Ők a legjobbak! – Végre megvannak a X. Közétkeztetési Szakácsverseny aranyérmesei

Az Élelmezésvezetők Országos Szövetsége (KÖZSZÖV), a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség (MNGSZ) és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) által meghirdetett X. Közétkeztetési Szakácsverseny döntőjébe oktatási-és nevelési intézmények konyhái, vállalati étkeztetők, kórházi-és szociális ellátást végző szolgáltatók, valamint büntetés-végrehajtási intézetek szakácsai jutottak be − főzőbox küzdelemben mutatták be a versenymenüjüket.
X. Közétkeztetési Szakácsverseny (2025-2026)
- Megvan az ország legjobb közétkeztető csapata.
- Naponta 1,5-2 millió ember étkezik közétkeztetésben Magyarországon, így nem mindegy, milyen minőségű étel kerül a tányérokra.
- Az idei, X. Közétkeztetési Szakácsversenyen 14 közétkeztető csapat 52 kiváló szakembere mérkőzött meg egymással.
- A rendezvénysorozat célja többek között a hazai alapanyagok és a fenntarthatóság népszerűsítése, a közétkeztetésben dolgozók szakmai fejlesztése, valamint az ágazat társadalmi elismertségének erősítése.
A győztes csapatok
A holtversenyben aranyérmesek bizonyították, hogy a közétkeztetés ma már egyszerre jelent egészséget, minőséget és gasztronómiai élményt, még akkor is, ha szűkös keretekből kell gazdálkodni.
1. Gyermek- és diákétkeztetés - 11-14 éves korcsoport számára készített ételek a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet figyelembevételével – OrganX Team Szupermenza, valamint Prizma Junior
2. Intézményi felnőtt közétkeztetés – Intézményi felnőtt, szociális, idős és beteg ellátásban tálalt ételek – OrganX Team Catey, valamint Melódin
3. Munkahelyi vendéglátás – Munkahelyi, vállalati, üzleti étkeztetés – OrganX Team Hungast valamint KDK (kanizsai kórház), és a Vácziak (Váci Fegyház és Börtön)
Ezüst minősítést a La Badella és a Welstory Hungary csapata kapott, míg bronz minősítést a Halasi Zsiványok csapata érdemelt ki.
Elsőrangú háromfogásos menü szűkös büdzséből
A megmérettetésen a versenyző csapatok időre készítettek 3 fogásos menüt, a kötelező alapanyagok mellett, nettó 850 Ft/fő nyersanyagértékkel gazdálkodhattak. Az aranyérmes OrganX Team Hungast többek között túrókrémes raviolival és krémmártással körített gombás csirkével kápráztatta el a zsűrit.
A MELÓDIN Éttermek menüjében levesként gyömbéres-sárgarépakrémleves szerepelt tejfölhabbal és tacóban tálalt marinált zöldségekkel. Főételként aszalt paradicsomos haltekercset tettek a zsűri elé zellergnocchival, sült gombával, vajmártással és langyos paradicsomsalátával. Desszertként almazselé került a tányérra dióhabbal, mákos piskótában, fahéjas ropogós ostyával és puhított szilvával.
Közétkeztetési Szakácsverseny (KÖSZ): mára rangos szakmai programmá nőtte ki magát
Célja, hogy a hagyományos ízeket modernizálva újragondolja, az étkezési kultúrát fejlessze és az egyes évszakokhoz, szokásokhoz köthető ételeket, zöldségeket és gyümölcsöket is megismertesse.
Kiemelten fontosnak tartják a fenntarthatóságot, a hazai alapanyagok népszerűsítését, a közétkeztetésben dolgozók szakmai fejlesztését, valamint az ágazat társadalmi elismertségének erősítését.
Mautner Zsófi az egyik legmegosztóbb menzás ételt szereti
A szakács-gasztroblogger, aki annak idején diplomataállását adta fel a gasztronómiáért és a főzésért, immár 8. éve háziasszonya a Közétkeztetési Szakácsversenynek.
