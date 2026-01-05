Történelemkvíz: 10 kérdés az ötödikes töri tananyagból: te hányra tudsz helyesen válaszolni?

Az ötödikes történelem-tananyag néha akkor is nehéznek tűnt, amikor tanultuk. De mi a helyzet most, évekkel később? Ezúttal egy olyan történelemkvízt hoztunk, amelyben újraélheted a gyerekkori iskolai tanulmányokat.
Te mire emlékszel az ötödikes történelemanyagból?
- Az emberiség történelme rendkívül gazdag, ezért szinte lehetetlen minden korszakot fejből ismerni. Vagy mégsem?
- Ha az iskolában a történelem volt a kedvenced, akkor ezt a történelemkvízt imádni fogod!
- 10-ből 9 felnőttnek nem sikerül hibátlanul kitöltenie ezt a törikvízt. Neked menni fog?
Történelemkvíz: legtöbben nem tudják már hibátlanul az ötödikes tananyagot
Az ötödikes történelem tananyag nagyon sok korszakot és nagy időintervallumot foglal magában, ezért a felsős diákok kedvence. Ötödikben az ókori Egyiptom és Róma történetén kívül megismerkednek a magyar királyság megszületésével, sőt bukásával, valamint a különböző vallásokkal is. Te mennyit tudsz még ezekről? Képes vagy egy ötödikes fejével gondolkodni? Tedd magad próbára ebben a törikvízben!
1/10 Az alábbi istenek közül ki Zeusz és Héra gyermeke?
2/10 Mit jelent a polisz szó?
3/10 Ki alapította az ókori Rómát a monda szerint?
4/10 Kik alkották az ókori Rómában az első triumvirátust?
5/10 Mikor adták ki az Aranybullát?
6/10 Mikor kötötték meg a szövetséget, amit a magyar történelemben vérszerződésnek nevezünk?
7/10 Meddig tartott I. Szent István uralkodása?
8/10 Mikor halt ki az Árpád-ház?
9/10 Kiket neveztek a középkorban kontároknak?
10/10 Mit jelent az iszlám vallásban a hidzsra szó?
