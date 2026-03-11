Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 11., szerda Szilárd

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
Világsztár

Cher kétségbeesve küzd az idővel: barátai arra kérik, végre viselkedjen a korának megfelelően

Világsztár öregedés Cher
Horváth Angéla
2026.03.11.
A Grammy-gála után ismét sokan és sokat beszélnek Cherről. A 79 éves énekesnő több kínos bakit is vétett a Grammy-gálán. Az énekesnő környezetében egyre többen attól tartanak, hogy a legendás díva túlhajszolja magát.

Bennfentesek szerint az utóbbi időben kimerültnek és szétszórtnak tűnik Cher, ezért sokan aggódnak érte. Többen úgy látják, hogy a tempó, amelyet jelenlegi párja, a 39 éves zenei producer Alexander „AE” Edwards tartania kell, túl megterhelő számára.

Cher és fiatal pasija, Alexander Edwards
Cher és fiatal pasija, Alexander Edwards
Forrás: Getty Images

Cher küzd az öregedés ellen, de ennek rossz vége lehet

Egy, a családhoz közel álló forrás szerint Cher azóta él rendkívül pörgős életet, amióta Alexander Edwards belépett az életébe. A producerrel sokat utaznak és hajnalig buliznak, az énekesnőnek nem könnyű egy nála jóval fiatalabb társasághoz alkalmazkodni.

„A végletekig hajtja magát, és ez már látszik is rajta. Nemcsak abban, hogy néha nehezen fogalmaz, vagy bizonytalan a beszéde, hanem abban is, hogy gyakran kifullad, szédülésre panaszkodik. Láthatóan kimerült” mondta a forrás. Hozzátette: Cher az elmúlt években komoly egészségügyi problémákkal is küzdött, ezért sokan attól tartanak, hogy az állapota tovább romlik. A Grammy-díjátadón történt jelenetek pedig csak felerősítették az aggódó hangokat. Cher február 1-jén lépett színpadra, hogy átvegye a Grammy életműdíját. A beszéde után azonban egyszerűen lesétált a színpadról, pedig neki kellett volna átadnia az év felvételének járó elismerést. A műsorvezetőnek, Trevor Noah-nak kellett visszahívnia. És itt még nincs vége: Cher tévesen a már elhunyt Luther Vandross nevét mondta ki győztesként, holott valójában Kendrick Lamar és SZA kapta a díjat a Luther című dalért. Az énekesnő később azzal magyarázta a hibát, hogy a súgógép nem működött megfelelően.

A bennfentesek szerint Cher mindezek ellenére nem hajlandó visszavenni a tempóból. „Mindig azt mondja, hogy fiatal a lelke, és nem akar úgy élni, mint egy idős asszony” – mondta a forrás. A környezetében azonban sokan attól tartanak, hogy ez a hozzáállás veszélyes lehet. Az énekesnő májusban tölti be a 80. életévét, és a barátai szerint ideje lenne jobban odafigyelnie a saját határaira, és végre a korának megfelelően kellene viselkednie.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Meghan Markle pénzért mutogatja magát: szokatlan módon akar pénzt keresni Harry herceg felesége

Meghan Markle újabb projektje heves reakciókat váltott ki a közösségi médiában. Sussex hercegnéje egy csajos luxushétvége főszereplője lesz Ausztráliában, amelynek részvételi díja 1900 dollár (kb. 330.000 ft) – a kritikusok szerint az egész rendezvény csak egy ócska üzleti fogás, nem valódi közösségi program.

Nicole Kidman először beszélt a válásáról: ezt mondta exférjéről és a családjáról

Nicole Kidman először szólalt meg nyilvánosan a válásáról. A színésznő a Variety magazinnak adott friss interjújában beszélt arról, hogyan próbálja feldolgozni a szakítást, amely közel húsz év után következett be.

Szörnyű betegséggel küzd Liam Neeson fia, komoly műtéten esett át – Videó

Az Elrabolva filmek főszereplőjének fia, a 29 éves Daniel Neeson nemrég komoly szívműtéten esett át egy ritka, veleszületett rendellenesség miatt. Liam Neeson a fiáért aggódik.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu