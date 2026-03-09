Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Meghalt a Szellemirtók sztárja: a gyönyörű Jennifer Runyon csak 65 éves volt

gyász szellemirtók daganatos beteg
Szabados Dániel
2026.03.09.
Elhunyt Jennifer Runyon amerikai színésznő, akit a nézők a Szellemirtók és a Nagycsaládot Karácsonyra című filmből ismerhettek meg.

A halálhírt Jennifer Runyon családja jelentette be vasárnap egy Facebook-bejegyzésben. A közlemény szerint a színésznő péntek este hunyt el, szerettei körében.

Meghalt Jennifer Runyon, a Szellemirtók színésznője
Meghalt Jennifer Runyon, a Szellemirtók színésznője
Forrás: Instagram

 

„Péntek este elhunyt szeretett Jenniferünk, egy hosszú és fárasztó út végén távozott, családja körében” – írta a család. Hozzátették: mindig emlékezni fognak életvidám természetére és arra az odaadásra, amellyel családja és barátai felé fordult. „Mindig emlékezni fogunk arra, ahogyan az életet szerette. Tudjuk, hogy odafentről gyönyörű mosolyával néz le ránk. Nyugodj békében, Jenn!” – áll a bejegyzésben.

A Szellemirtók színésznője, Jennifer Runyon rákos betegséggel küzdött

A színésznő halálának pontos okát hivatalosan nem közölték. Erin Murphy, a Bewitched című sorozat színésznője azonban a közösségi médiában arról írt, hogy barátnője rövid ideig tartó rákos betegséggel küzdött.

„Nagyon szomorú, hogy be kell jelentenem: barátnőm, Jennifer Runyon Corman rövid rákos betegség után elhunyt” – fogalmazott Murphy. Hozzátette, hogy Runyon nagyon különleges ember volt. „Vannak olyan emberek, akikről már azelőtt tudod, hogy barátok lesztek, mielőtt még találkoztatok volna. Ő ilyen volt. Egy igazán különleges nő.”

 

Jennifer Runyon a nyolcvanas években vált ismertté. 1984-ben szerepelt a Szellemirtók című kultikus filmben, később pedig a Charles in Charge című népszerű sitcomban tűnt fel Gwendolyn Pierce szerepében. 1988-ban a Brady család történetét folytató Nagycsaládot Karácsonyra (A Very Brady Christmas) című televíziós filmben Cindy Brady karakterét alakította.

