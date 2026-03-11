Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Az Oscar-gálák bártenderének titkos koktélja: így készítsd el a Negronit

Jónás Ágnes
2026.03.11.
Vörös szőnyeg, elegáns ruhák, világsztárok? Ez bizony a jó öreg Oscar, pontosabban az Oscar-gála, amelyet idén magyar idő szerint március 16-án hajnalban rendeznek meg. Ha otthonról néznéd a közvetítést, egy jól megválasztott koktéllal becsempészhetsz egy kis „díjátadós” hangulatot a nappalidba. Erre tökéletes választás a legendás Tequila Negroni. Mutatjuk, hogyan készítsd el ezt a látványos, exkluzív, hollywoodi italt.

A világhírű eseményen a bartenderek több ezer koktélt készítenek a vendégeknek, köztük ezt a tequila alapú változatot is. A recept a híres bartender, Charles Joly nevéhez fűződik, ő volt, aki először készítette el, és az amerikai filmakadémiai díjátadó, az Oscar-gála utáni Governors Ball rendezvényen szolgálták fel. 

Tequila negroni Oscar-gála
Az Oscar-gála italkülönlegessége: Tequila Negroni
Oscar-gála ihlette kesernyés-aromás, beszélgetős koktél

Az Oscar-gálákon mindig történik valami váratlan, valami megdöbbentő, egy dolog azonban nem változik, és ez az Oscar afterparty-k italkülönlegessége, a Negroni. A hagyományos vátozat általában ginből, Campariból és édes vermutból áll, mi azonban ebben a változatban gin helyett tequilát használunk az ital alapjául, ami új ízvilágot teremt. A tequila karakteres, enyhén fűszeres jegyei jól illenek a Campari kesernyés és a vermut aromás ízéhez. A hűsítő, kalóriaszegény koktél elegáns, egyszerűen elkészíthető, amely jéggel és narancshéjjal díszítve az igazi.

Az Oscar-gálák híres Tequila Negroni receptje

Hozzávalók (1 adaghoz)

  • 4,5 cl érlelt Tequila
  • 3 cl Campari
  • 3 cl vermutkeverék
  • 1–2 csepp narancsos keserűlikőr
  • 1 szép narancshéj a díszítéshez

Vermutkeverék elkészítése (ha külön készíted)

  • 4 rész Gewürztraminer bor, de mivel itthon nem kapható, az Irsai Olivér tökéletes lesz
  • 1 rész amerikai Amaro keserűlikőrlikőr vagy Unicum

Elkészítés

  • 1. Tegyél egy nagy jégkockát egy vastag falú whiskys pohárba.
  • 2. Öntsd rá a Tequilát, a Camparit, a vermutkeveréket és a narancsos keserűlikőrt.
  • 3. Keverd össze alaposan egy hosszú nyelű kanállal, majd hűtsd be az italt.
  • 4. Díszítsd egy csavart narancshéjjal, majd szolgáld fel minél előbb, hogy a legjobb hanhulatban várhassátok az Oscar-díjátadót.

Mint látod, a Tequila Negroni egy gyorsan elkészíthető, karakteres, lassan kortyolós, „beszélgetős” koktél, amely a klasszikus Negroni receptjét tequila használatával új ízvilággal gazdagítja. Igazán kár lenne sima vízzel vagy unalmas üdítővel figyelni a 2026-os Oscar-díjátadó történéseit.

Charles Joly prepares a 97. Oscar-gála afterparty-n készíti a Tequila Negronit.
Charles Joly a 97. Oscar-gála afterparty-n készíti a Tequila Negronit.
Charles Joly a 2010-es években vált világhírűvé, amikor 2014-ben megnyerte a világ egyik legnagyobb bartender-versenyét, a Diageo World Class globális döntőjét. 2015–2020 között az Oscar-díjátadó hivatalos mixere volt, vagyis ő tervezte és készítette a koktélokat a gála utáni fogadásokon.

