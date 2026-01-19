Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Könyörtelen villámkvíz, ami jobban megizzaszt, mint a nagypapád házi pálinkája

fejtörő tudáspróba villámkvíz
Nagy Kata
2026.01.19.
Kíváncsi vagy rá, hogy emlékszel-e még bármire, amit az iskolában tanítottak neked? Akkor ma van a szerencsenapod, ugyanis ez a villámkvíz percek alatt teszteli az alapműveltségedet!

Ha imádod a műveltségi kihívásokat, ez a villámkvíz neked készült! De figyelmeztetünk: lehet, hogy utána erős késztetést érzel majd, hogy újra átnyálazd a tankönyveidet!

Fiatal lány a laptopon villámkvízt tölt ki
Ez a villámkvíz alaposan megizzaszt majd! 
Atom nehéz műveltségi kvíz: neked sikerül? 

Ahogy már megszokhattad, rendszeresen elkényeztetünk különböző fejtörőkkel, legyen szó rejtvényekről, logikai kvízekről vagy sztárokkal kapcsolatos próbatételről, mi mindig készségesen állunk rendelkezésre, ha egy kicsit megdolgoztatnád az agytekervényeidet! Ha már eleged van a karácsonyi tesztekből és retró kvízekből, akkor gyere és tedd magad próbára egy igazi kihívással. 

Ma ugyanis egy olyan műveltségi kvízt hoztunk számodra, ami talán elsőre könnyűnek tűnik, de a második kérdés után már garantáltan úgy fogsz izzadni, mint nagypapád diópálinkája után.

 Készen állsz? Akkor gyerünk! 

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/8 Ki írta a Szent Péter esernyője című regényt?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/8 Melyik a Naprendszer legnagyobb bolygója?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/8 Melyik évben volt a mohácsi csata?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/8 Melyik elem vegyjele az Au?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/8 Hány hétből áll egy év?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/8 Melyik a Föld leghosszabb folyója a mai mérések szerint?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/8 Mit jelent a fotoszintézis?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/8 Ki volt a trójai háború legendás hőse, Akhilleusz legjobb barátja?

Miért töltsd ki a villámkvízt? 

Az ilyen jellegű kvízek nem csupán arra jók, hogy teszteld velük a tudásod: fejtörőként is működnek és kiválóan megmozgatják az agytekervényedet. A mai kvízünkben az alapműveltségedet teszteljük: pár nehéz kérdésre kell válaszolnod a lehető leggyorsabban!

Ha érdekelnek még a kvízek, ezek a cikkek is tetszhetnek: 

Kvíz: felismered ezeket a régi magyar közmondásokat? A legtöbben már az elején elbuknak

Ebben a kvízben most 6 magyar szólást és közmondást hoztunk. A feladatod egyszerű: folytatsd helyesen a közmondásokat, hogy minél több pontot érj el.

Tolkien, Shakespeare és Ady – Ezen a műveltségi kvízen illik legalább 5 pontot elérned

Milyen az általános műveltséged? Megtudhatod, ha kitöltöd műveltségi kvízünket.

Fiahordó górugrány és társai – Felismered ezeket a furcsa nyelvújítási szavakat? Teszteld magad a kvízzel!

November 13-án, a magyar nyelv napján arra emlékezünk, amikor 1844-ben törvénybe foglalták: a magyar az ország hivatalos államnyelve – és vele együtt a nemzeti öntudatunk egyik legfontosabb pillére. Ezen alkalomból egy nyelvújítási szavakat soroló kvízt hoztunk ma el!

 

 

