Jónás Ágnes
2026.03.11.
A legtöbb idődet a munkahelyeden töltöd, ezért nagy az esélye annak, hogy például a csapatmunkák során szorosabb kapcsolatokat is kötsz. Szép dolog a barátság, de ha szakmai közegben történik, idővel kétélű fegyverré válhat. Hogyan védheted ki a munkahelyi viszonyok okozta árulásokat? Utánajártunk.

Számos tanulmány szól arról, hogy a munkahelyi haverkodás oldhatja a stresszt és növelheti a lelki ellenállóképességet. Szívesen mondanánk, hogy éljen a barátság, és próbáld megtalálni a munkahelyen azt, akivel a leginkább egy húron pendülsz lelkileg is, de nem mondjuk. Hogy miért? Mert a munkahelyi barátságok idővel bonyolulttá válhatnak és kockázatot is rejthetnek magukban. 

Barátság a munkahelyen, 3 kolléga ölelkezik.
A munkahelyi barátság csak nagyon kevés esetben tartós és gyümölcsöző.
Forrás: Shutterstock

Barátság a munkahelyen

  • A munkahelyi barátság kétélű fegyver.
  • Ahol a sikerről és a karrierről van szó, ott nem kifizetődő megosztanod részleteket a személyes életedből. 
  • Eláruljuk, hogyan óvhatod meg magad a barátság okozta „árulástól."

Ha egy szikláról lelökhetnek, hidd el, meg is fogják tenni

Amikor a személyes érzelmeitek és a karrierrel kapcsolatos motivációitok összeütköznek, a jóbaráti viszony egyensúlya gyorsan megbillenhet, ami konfliktushoz, irigységhez, toxikus kapcsolathoz, vérre menő cicaharchoz és drámázáshoz vezethet. Tegyük fel, elárulod a kollégádnak, hogy éppen költözöl, mert szétmentetek a pároddal. Ő valószínűleg együtt fog érezni veled. Egy ideig.

Egészen addig, amíg nem hibázol a munkában. Aztán elkotyogja a főnöknek, hogy mostanában azért lehetsz dekoncentrált, mert a szakításod miatt nehezen tudsz a feladataidra koncentrálni. 

Ez szépen elindít egy lavinát − biztos lehetsz benne, hogy a főnök sokkal jobban fogja figyelni a teljesítményed, mint korábban bármikor. 

A privát információkat egy barát diszkréten kezelné, egy kolléga azonban szakmai terepen ajándék lepattanónak értékeli a dolgot, és a saját érdeke szerint jár el. 

Aki a veled való beszélgetésekből tudja, mi a gyenge pontod, mi motivál, vagy mi az, ami érzékenyen érint, az mindezt kihasználhatja a vitákban vagy a projektek során.

Csalódtál a kollégádban? Mégis, mit vártál? 

Vakon bízni valakiben, akivel együtt dolgozol, egy kicsit olyan, mintha az oroszlán a zebrával ápolna jó viszonyt a szavannán, vagy mintha a főnököddel tartanál fenn viszonyt. Ha a kollégád a felettesed, barátként te nyilván úgy érzed, fontos az egymás iránti lojalitás és a korrektség. 

Csakhogy előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor nemet kell mondania, vagy amikor kritikát kell megfogalmaznia veled kapcsolatosan. Ha nincs tisztázva köztetek, hogy melyik szerep mikor aktív, árulásként fogod megélni még a legracionálisabb szakmai döntéseket is. 

Mit tehetsz, hogy megóvd magad a barátság okozta „árulástól"?

  • Szakmai információkat mindig csak alaposan átgondolva ossz meg, a személyes titkaidat pedig inkább olyan barátoknak tartogasd, akik nem érintettek a munkahelyi struktúrában. Ezzel megvéded magad attól, hogy a bizalmas információ később kellemetlen helyzetbe hozzon.
  • Iskolásnak tűnhet a tanács, miszerint munkaidőben fókuszálj a feladatokra és csapatcélokra, de hidd el, ez a biztonságos út. Minél több figyelmet fordítasz a munkádra és minél kevesebbet a kollégák megismerésére, annál nagyobb biztonságban vagy. 
  • Ha nem akarod, hogy a munkahelyi feszültség felemésszen, gyakorold, hogy minden találkozás előtt tudatosan „átkapcsolsz” a szerepeid között. Például amikor belépsz az irodába, mondd magadban: „most kolléga vagyok”, ha ebédszünetben beszélgettek, „most barát vagyok”. Ez segít, hogy a reakcióid és az érzelmeid mindig a megfelelő kontextusban működjenek.
  • Munka után engedd meg a személyes beszélgetést, de soha ne hagyd, hogy a munkahelyi döntéseid érzelmi alapon dőljenek el.

Ne feledd: minden személyes történet és érzés, amit a kollégáddal megosztasz, kétélű fegyver lehet a jövőben. Nincs ezen mit csodálkozni, hiszen a munkahelyen pénzről, sikerről, karrierről, életben maradásról szól minden. Ilyen helyzetben mindenki a saját előnyét próbálja érvényesíteni, és az intim/privát információk ezt csak könnyebbé teszik – akár akaratlanul is.

