A minimalizmus reneszánsza: így alkosd újra Carolyn Bessette-Kennedy '90-es évekbeli ikonikus szettjeit

Carolyn Bessette-Kennedy öltözködése régóta a stílusikonok és divatinspirációk etalonja volt, de most Ryan Murphy Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette című sorozatának köszönhetően reneszánszát éli. Az életrajzi antológia a pár nagy viszhangot kiváltó románcát mutatja be, miközben végigkíséri a ’90-es évek társasági életét meghatározó minimalista stílust is. Most mindenki kettejük esztétikáját akarja leutánozni, és ezt egyszerűen imádjuk. A következőkben Carolyn négy legikonikusabb szettjét alkottuk újra, modern, mai csavarral.
Carolyn Bessette stílusáért őrül meg most mindenki
- Carolyn Bessette és John Kennedy szerelme a ‘90-es évek legnagyobb drámája volt. Mindenki róluk beszélt, és nem meglepő módon mindenki erre a grandiózus romantikára vágyott.
- Carolyn szépsége és öltözködése hamar népszerűvé vált, és most csaknem 30 év után is igazi divatikon.
- Nézd meg, hogyan alkothatod újra te is az ő időtlen stílusát!
Február 12-én debütált Ryan Murphy Love Story-sorozata, amelynek első évada a legendás Carolyn és John szerelmét mutatja be. A széria hamar felkapottá vált, mert szereplőgárdája és jelmeztervezése megszólalásig hasonlít az eredeti személyekre. Carolyn ruhatárának lemásolása kényes és nehéz feladat volt, de ezt is sikerült megugraniuk az alkotóknak. A sorozatnak köszönhetően Carolyn személye újra reflektorfénybe kerül, és most TikTok és Instagram videók tömkelege próbálja elsajátítani ezt az irányzatot.
Nézd meg az egyik legnépszerűbb, több milliós nézettségű videót Carolyn stílusáról!
Carolyn Bessette öltözködése
Harminc év elteltével Bessette-Kennedy semleges színpalettája, visszafogott formavilága és a feltűnő márkafeliratok elutasítása tökéletesen rezonál a mai „quiet luxury” (csendes luxus) irányzattal. Szezonról szezonra múzsaként szolgál olyan márkák számára, mint a Toteme, a The Row vagy a Calvin Klein: az utóbbinál egyébként PR-szakemberként is dolgozott, innen eredeztethető a minimalizmus iránti szeretete. Bessette-Kennedy időtlen stílusa előtt tisztelegve az alábbiakban újragondoltuk a négy legikonikusabb '90-es évekbeli szettjét. Ezek a praktikus alapdarabokra épülő és sokoldalú összeállítások évtizedek múltán is éppolyan sikkesnek hatnak, mint napjainkban.
A visszafogott sziluettekhez és az egyszínű, semleges árnyalatokhoz való ragaszkodás volt Carolyn lázadása a divatszabályok ellen. Itt például a fekete és a barna színeket párosította, ami szembemegy a legtöbb stylist tanácsaival. Megtehette volna, hogy a legfelismerhetőbb luxusdarabokat hordja, de ő a minimalista alapdaraboknál maradt. „Nem volt stratégiája; azt viselte, amit éppen érzett, és az intuíciói vezérelték” – írja Gabriela Hearst tervező a CBK: Carolyn Bessette Kennedy: A Life in Fashion című könyvben. „Értette a minőség és a mértéktartás értékét.”
Carolyn egyik legünnepeltebb szettje egy fehér, gombos Yohji Yamamoto-ing és egy fekete selyem maxiszoknya párosítása volt. Ezt az összeállítást a Whitney Múzeum adománygyűjtő gáláján viselte 1999-ben, mindössze néhány hónappal tragikus halála előtt. A letisztult összeállításhoz egy láncos, gyöngyös arany minitáskát párosított, ami igazi ékszerként hatott. Ez a szett a '90-es évek egyik legtöbbet emlegetett megjelenése volt.
Carolyn nagyon ritkán viselt sminket, általában csak egy szempillaspirállal vagy halvány rúzzsal emelte ki természetes szépségét. Az is sokaknak feltűnt, hogy alig hordott ékszereket: egyszerű karikagyűrűjén és kedvenc óráin kívül szinte teljesen mellőzte a kiegészítőket. Ha mintás darabot viselt, különösen figyelt arra, hogy minden más egyszínű legyen rajta.
Bessette-Kennedy nyári stílusa kevésbé ismert, de a kilencvenes évek közepéről származó paparazzifotók egy tudatosan minimalista megközelítésről árulkodnak. Gondoljunk csak a boka felett elvágott, enyhén bővülő szárú farmerokra, az ujjatlan kötött felsőkre és a vékony pántos szandálokra. Carolyn kifejezett kedvence volt az ovális, fekete mininapszemüveg, amit mind a négy évszakban viselt.
