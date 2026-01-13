Személyiségteszt: melyik legendás uralkodó lakozik benned?

Te is néztél már guilty pleasure-ként történelmi dokumentumfilmeket? És esetleg azon is elgondolkodtál, hogy bizonyos helyzetekben hogyan viselkedtél, milyen döntéseket hoztál volna? Akkor jó helyen vagy! Töltsd ki a személyiségtesztet, hogy megtudd, melyik uralkodóra hasonlítasz a leginkább!
Személyiségteszt – Melyik uralkodó lennél?
A döntéseink sok mindent befolyásolnak. Nem volt ez másképp a híres uralkodóknál sem, akik néha jól döntöttek, néha viszont a saját vesztükbe rohantak.
Az biztos, hogy vezetőként sokkal nagyobb a felelősségünk, vagy ahogy Ben bácsi mondaná a Pókemberben: nagy hatalommal nagy felelősség is jár (persze az új Pókember-filmekben ezt az ikonikus sort May mondja, hiszen az új franchise-ban nem szerepel Ben bácsi).
És bár természetesen nem születsz újjá holnap Tutanhamonként, attól még az élet bármely területén kerülhetsz vezető pozícióba. Ilyenkor pedig érdemes az elődökre gondolni, hiszen a történelemből sok mindent tanulhatunk.
De nézzük a tróntesztet! Napóleon Bonaparte, Tutanhamon, Augustus vagy Attila lennél? Döntse el a sors!
Történelmi személy-személyiségteszt
1. Egy elképesztően sűrű hétvége áll előtted. Hogy érzed maga ettől?
A: Teljesen kivagyok tőle!
B: Jól, kedvelem, ha elfoglalt vagyok.
C: Nem vagyok annyira feldobva tőle, inkább megnéznék egy filmet.
D: Alig várom, hogy programozzak és emberek között legyek!
2. Mi szerint választod ki a ruháidat?
A: A kedvem szerint.
B: Az időjárás szerint.
C: Az alkalom szerint.
D: A kényelmem szerint.
3. Milyen kisállatot szeretnél tartani ezek közül?
A: fekete macskát
B: pónilovat
C: lajhárt
D: alpakát
4. Melyik várost látogatnád meg szíved szerint?
A: Dubajt
B: Rómát
C: Londont
D: New Yorkot
5. Mi lenne a mottód vezetőként?
A: A sikerhez bátorság kell!
B: Határ a csillagos ég!
C: A tettek hangosabbak a szavaknál!
D: Akkor lesz erős a csapat, ha erős a vezető is!
6. Milyen a retorikai képességeid vannak?
A: Nagyon jó beszédeket tudok írni.
B: Lyukat beszélek bárki hasába!
C: Beszédet nem tudok jól írni, de az előadás részében már jó vagyok.
D: Semmilyen, óriás lámpalázam van mindig!
7. Milyen járművön utaznál a legszívesebben?
A: hajón
B: lovon
C: kocsin
D: repülőn
Személyiségteszt megoldása
Ha a legtöbb válaszod A:
Te akár Tutanhamon reinkarnációja is lehetnél! Csak a maláriafertőzést kerüld el, ami a fáraó vesztét okozta! Klasszikus vagy és időtálló, akire az emberek mindig emlékezni fognak. Uralkodóként nem biztos, hogy 100 százalékig helytállnál, de legalább ikonikus lennél!
Ha a legtöbb válaszod B:
Te Napóleon Bonaparte császár és hadvezér lennél. Utóbbiban vezetőként jeleskednél, és a negatívumaid ellenére is a történelem egyik legkiemelkedőbb alakja lennél. Ha valóban vezető pozícióba kerülnél, azt azért jegyezd meg, hogy a teljhatalom soha nem jó, és persze, hogy addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér.
Ha a legtöbb válaszod C:
Te a válaszaid alapján Augustus római császár lennél, aki ha jobban megnézzük, úgy néz ki, mint Daniel Craig. Kifinomult és okos vagy, aki nem fél valóra váltani az álmait. Használd ki olyan okosan a felmerülő lehetőségeket, mint Augustus!
Ha a legtöbb válaszod D:
Attila, a hunok királya lennél, akiről pár éve feltételezték, hogy megtalálták a sírját Romániában. Félelmetes és karizmatikus személyiség vagy, tipikusan olyan ember, aki, ha egyszer valamit a fejébe vesz, azt végre is hatja. De jól vigyázz, mert az őserőt könnyen elsöpörheti egy akadály, ha nem vagy elég tudatos és elővigyázatos!
Ezt tanulhattad cikkünkből:
Cikkünkből nemcsak arra jöhettél rá, hogy melyik uralkodó bőrébe bújhatnál a személyiségteszt alapján, hanem arra is, hogy érdemes szem előtt tartani a kedvenc történelmi személyeinket, hiszen rengeteget okulhatunk az életükből. És persze soha ne feledd Ben bácsi bölcs szavait: nagy hatalommal nagy felelősség is jár!
