2026. márc. 11., szerda Szilárd

Meghan Markle pénzért mutogatja magát: szokatlan módon akar pénzt keresni Harry herceg felesége

brit királyi család luxusnyaralás Meghan Markle
Horváth Angéla
2026.03.11.
Meghan Markle újabb projektje heves reakciókat váltott ki a közösségi médiában. Sussex hercegnéje egy csajos luxushétvége főszereplője lesz Ausztráliában, amelynek részvételi díja 1900 dollár (kb. 330.000 ft) – a kritikusok szerint az egész rendezvény csak egy ócska üzleti fogás, nem valódi közösségi program.

Beszámolók szerint a háromnapos eseményt április 17. és 19. között rendezik meg Sydney-ben, egy ötcsillagos szállodában. A szervezők több mint 300 vendéget várnak. Meghan Markle és férje, a 41 éves Harry herceg a hírek szerint éppen akkor amúgy is Ausztráliában tartózkodik majd.

Meghan Markle és Harry herceg hamarosan Ausztráliába utaznak
Meghan Markle és Harry herceg hamarosan Ausztráliába utaznak
Forrás: Getty Images

A rendezvényt a Her Best Life című podcast házigazdája, Gemma O’Neill szervezi, aki egy közös ismerősön keresztül vette fel a kapcsolatot Meghannel. O’Neill nyilatkozatában elmondta: régóta csodálja a hercegnét. „Csodáltam őt és mindazt, amin keresztülment, valamint azt, ahogyan megmutatta, hogy egy nő akkor is képes felemelkedni, ha megpróbálják lenyomni”fogalmazott. A szervezők szerint a program célja, hogy a résztvevő nők kiszakadjanak a mindennapokból, feltöltődjenek és kapcsolatba lépjenek egymással. A különleges hétvégén jógaórák, meditációs foglalkozások, hangterápiás élmények és manifesztációs programok várják a vendégeket. A rendezvény csúcspontja egy gálavacsora lesz, ahol Meghan Markle személyesen beszélget a résztvevőkkel. A promóciós szöveg szerint a vendégek „egyedülálló, meghitt luxushétvégén” vehetnek részt az óceánparton.

„Egy felejthetetlen hétvége azoknak a nőknek, akik készek újra kapcsolódni egymáshoz, fel akarnak töltődni és szeretnének szórakozni” – áll a program ismertetőjében. 

A vendégek kétágyas szobákban szállnak meg. A csomag két reggelit, egy ebédet és két vacsorát tartalmaz. Az első este Meghan Markle lesz a sztárvendég, a második estére pedig vacsorával egybekötött diszkóestet szerveznek. Alkoholos italokat mindkét estén ingyen fogyaszthatnak a vendégek. A VIP-jegyet vásárlók exkluzív ajándékcsomagot is kapnak, valamint óceánra néző szobában szállhatnak meg, és a gálán az első sorokból hallgathatják Meghan Markle-t.

Luxushétvége Meghan Markle-lel: sokak szerint ócska húzás

A luxushétvége sokaknál kiverte a biztosítékot, és ennek hangot is adtak a közösségi médiában. Több kritikus szerint Meghan Markle túl messzire ment azzal, hogy fizetős rendezvényen szerepel, és pénzért mutogatja magát.

Az X platformon egy felhasználó ezt írta: „Most már csajos luxushétvége is van? A királyi körutaktól a hétvégi programokig. Érdekes irányt vett ez a márkaátalakítás.”

Volt, aki ironikusan azt jósolta, hogy a hercegné következő állomása  egy hollywoodi Comic Con lesz, ahol autogramot oszt majd. Mások pedig azzal viccelődtek, hogy azért vállalta a rendezvényt Meghan Markle, mert nem tudja fizetni a hiteleit. Mások a résztvevőket sajnálták: „Szegény lányok. Valószínűleg füldugót kellene vinniük!" - írta valaki.

A luxushétvégéről még nem adott ki hivatalos közleményt Meghan Markle és Harry herceg, a pár szóvivője mindössze annyit közölt: Ausztráliába látogatnak, hogy több magán-, üzleti és jótékonysági eseményen vegyenek részt.

