A minimalizmus reneszánsza: így alkosd újra Carolyn Bessette-Kennedy '90-es évekbeli ikonikus szettjeit

Carolyn Bessette-Kennedy öltözködése régóta a stílusikonok és divatinspirációk etalonja volt, de most Ryan Murphy Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette című sorozatának köszönhetően reneszánszát éli. Az életrajzi antológia a pár nagy viszhangot kiváltó románcát mutatja be, miközben végigkíséri a ’90-es évek társasági életét meghatározó minimalista stílust is. Most mindenki kettejük esztétikáját akarja leutánozni, és ezt egyszerűen imádjuk. A következőkben Carolyn négy legikonikusabb szettjét alkottuk újra, modern, mai csavarral.

Carolyn Bessette-Kennedy és John F. Jr. Kennedy a '90-es években.

Forrás: Getty Image

Carolyn Bessette stílusáért őrül meg most mindenki Carolyn Bessette és John Kennedy szerelme a ‘90-es évek legnagyobb drámája volt. Mindenki róluk beszélt, és nem meglepő módon mindenki erre a grandiózus romantikára vágyott.

Carolyn szépsége és öltözködése hamar népszerűvé vált, és most csaknem 30 év után is igazi divatikon.

Nézd meg, hogyan alkothatod újra te is az ő időtlen stílusát!

Február 12-én debütált Ryan Murphy Love Story-sorozata, amelynek első évada a legendás Carolyn és John szerelmét mutatja be. A széria hamar felkapottá vált, mert szereplőgárdája és jelmeztervezése megszólalásig hasonlít az eredeti személyekre. Carolyn ruhatárának lemásolása kényes és nehéz feladat volt, de ezt is sikerült megugraniuk az alkotóknak. A sorozatnak köszönhetően Carolyn személye újra reflektorfénybe kerül, és most TikTok és Instagram videók tömkelege próbálja elsajátítani ezt az irányzatot.

Nézd meg az egyik legnépszerűbb, több milliós nézettségű videót Carolyn stílusáról!

Carolyn Bessette öltözködése

Harminc év elteltével Bessette-Kennedy semleges színpalettája, visszafogott formavilága és a feltűnő márkafeliratok elutasítása tökéletesen rezonál a mai „quiet luxury” (csendes luxus) irányzattal. Szezonról szezonra múzsaként szolgál olyan márkák számára, mint a Toteme, a The Row vagy a Calvin Klein: az utóbbinál egyébként PR-szakemberként is dolgozott, innen eredeztethető a minimalizmus iránti szeretete. Bessette-Kennedy időtlen stílusa előtt tisztelegve az alábbiakban újragondoltuk a négy legikonikusabb '90-es évekbeli szettjét. Ezek a praktikus alapdarabokra épülő és sokoldalú összeállítások évtizedek múltán is éppolyan sikkesnek hatnak, mint napjainkban.