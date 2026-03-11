Az Oscar-gálák bártenderének titkos koktélja: így készítsd el a Negronit

A világhírű eseményen a bartenderek több ezer koktélt készítenek a vendégeknek, köztük ezt a tequila alapú változatot is. A recept a híres bartender, Charles Joly nevéhez fűződik, ő volt, aki először készítette el, és az amerikai filmakadémiai díjátadó, az Oscar-gála utáni Governors Ball rendezvényen szolgálták fel.

Az Oscar-gála italkülönlegessége: Tequila Negroni

Forrás: Shutterstock

Oscar-gála ihlette kesernyés-aromás, beszélgetős koktél

Az Oscar-gálákon mindig történik valami váratlan, valami megdöbbentő, egy dolog azonban nem változik, és ez az Oscar afterparty-k italkülönlegessége, a Negroni. A hagyományos vátozat általában ginből, Campariból és édes vermutból áll, mi azonban ebben a változatban gin helyett tequilát használunk az ital alapjául, ami új ízvilágot teremt. A tequila karakteres, enyhén fűszeres jegyei jól illenek a Campari kesernyés és a vermut aromás ízéhez. A hűsítő, kalóriaszegény koktél elegáns, egyszerűen elkészíthető, amely jéggel és narancshéjjal díszítve az igazi.

Az Oscar-gálák híres Tequila Negroni receptje

Hozzávalók (1 adaghoz)

4,5 cl érlelt Tequila

3 cl Campari

3 cl vermutkeverék

1–2 csepp narancsos keserűlikőr

1 szép narancshéj a díszítéshez

Vermutkeverék elkészítése (ha külön készíted)

4 rész Gewürztraminer bor, de mivel itthon nem kapható, az Irsai Olivér tökéletes lesz

1 rész amerikai Amaro keserűlikőrlikőr vagy Unicum

Elkészítés

1. Tegyél egy nagy jégkockát egy vastag falú whiskys pohárba.

2. Öntsd rá a Tequilát, a Camparit, a vermutkeveréket és a narancsos keserűlikőrt.

3. Keverd össze alaposan egy hosszú nyelű kanállal, majd hűtsd be az italt.

4. Díszítsd egy csavart narancshéjjal, majd szolgáld fel minél előbb, hogy a legjobb hanhulatban várhassátok az Oscar-díjátadót.

Mint látod, a Tequila Negroni egy gyorsan elkészíthető, karakteres, lassan kortyolós, „beszélgetős” koktél, amely a klasszikus Negroni receptjét tequila használatával új ízvilággal gazdagítja. Igazán kár lenne sima vízzel vagy unalmas üdítővel figyelni a 2026-os Oscar-díjátadó történéseit.

Charles Joly a 97. Oscar-gála afterparty-n készíti a Tequila Negronit.

Forrás: Getty Images North America

Charles Joly a 2010-es években vált világhírűvé, amikor 2014-ben megnyerte a világ egyik legnagyobb bartender-versenyét, a Diageo World Class globális döntőjét. 2015–2020 között az Oscar-díjátadó hivatalos mixere volt, vagyis ő tervezte és készítette a koktélokat a gála utáni fogadásokon.

Szeretsz új dolgokat kipróbálni a konyhában? Ezek a cikkek is érdekelhetnek: