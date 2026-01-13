Személyiségteszt: melyik legendás uralkodó lakozik benned?

Te is néztél már guilty pleasure-ként történelmi dokumentumfilmeket? És esetleg azon is elgondolkodtál, hogy bizonyos helyzetekben hogyan viselkedtél, milyen döntéseket hoztál volna? Akkor jó helyen vagy! Töltsd ki a személyiségtesztet, hogy megtudd, melyik uralkodóra hasonlítasz a leginkább!

Töltsd ki a személyiségtesztet, hogy lélekben megkapd az adott uralkodó koronáját!

Forrás: Shutterstock

Személyiségteszt – Melyik uralkodó lennél?

A döntéseink sok mindent befolyásolnak. Nem volt ez másképp a híres uralkodóknál sem, akik néha jól döntöttek, néha viszont a saját vesztükbe rohantak.

Az biztos, hogy vezetőként sokkal nagyobb a felelősségünk, vagy ahogy Ben bácsi mondaná a Pókemberben: nagy hatalommal nagy felelősség is jár (persze az új Pókember-filmekben ezt az ikonikus sort May mondja, hiszen az új franchise-ban nem szerepel Ben bácsi).

És bár természetesen nem születsz újjá holnap Tutanhamonként, attól még az élet bármely területén kerülhetsz vezető pozícióba. Ilyenkor pedig érdemes az elődökre gondolni, hiszen a történelemből sok mindent tanulhatunk.

De nézzük a tróntesztet! Napóleon Bonaparte, Tutanhamon, Augustus vagy Attila lennél? Döntse el a sors!

Történelmi személy-személyiségteszt

1. Egy elképesztően sűrű hétvége áll előtted. Hogy érzed maga ettől?

A: Teljesen kivagyok tőle!

B: Jól, kedvelem, ha elfoglalt vagyok.

C: Nem vagyok annyira feldobva tőle, inkább megnéznék egy filmet.

D: Alig várom, hogy programozzak és emberek között legyek!

2. Mi szerint választod ki a ruháidat?

A: A kedvem szerint.

B: Az időjárás szerint.

C: Az alkalom szerint.

D: A kényelmem szerint.

3. Milyen kisállatot szeretnél tartani ezek közül?

A: fekete macskát

B: pónilovat

C: lajhárt

D: alpakát

4. Melyik várost látogatnád meg szíved szerint?

A: Dubajt

B: Rómát

C: Londont

D: New Yorkot

5. Mi lenne a mottód vezetőként?

A: A sikerhez bátorság kell!

B: Határ a csillagos ég!

C: A tettek hangosabbak a szavaknál!

D: Akkor lesz erős a csapat, ha erős a vezető is!

6. Milyen a retorikai képességeid vannak?

A: Nagyon jó beszédeket tudok írni.

B: Lyukat beszélek bárki hasába!

C: Beszédet nem tudok jól írni, de az előadás részében már jó vagyok.

D: Semmilyen, óriás lámpalázam van mindig!