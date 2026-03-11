Szexhoroszkóp: ilyen vagy az ágyban a kínai horoszkópod szerint

Elindult a Tűz Ló éve, és ez a szenvedélyes energia a libidódra is hatással lesz. Egyeseknek az önszeretetre kell fókuszálniuk, míg mások életük fantáziáit élhetik át. Nézd meg, neked mi a kínai horoszkóp jegyed, és hogy mi vár rád a szexualitásodban!

Mutatjuk, milyen lesz a szexuális életed 2026-ban a kínai horoszkóp szerint.

Forrás: shutterstock

Szexhoroszkóp: íme, 2026 kínai horoszkópja Február 17-én indult a kínai új év, és 2026 a Tűz Ló éve lesz.

A csillagjegyekhez hasonlóan, a kínai horoszkópban is 12 jegy van.

Az újév energiája a hálószobai együttlétekre és az intim pillanatokra is hatással lesz.

Február 17-én volt a kínai újév, és átléptünk a Tűz Ló évébe. Akárcsak a hagyományos asztrológiában, a kínai horoszkópban is 12 jegy van, de hónapok helyett, itt születési évenként változnak a jegyek.

Pikáns kínai horoszkóp 2026-ra

Patkány

2026 a csábítás és a titkos vágyak éve lesz számodra. Tavasszal különösen erős szexuális energiák áradnak belőled, amit szinte lehetetlen lesz figyelmen kívül hagyni. Készülj, mert különleges élmények várnak rád! Az év második fele pedig a mélyebb, érzelmesebb együttlétekről fog szólni.

Bivaly

Lassan izzó, de annál tartósabb szenvedély jellemzi az évedet. 2026-ban rájössz, hogy az érintés és a bizalom kéz a kézben jár. A szexuális energiád az ősszel lesz a legmagasabb.

Tigris

Tüzes és merész energiák mozgatnak 2026-ban. Szereted a hódítás izgalmát, és idén bőven lesz alkalmad kezdeményezni. Fontos azonban, hogy ne csak a pillanat hevében dönts. A nyár különösen forró pillanatokat hoz számodra.

Nyúl

Érzéki, gyengéd és romantikus év vár rád. A finom érintések, hosszú összebújások és mély beszélgetések kerülnek előtérbe. 2026-ban ráébredsz, mennyire fontos az érzelmi biztonság az intimitásban.

Sárkány

Karizmatikus energiád 2026-ban szinte mágnesként vonzza a tekinteteket. Szenvedélyed intenzív, és nem félsz kezdeményezni. Ez az év arról is szól számodra, hogy végre maximálisan megéld a szexualitásodat.

Kígyó

Titokzatos és érzéki kisugárzásod idén különösen erős. Mély, intenzív kapcsolódások várnak, ahol a szemkontaktus és a suttogás legalább olyan fontos, mint az érintés. Ősszel egy régóta dédelgetett fantázia válhat valóra.