Cher kétségbeesve küzd az idővel: barátai arra kérik, végre viselkedjen a korának megfelelően

Bennfentesek szerint az utóbbi időben kimerültnek és szétszórtnak tűnik Cher, ezért sokan aggódnak érte. Többen úgy látják, hogy a tempó, amelyet jelenlegi párja, a 39 éves zenei producer Alexander „AE” Edwards tartania kell, túl megterhelő számára.

Cher küzd az öregedés ellen, de ennek rossz vége lehet

Egy, a családhoz közel álló forrás szerint Cher azóta él rendkívül pörgős életet, amióta Alexander Edwards belépett az életébe. A producerrel sokat utaznak és hajnalig buliznak, az énekesnőnek nem könnyű egy nála jóval fiatalabb társasághoz alkalmazkodni.

„A végletekig hajtja magát, és ez már látszik is rajta. Nemcsak abban, hogy néha nehezen fogalmaz, vagy bizonytalan a beszéde, hanem abban is, hogy gyakran kifullad, szédülésre panaszkodik. Láthatóan kimerült” – mondta a forrás. Hozzátette: Cher az elmúlt években komoly egészségügyi problémákkal is küzdött, ezért sokan attól tartanak, hogy az állapota tovább romlik. A Grammy-díjátadón történt jelenetek pedig csak felerősítették az aggódó hangokat. Cher február 1-jén lépett színpadra, hogy átvegye a Grammy életműdíját. A beszéde után azonban egyszerűen lesétált a színpadról, pedig neki kellett volna átadnia az év felvételének járó elismerést. A műsorvezetőnek, Trevor Noah-nak kellett visszahívnia. És itt még nincs vége: Cher tévesen a már elhunyt Luther Vandross nevét mondta ki győztesként, holott valójában Kendrick Lamar és SZA kapta a díjat a Luther című dalért. Az énekesnő később azzal magyarázta a hibát, hogy a súgógép nem működött megfelelően.

A bennfentesek szerint Cher mindezek ellenére nem hajlandó visszavenni a tempóból. „Mindig azt mondja, hogy fiatal a lelke, és nem akar úgy élni, mint egy idős asszony” – mondta a forrás. A környezetében azonban sokan attól tartanak, hogy ez a hozzáállás veszélyes lehet. Az énekesnő májusban tölti be a 80. életévét, és a barátai szerint ideje lenne jobban odafigyelnie a saját határaira, és végre a korának megfelelően kellene viselkednie.

