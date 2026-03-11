Meghan Markle pénzért mutogatja magát: szokatlan módon akar pénzt keresni Harry herceg felesége

Beszámolók szerint a háromnapos eseményt április 17. és 19. között rendezik meg Sydney-ben, egy ötcsillagos szállodában. A szervezők több mint 300 vendéget várnak. Meghan Markle és férje, a 41 éves Harry herceg a hírek szerint éppen akkor amúgy is Ausztráliában tartózkodik majd.

Meghan Markle és Harry herceg hamarosan Ausztráliába utaznak

Forrás: Getty Images

A rendezvényt a Her Best Life című podcast házigazdája, Gemma O’Neill szervezi, aki egy közös ismerősön keresztül vette fel a kapcsolatot Meghannel. O’Neill nyilatkozatában elmondta: régóta csodálja a hercegnét. „Csodáltam őt és mindazt, amin keresztülment, valamint azt, ahogyan megmutatta, hogy egy nő akkor is képes felemelkedni, ha megpróbálják lenyomni” – fogalmazott. A szervezők szerint a program célja, hogy a résztvevő nők kiszakadjanak a mindennapokból, feltöltődjenek és kapcsolatba lépjenek egymással. A különleges hétvégén jógaórák, meditációs foglalkozások, hangterápiás élmények és manifesztációs programok várják a vendégeket. A rendezvény csúcspontja egy gálavacsora lesz, ahol Meghan Markle személyesen beszélget a résztvevőkkel. A promóciós szöveg szerint a vendégek „egyedülálló, meghitt luxushétvégén” vehetnek részt az óceánparton.

„Egy felejthetetlen hétvége azoknak a nőknek, akik készek újra kapcsolódni egymáshoz, fel akarnak töltődni és szeretnének szórakozni” – áll a program ismertetőjében.

A vendégek kétágyas szobákban szállnak meg. A csomag két reggelit, egy ebédet és két vacsorát tartalmaz. Az első este Meghan Markle lesz a sztárvendég, a második estére pedig vacsorával egybekötött diszkóestet szerveznek. Alkoholos italokat mindkét estén ingyen fogyaszthatnak a vendégek. A VIP-jegyet vásárlók exkluzív ajándékcsomagot is kapnak, valamint óceánra néző szobában szállhatnak meg, és a gálán az első sorokból hallgathatják Meghan Markle-t.

Luxushétvége Meghan Markle-lel: sokak szerint ócska húzás

A luxushétvége sokaknál kiverte a biztosítékot, és ennek hangot is adtak a közösségi médiában. Több kritikus szerint Meghan Markle túl messzire ment azzal, hogy fizetős rendezvényen szerepel, és pénzért mutogatja magát.