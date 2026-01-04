A romkomok nem véletlenül működnek: tele vannak univerzális karakterekkel, akikben mind magunkra ismerünk. Van, aki örökké reménykedő romantikus, más rideg realista, aki belül igazából egy vajszívű hős, megint más csak sodródik a saját kaotikus energiájával. De te melyik vagy? A következő személyiségtesztből kiderül.
Romkom-személyiségteszt: vajon melyik karakter lennél a jellemvonásaid alapján?
Az életed egy komédia? Biztos eljátszottál már a gondolattal, hogy milyen típusú karaktert alakíthatnál egy romkomban. Ebből a szórakoztató személyiségtesztből az is kiderül, milyen szerepet játszol a saját életed történetében.
Jegyezd fel a válaszaidat, és a végén számold össze, melyikből hányat jelöltél be!
1. Mi reggel első gondolatod?
A) „Először kávé, utána világbéke.”
B) „Ki írt éjjel 2-kor, és miért?”
C) „Hol a második ébresztőm?”
D) „Ma három célt fogok kipipálni.”
2. Mit csinálsz, ha a pasi késik a randiról 20 percet?
A) Rögtön poént csinálok belőle.
B) Élőben közvetítem az eseményt a csajos csoportba.
C) Hirtelen megveszem a fél pékséget.
D) Új időpontot ajánlok, ás már küldöm is neki a naptármeghívót.
3. Hogyan kezeled a konfliktusokat?
A) Őszintén, de óvatosan.
B) Chatregényt írok.
C) Azt mondom, hogy mindegy, de közben nem mindegy.
D) Szembesítem a másikat a tényekkel és lezárom a témát.
4. Melyik sort illik rád?
A) „Gyönyörű ez a pillanat.”
B) „Mesélj, minden érdekel!”
C) „Improvizáljunk.”
D) „Ki rendel pizzát?”
5. Milyen munkahelyi visszajelzést kapsz legtöbbször?
A) „Szuper munka volt, csak így tovább!”
B) „Engem inkább az fogott meg benne, amit mögé tettél…”
C) „Kicsit kaotikus lett, de valahogy mégis működött.”
D) „Legközelebb ezeket finomítsd: .... .”
6. Segítesz a barátaidnak házibulit szervezni. Mit csinálsz?
A) Ötletgazda vagyok.
B) Mindenkivel időpontot egyeztetek.
C) Aznap reggel jelzem, jövök-e.
D) Vállalom, hogy viszek piát.
7. Hogyan szoktál vásárolni?
A) Csak a minőséget.
B) Ha akciós, nekem üzen a sors.
C) Csak körbenézek..., aztán azt is megveszem, amit nem kéne.
D) Bevásárló listával készülök és csak azt veszem meg, ami rajta van.
8. Mit csinálsz, ha vitára kerül a sor?
A) Elviccelem.
B) Megpróbálok lelkizni.
C) Kiverem a balhét.
D) Megkeresem a legrövidebb lezárási lehetőséget.
9. Mi a legnagyobb hibád?
A) Hajlamos vagyok túlvállalni magam.
B) Mindent túlzottan analizálok.
C) Előfordul, hogy napokig nem válaszolok.
D) Kontrollmániás hajlamom van.
10.Hogyan néz ki számodra egy tökéletes happy ending?
A) Csókolózás az esőben.
B) Mély beszélgetés gyertyafényes vacsora mellett.
C) Spontán egymásnak esés.
D) Előre megírt beszéd és B-terv.
Legtöbb A – A BÁJOS NEUROTIKUS FŐHŐS
Mindig belecsöppensz valami véletlen, kedves helyzetbe, a humort pedig pajzsként hordod. Nagy szíved van, de a szervezettség már nem mindig jön veled. A történetedben gyakran ott a kedves idegen, a könyvesbolti pillanat, a lassan közeledő barátságból szerelem.
Tanács: a viccek mögött legyen valamennyi komolyság is, különben könnyen elszáll minden súly.
Legtöbb B – A LEGJOBB BARÁT
Te vagy az, akihez mindenki fordul: meghallgatod, segítesz, terelsz, és közben békét viszel minden helyzetbe. A történeteidben sok a meghitt beszélgetés, az őszinte, csendes összekapcsolódás.
Tanács: adj helyet a saját érzéseidnek is – jár neked egy saját jelenet, nem csak másoké.
Legtöbb C – A KÁOSZÜGYNÖK
Aki néha rossz buszra száll, néha rossz embernek ír, és rendszeresen fut a repülő után, mégis valahogy mindig minden összejön. A világ neked dolgozik, csak te nem mindig tudsz róla.
Tanács: két apró rutin már csodát tenne: vigyél egy kis rendszert az életedbe, és látványosan kevesebb káosz lenne körülötted.
Legtöbb D – KARIERISTA/PRODUCER
Számodra az élet akkor működik jól, ha átlátható, kiszámítható és rend van körülötted. Olyan ember vagy, akire mindenki nyugodt szívvel számíthat, mert tudja, hogy pont úgy lesz, ahogy megbeszéltétek. Belül viszont sokkal érzelmesebb vagy, mint amennyit mutatsz.
Tanács: engedj néha a spontaneitásnak – a legszebb pillanatok nem mindig szerepelnek a táblázatban.
