Történelemkvíz: 10 kérdés az ötödikes töri tananyagból: te hányra tudsz helyesen válaszolni?

tudáspróba történelemóra kvíz
Simon Benedek
2026.01.05.
Emlékszel még az ötödik osztályos történelem-tananyagra, amit régen álmodból felkelve is tudnod kellett? Teszteld a következő történelemkvízzel, hogy mire emlékszel még az ötödikes tananyagból.

Az ötödikes történelem-tananyag néha akkor is nehéznek tűnt, amikor tanultuk. De mi a helyzet most, évekkel később? Ezúttal egy olyan történelemkvízt hoztunk, amelyben újraélheted a gyerekkori iskolai tanulmányokat.

Történelemkvíz: régi könyvek és toll, amivel írnak egy papírra.
Történelemkvíz: te meg tudod oldani hibátlanul?
Forrás:  Getty Images

Te mire emlékszel az ötödikes történelemanyagból?

  • Az emberiség történelme rendkívül gazdag, ezért szinte lehetetlen minden korszakot fejből ismerni. Vagy mégsem?
  • Ha az iskolában a történelem volt a kedvenced, akkor ezt a történelemkvízt imádni fogod!
  • 10-ből 9 felnőttnek nem sikerül hibátlanul kitöltenie ezt a törikvízt. Neked menni fog?

Történelemkvíz:  legtöbben nem tudják már hibátlanul az ötödikes tananyagot

Az ötödikes történelem tananyag nagyon sok korszakot és nagy időintervallumot foglal magában, ezért a felsős diákok kedvence. Ötödikben az ókori Egyiptom és Róma történetén kívül megismerkednek a magyar királyság megszületésével, sőt bukásával, valamint a különböző vallásokkal is. Te mennyit tudsz még ezekről? Képes vagy egy ötödikes fejével gondolkodni? Tedd magad próbára ebben a törikvízben!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/10 Az alábbi istenek közül ki Zeusz és Héra gyermeke?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/10 Mit jelent a polisz szó?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/10 Ki alapította az ókori Rómát a monda szerint?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/10 Kik alkották az ókori Rómában az első triumvirátust?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/10 Mikor adták ki az Aranybullát?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/10 Mikor kötötték meg a szövetséget, amit a magyar történelemben vérszerződésnek nevezünk?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/10 Meddig tartott I. Szent István uralkodása?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/10 Mikor halt ki az Árpád-ház?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/10 Kiket neveztek a középkorban kontároknak?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/10 Mit jelent az iszlám vallásban a hidzsra szó?

