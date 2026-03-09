Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A minimalizmus reneszánsza: így alkosd újra Carolyn Bessette-Kennedy '90-es évekbeli ikonikus szettjeit

John F kennedy Jr. és Carolyn Bessette (Photo by Richard Corkery/NY Daily News Archive via Getty Images)
New York Daily News/Getty Images - New York Daily News Archive
stílus '90-es évek divat Carolyn Bessette
Ryan Murphy legújabb sorozata nemcsak egy tragikus szerelmet, hanem egy örök stílusikont is visszahozott a köztudatba. Carolyn Bessette-Kennedy neve mára összefonódott a minimalizmussal. Íme 4 ikonikus összeállítás, amellyel te is becsempészheted a '90-es évek varázsát a mindennapjaidba.

Carolyn Bessette-Kennedy öltözködése régóta a stílusikonok és divatinspirációk etalonja volt, de most Ryan Murphy Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette című sorozatának köszönhetően reneszánszát éli. Az életrajzi antológia a pár nagy viszhangot kiváltó románcát mutatja be, miközben végigkíséri a ’90-es évek társasági életét meghatározó minimalista stílust is. Most mindenki kettejük esztétikáját akarja leutánozni, és ezt egyszerűen imádjuk. A következőkben Carolyn négy legikonikusabb szettjét alkottuk újra, modern, mai csavarral.  

Married American couple, publicist Carolyn Bessette-Kennedy (1966 - 1999) and publisher John F Kennedy Jr (1960 - 1999) attend George magazine's second anniversary party at Asia De Cuba, New York, New York, November 5, 1997. (Photo by Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images)
Carolyn Bessette-Kennedy és John F. Jr. Kennedy a '90-es években.
Forrás:  Getty Image

Carolyn Bessette stílusáért őrül meg most mindenki 

  • Carolyn Bessette és John Kennedy szerelme a ‘90-es évek legnagyobb drámája volt. Mindenki róluk beszélt, és nem meglepő módon mindenki erre a grandiózus romantikára vágyott.  
  • Carolyn szépsége és öltözködése hamar népszerűvé vált, és most csaknem 30 év után is igazi divatikon.  
  • Nézd meg, hogyan alkothatod újra te is az ő időtlen stílusát!

Február 12-én debütált Ryan Murphy Love Story-sorozata, amelynek első évada a legendás Carolyn és John szerelmét mutatja be. A széria hamar felkapottá vált, mert szereplőgárdája és jelmeztervezése megszólalásig hasonlít az eredeti személyekre. Carolyn ruhatárának lemásolása kényes és nehéz feladat volt, de ezt is sikerült megugraniuk az alkotóknak. A sorozatnak köszönhetően Carolyn személye újra reflektorfénybe kerül, és most TikTok és Instagram videók tömkelege próbálja elsajátítani ezt az irányzatot.  

Nézd meg az egyik legnépszerűbb, több milliós nézettségű videót Carolyn stílusáról!

@arabellamosk the OG it couple #carolynbessette #fashion #aesthetic #viral #fyp ♬ original sound - asiray444

Carolyn Bessette öltözködése 

Harminc év elteltével Bessette-Kennedy semleges színpalettája, visszafogott formavilága és a feltűnő márkafeliratok elutasítása tökéletesen rezonál a mai „quiet luxury” (csendes luxus) irányzattal. Szezonról szezonra múzsaként szolgál olyan márkák számára, mint a Toteme, a The Row vagy a Calvin Klein: az utóbbinál egyébként PR-szakemberként is dolgozott, innen eredeztethető a minimalizmus iránti szeretete. Bessette-Kennedy időtlen stílusa előtt tisztelegve az alábbiakban újragondoltuk a négy legikonikusabb '90-es évekbeli szettjét. Ezek a praktikus alapdarabokra épülő és sokoldalú összeállítások évtizedek múltán is éppolyan sikkesnek hatnak, mint napjainkban. 

Carolyn Bessette öltözködése
Felső: Csónaknyakú Ultrakönnyű Modálkasmír 13990 Ft Szoknya: Answear.LAB szoknya bézs, maxi, egyenes 11290 Ft Csizma: Tömbsarkú csizma 14,695 Ft Táska: Marciano by Guess bőr táska 73495 Ft 
Forrás: Getty Images/Intimissimi/Answear/Bershka/Answear

A visszafogott sziluettekhez és az egyszínű, semleges árnyalatokhoz való ragaszkodás volt Carolyn lázadása a divatszabályok ellen. Itt például a fekete és a barna színeket párosította, ami szembemegy a legtöbb stylist tanácsaival. Megtehette volna, hogy a legfelismerhetőbb luxusdarabokat hordja, de ő a minimalista alapdaraboknál maradt. „Nem volt stratégiája; azt viselte, amit éppen érzett, és az intuíciói vezérelték” – írja Gabriela Hearst tervező a CBK: Carolyn Bessette Kennedy: A Life in Fashion című könyvben. „Értette a minőség és a mértéktartás értékét.” 

Carolyn Bessette a '90-es években
Ing: Calvin Klein ing 25.990 Ft, Szoknya:  Vila VIELLETTE Maxiszoknya 17.770 Ft, Cipő: Tűsarkú szandál 10.995 Ft, Táska: Flitteres ráncolt vödörtáska 16.995 Ft
Forrás: GettyImages, Shutterstock, Answear,  Zalando, Stradivarius, Zara

Carolyn egyik legünnepeltebb szettje egy fehér, gombos Yohji Yamamoto-ing és egy fekete selyem maxiszoknya párosítása volt. Ezt az összeállítást a Whitney Múzeum adománygyűjtő gáláján viselte 1999-ben, mindössze néhány hónappal tragikus halála előtt. A letisztult összeállításhoz egy láncos, gyöngyös arany minitáskát párosított, ami igazi ékszerként hatott. Ez a szett a '90-es évek egyik legtöbbet emlegetett megjelenése volt.

'90-es évek divatja
Ruha: Hosszú ujjú viszkózszövet ruha 13 995 Ft Cipő:  Hegyes orrú bőr körömcipő 16 995 Ft Táska: Táska Fekete 12 995 Ft
Forrás: H&M/ H&M/CCC

Carolyn nagyon ritkán viselt sminket, általában csak egy szempillaspirállal vagy halvány rúzzsal emelte ki természetes szépségét. Az is sokaknak feltűnt, hogy alig hordott ékszereket: egyszerű karikagyűrűjén és kedvenc óráin kívül szinte teljesen mellőzte a kiegészítőket. Ha mintás darabot viselt, különösen figyelt arra, hogy minden más egyszínű legyen rajta.  

Blúz: Modál tartalmú blúz 4.995 Ft, Nadrág: Flared High Jeans 13.995 Ft, Cipő: Call it spring LUXE - Magas sarkú szandál 21.990 Ft, Óra: Casio karóra 21.990 Ft
Forrás: GettyImages, Shutterstock, Reserved ,H&M,  Zalando 

Bessette-Kennedy nyári stílusa kevésbé ismert, de a kilencvenes évek közepéről származó paparazzifotók egy tudatosan minimalista megközelítésről árulkodnak. Gondoljunk csak a boka felett elvágott, enyhén bővülő szárú farmerokra, az ujjatlan kötött felsőkre és a vékony pántos szandálokra. Carolyn kifejezett kedvence volt az ovális, fekete mininapszemüveg, amit mind a négy évszakban viselt.  