Sok csapatot ismerek már, hiszen szinte mindegyik visszajáró. A tálaláson és a kreativitásukban is örömmel látom a fejlődést. A zsűri nagyon komoly szempontrendszer alapján értékeli az elkészített ételeiket: az íz mellett fontos, hogy a menü beleférjen az előre meghatározott anyagi keretbe, hogy tartalmazza a kötelező alapanyagokat, hogy nagy mennyiségben kivitelezhető legyen az étel, és hogy megfeleljen a mai a modern kor fenntarthatósági követelményeinek. Ami az eseménysorozat emberi oldalát illeti, mindig meghat, amikor elhivatott szakácsokat látok, akik odafigyeléssel és gondoskodással, a szabadidejükből áldozva főznek szívvel-lélekkel. Az első napon, a gyermekétkeztetés kategóriában az egri óvoda csapata teljesen belopta magát a szívembe
− mondta Mautner Zsófi, aki régi menzás élményeiről is elárult egy keveset:
„Gyerekkoromban öt évig Prágában éltem a szüleimmel, így főleg cseh menzás élményeim vannak. Habár a knédlivel és a párolt zöldségekkel kapcsolatban volt némi ellenérzésem, mára sikerült megszeretnem mindkettőt. A menzás főzelékekben viszont soha nem csalódtam, és a mai napig nagy főzelékrajongó vagyok."
A Közétkeztetési Szakácsverseny az a tapasztalatszerzési platform, ahol az út a cél
Végh Tamás, a KÖSZ elnökségi tagja, versenyszervező és a Közétkeztetési Szakácsverseny többszörös aranyérmese, világbajnoki ezüstérmes séf úgy véli, hogy ez a verseny remek lehetőséget nyújt arra is, hogy reflektorfénybe kerüljenek azok az emberek, akik ezen a területen dolgoznak.
A kétéves versenyciklus selejtezőiben és fordulóiban sok jelentkező vesz részt. Valóban igaz, hogy ennek a folyamatnak nincsenek vesztesei: az út maga a cél, tehát még azok is rengeteget tanulnak és értékes tapasztalatot szereznek, akik végül nem jutnak tovább – fogalmazott a szakember.
A közétkeztetés új dimenziója
A Hungastot, a Szupermenzát és a kórházi étkeztetést megújító Catey-t tulajdonló OrganX cégcsoport kommunikációs igazgatója, Enyedi Csaba elmondta, hogy piacvezető szolgáltatóként egyfajta szemléletformálásra irányuló küldetéstudat és példamutatási szándék is vezérli őket.
A 200 iskolában jelen lévő Szupermenzáknak köszönhetően a gyermekek szabad szedéses rendszerben étkezhetnek, ahol egyféle leves vagy 100%-os gyümölcslé, két- vagy háromféle főétel és egy hideg szortiment is a kínálat része, zöldségekkel, gyümölcsökkel. A projekthez természetesen edukáció is társul.
A Catey cégcsoport a kórházi étkeztetést tette és teszi korszerűbbé
A szakértők már a kezdetektől vendégközpontú szolgáltatásban gondolkodtak.
Egy beteg jó esetben rövid időt, átlagosan 3-5 napot tölt kórházban, éppen ezért fontos szempont, hogy a magyar ízlésvilág szerinti kedvenceket kapják. Kiválasztottuk tehát azokat az ételeket, amelyek leginkább kedveltek, egészségesek és könnyen fogyaszthatóak. A könnyű fogyaszthatóság alatt értjük azt, hogy a beteg egy kézzel tudja kicsomagolni, és megenni a kapott ételt, emellett ne kelljen kést használnia
− árulta el a kommunikációs igazgató, majd hozzátette, hogy a reggelire fejlesztett háromszög szendvicsek modern elkészítési-és csomagolási technológiával, adalékanyag- és tartósítószer-mentesen készülnek, aminek köszönhetően 7-8 napig frissen tarthatók. Gazdagon töltöttek húsos és húsmentes kivitelben egyaránt, és éppolyan népszerűek, mint a húsos vagy éppen vega, komplett fogásnak megfelelő salátáik.
„A kórházakban évtizedek óta szervírozott cukros fekete tea helyett olyan italautomatákat szereltünk fel, amely kizárólag természetes összetevőkből, ivóvíz hozzáadásával készíti el a finom italokat.” A kommunikációs igazgató kitért arra is, hogy a közeljövőben a betegek egy applikáción keresztül maguk tudják majd kiválasztani és megrendelni az ételt, többféle diétás változatból válogatva.
A X. Közétkeztetési Szakácsverseny többfordulós megmérettetésének fővédnökei dr. Nagy István agrárminiszter, dr. Nemes Imre, a Nébih elnöke, valamint dr. Müller Cecília, volt országos tisztifőorvos. A megmérettetési szakmai irányítását Hamvas Zoltán, a Magyar Bocuse d’Or Akadémia elnöke és Zoltai Anna a KÖZSZÖV elnöke, az Élelmiszer-higiénikus Társaság alelnöke látták el.
