Nicole Kidman először beszélt a válásáról: ezt mondta exférjéről és a családjáról

Virág Emília
2026.03.11.
Nicole Kidman először szólalt meg nyilvánosan a válásáról. A színésznő a Variety magazinnak adott friss interjújában beszélt arról, hogyan próbálja feldolgozni a szakítást, amely közel húsz év után következett be.

„Mindig a jó felé fogok haladni” – fogalmazott az 58 éves Nicole Kidman. Hozzátette: elsősorban a családjára koncentrál, és hálás azért, hogy a legfontosabb kapcsolatait sikerült megőriznie. „Hálás vagyok a családomért, azért, hogy megőriztem őket, és hogy tovább tudok lépni. Ennyi” – mondta.

Nicole Kidman válása: a színésznő részletekről nem beszél

Nicole Kidman ugyanakkor világossá tette, hogy a részletekről nem kíván beszélni. „Minden mást tiszteletből nem tárgyalok ki”fogalmazott, majd hozzátette: továbbra is abban hisz, hogy exférjével „egy család maradnak”. A színésznő beszélt két lányukról is, a 17 éves Sundayról és a 15 éves Faithről. „Kedves és gyönyörű lányok” – mondta, de hozzátette, nehéz neki, hogy ilyen gyorsan megnőttek.

A mostani interjúban Nicole Kidman először beszélt nyilvánosan a válásáról, korábban csak utalt arra, hogy nehéz időszakon megy keresztül. Egy 2025 interjúban arra a kérdésre, hogy hogy van, csak annyit mondott: „Tartom magam.” A színésznő akkor felidézte, hogy éppen az Átkozott boszorkák folytatásának forgatásán dolgozott Sandra Bullockkal, amikor a szakítás híre nyilvánosságra került. Azt mondta, a forgatáson biztonságban érezte magát ebben a nehéz időszakban.

Nicole Kidman és Keith Urban válása 2025 szeptemberében került a címlapokra. A színésznő egy nappal később be is nyújtotta a válókeresetet, a válást pedig idén januárban véglegesítették is. A megállapodás értelmében egyikük sem tart igényt gyermektartásra vagy házastársi tartásra. A két lányuk felügyeletéről is megegyeztek: Nicole Kidman az év nagy részében, összesen 306 napon át neveli a gyerekeket, míg Urban minden második hétvégét tölthet velük.

