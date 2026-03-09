Friss fotót posztolt kislányáról Meghan Markle: így ünnepelték a nemzetközi nőnapot

A március 8-án megosztott Insta-fotón Meghan Markle és kislánya, Lilibet hercegnő egymást ölelik a tengerparton. A 44 éves hercegné a fotó mellé egy rövid, személyes üzenetet írt: „Azért a nőért, akivé egy napon válni fog… Boldog nemzetközi nőnapot!”

Meghan Markle és Lilibet a tengerparton - A képet Harry herceg készítette

Forrás: Instagram

Meghan Markle rendszeresen posztol nőnapkor

Meghan Markle minden évben posztol nőnapkor, álatlában mindig valamilyen személyes üzetetet tesz közzé. A nemzetközi nőnap világszerte a nők társadalmi, gazdasági, kulturális és politikai eredményeit ünnepli, és ezek az értékek Meghan számára is nagyon fontosak. Tavaly egy képsorozatot mutatott be, amelyben az életében fontos szerepet játszó nők láthatók. „Boldog nemzetközi nőnapot!” – írta akkor. „Ünnepeljük az erős nőket, akik körülöttünk élnek, és azokat a lányokat, akikből egy nap víziókkal rendelkező nők lesznek. Köszönet azoknak is, akik minden nap bátorítanak és inspirálnak bennünket.”

Korábban Meghan Markle egy fesztiválon elmesélte, hogy 11 éves korában levelet írt egy vállalatnak, mert egy mosogatószer-reklámban azt hallotta, hogy a házimunka a nők feladata. „Nem hiszem, hogy helyes, ha a gyerekek úgy nőnek fel, hogy azt gondolják, csak az anya csinál mindent” – mondta egy interjúban. A levelének végül kézzelfogható eredménye lett: a vállalat megváltoztatta a reklám szövegét. Az eredeti mondat – amely szerint „Amerika-szerte küzdenek a nők a zsíros edényekkel” – helyett a hirdetésben később már az szerepelt, hogy „Amerika-szerte az emberek”.

Meghan Markle szerencsésnek érzi magát, hogy olyan társ van mellette, aki valódi partner a mindennapokban. „Az életem egyik nagy ajándéka, hogy hihetetlen partnerem van” – fogalmazott. Hozzátette: férje nagyon aktív szerepet vállal a gyereknevelésben, és mindenben támogatja őt és a családjukat. „A férjem nagyon gyakorlatias apa, és rendkívül támogató. Ezt egyáltalán nem tartom magától értetődőnek. Igazi áldás” – mondta.

