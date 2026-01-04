A romkomok nem véletlenül működnek: tele vannak univerzális karakterekkel, akikben mind magunkra ismerünk. Van, aki örökké reménykedő romantikus, más rideg realista, aki belül igazából egy vajszívű hős, megint más csak sodródik a saját kaotikus energiájával. De te melyik vagy? A következő személyiségtesztből kiderül.

Te melyik romantikus komédia karaktere vagy a saját életedben? Személyiségtesztünkből kiderül!

Forrás: Shutterstock

Romkom-személyiségteszt: vajon melyik karakter lennél a jellemvonásaid alapján?

Az életed egy komédia? Biztos eljátszottál már a gondolattal, hogy milyen típusú karaktert alakíthatnál egy romkomban. Ebből a szórakoztató személyiségtesztből az is kiderül, milyen szerepet játszol a saját életed történetében.

Jegyezd fel a válaszaidat, és a végén számold össze, melyikből hányat jelöltél be!

1. Mi reggel első gondolatod?

A) „Először kávé, utána világbéke.”

B) „Ki írt éjjel 2-kor, és miért?”

C) „Hol a második ébresztőm?”

D) „Ma három célt fogok kipipálni.”

2. Mit csinálsz, ha a pasi késik a randiról 20 percet?

A) Rögtön poént csinálok belőle.

B) Élőben közvetítem az eseményt a csajos csoportba.

C) Hirtelen megveszem a fél pékséget.

D) Új időpontot ajánlok, ás már küldöm is neki a naptármeghívót.

3. Hogyan kezeled a konfliktusokat?

A) Őszintén, de óvatosan.

B) Chatregényt írok.

C) Azt mondom, hogy mindegy, de közben nem mindegy.

D) Szembesítem a másikat a tényekkel és lezárom a témát.

4. Melyik sort illik rád?

A) „Gyönyörű ez a pillanat.”

B) „Mesélj, minden érdekel!”

C) „Improvizáljunk.”

D) „Ki rendel pizzát?”

5. Milyen munkahelyi visszajelzést kapsz legtöbbször?

A) „Szuper munka volt, csak így tovább!”

B) „Engem inkább az fogott meg benne, amit mögé tettél…”

C) „Kicsit kaotikus lett, de valahogy mégis működött.”

D) „Legközelebb ezeket finomítsd: .... .”

6. Segítesz a barátaidnak házibulit szervezni. Mit csinálsz?

A) Ötletgazda vagyok.

B) Mindenkivel időpontot egyeztetek.

C) Aznap reggel jelzem, jövök-e.

D) Vállalom, hogy viszek piát.

7. Hogyan szoktál vásárolni?

A) Csak a minőséget.

B) Ha akciós, nekem üzen a sors.

C) Csak körbenézek..., aztán azt is megveszem, amit nem kéne.

D) Bevásárló listával készülök és csak azt veszem meg, ami rajta van.