát vállaltak az értékére. Ma már a pénz egyre inkább láthatatlanná válik: digitális számlákon, kártyákon és telefonokon él tovább.

Egyre több országban egységesül a fizetőeszköz: Európában az euró vált gazdasági-közösség formáló erővé, a világ más kontinensein már korábban megjelentek hasonló törekvések. Közben felmerül a kérdés: vajon ezzel együtt nem veszítünk-e valamit nemzeti jellegünkből is?

Mi most egy játékos útra hívunk: egy kvízben tesztelheted, mennyire ismered az országok pénznemeit. Nem lesz könnyű, előre szólunk! Ráadásul mindezt káprázatos nevezetességek fotóin keresztül mutatjuk meg.

Utazásra hívunk. Játékra fel!