Ők a legjobbak! – Végre megvannak a X. Közétkeztetési Szakácsverseny aranyérmesei

Az Élelmezésvezetők Országos Szövetsége (KÖZSZÖV), a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség (MNGSZ) és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) által meghirdetett X. Közétkeztetési Szakácsverseny döntőjébe oktatási-és nevelési intézmények konyhái, vállalati étkeztetők, kórházi-és szociális ellátást végző szolgáltatók, valamint büntetés-végrehajtási intézetek szakácsai jutottak be − főzőbox küzdelemben mutatták be a versenymenüjüket.

Végre kiderült! A X. Közétkeztetési Szakácsverseny győzteseiről lehullt a lepel a Hungexpón.

Forrás: Issovits András

X. Közétkeztetési Szakácsverseny (2025-2026) Megvan az ország legjobb közétkeztető csapata.

Naponta 1,5-2 millió ember étkezik közétkeztetésben Magyarországon, így nem mindegy, milyen minőségű étel kerül a tányérokra.

Az idei, X. Közétkeztetési Szakácsversenyen 14 közétkeztető csapat 52 kiváló szakembere mérkőzött meg egymással.

A rendezvénysorozat célja többek között a hazai alapanyagok és a fenntarthatóság népszerűsítése, a közétkeztetésben dolgozók szakmai fejlesztése, valamint az ágazat társadalmi elismertségének erősítése.

A győztes csapatok

A holtversenyben aranyérmesek bizonyították, hogy a közétkeztetés ma már egyszerre jelent egészséget, minőséget és gasztronómiai élményt, még akkor is, ha szűkös keretekből kell gazdálkodni.

1. Gyermek- és diákétkeztetés - 11-14 éves korcsoport számára készített ételek a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet figyelembevételével – OrganX Team Szupermenza, valamint Prizma Junior 2. Intézményi felnőtt közétkeztetés – Intézményi felnőtt, szociális, idős és beteg ellátásban tálalt ételek – OrganX Team Catey, valamint Melódin 3. Munkahelyi vendéglátás – Munkahelyi, vállalati, üzleti étkeztetés – OrganX Team Hungast valamint KDK (kanizsai kórház), és a Vácziak (Váci Fegyház és Börtön) Ezüst minősítést a La Badella és a Welstory Hungary csapata kapott, míg bronz minősítést a Halasi Zsiványok csapata érdemelt ki.

Közétkeztetési Szakácsverseny és a büszke győztesek, középen Zoltai Anna a KÖZSZÖV elnöke.

Forrás: Issovits András

Elsőrangú háromfogásos menü szűkös büdzséből

A megmérettetésen a versenyző csapatok időre készítettek 3 fogásos menüt, a kötelező alapanyagok mellett, nettó 850 Ft/fő nyersanyagértékkel gazdálkodhattak. Az aranyérmes OrganX Team Hungast többek között túrókrémes raviolival és krémmártással körített gombás csirkével kápráztatta el a zsűrit.