Történelemkvíz: 10 kérdés az ötödikes töri tananyagból: te hányra tudsz helyesen válaszolni?

Az ötödikes történelem-tananyag néha akkor is nehéznek tűnt, amikor tanultuk. De mi a helyzet most, évekkel később? Ezúttal egy olyan történelemkvízt hoztunk, amelyben újraélheted a gyerekkori iskolai tanulmányokat.

Történelemkvíz: te meg tudod oldani hibátlanul?

Forrás: Getty Images

Te mire emlékszel az ötödikes történelemanyagból? Az emberiség történelme rendkívül gazdag, ezért szinte lehetetlen minden korszakot fejből ismerni. Vagy mégsem?

Ha az iskolában a történelem volt a kedvenced, akkor ezt a történelemkvízt imádni fogod!

10-ből 9 felnőttnek nem sikerül hibátlanul kitöltenie ezt a törikvízt. Neked menni fog?

Történelemkvíz: legtöbben nem tudják már hibátlanul az ötödikes tananyagot

Az ötödikes történelem tananyag nagyon sok korszakot és nagy időintervallumot foglal magában, ezért a felsős diákok kedvence. Ötödikben az ókori Egyiptom és Róma történetén kívül megismerkednek a magyar királyság megszületésével, sőt bukásával, valamint a különböző vallásokkal is. Te mennyit tudsz még ezekről? Képes vagy egy ötödikes fejével gondolkodni? Tedd magad próbára ebben a törikvízben!