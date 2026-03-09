Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 9., hétfő

Ők a legjobbak! – Végre megvannak a X. Közétkeztetési Szakácsverseny aranyérmesei

Közétkeztetési Szakácsverseny
SIRHA -
gasztrotúra Közétkeztetési Szakácsverseny Fenntartható közétkeztetés Nébih
Jónás Ágnes
2026.03.09.
Kiderült, ki az ország legjobb közétkeztető csapata! Hatalmas érdeklődés övezte a X. Közétkeztetési Szakácsverseny döntőjét. Az eseménysorozatot 2026. március 3-5. között, a SIRHA Budapest kiállítás keretében rendezték meg a Hungexpo „A” pavilonjában. A versenyben 14 közétkeztető csapat 52 kiváló szakembere mérte össze a főzőtudását. Íme, a nyertesek.

Az Élelmezésvezetők Országos Szövetsége (KÖZSZÖV), a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség (MNGSZ) és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) által meghirdetett X. Közétkeztetési Szakácsverseny döntőjébe oktatási-és nevelési intézmények konyhái, vállalati étkeztetők, kórházi-és szociális ellátást végző szolgáltatók, valamint büntetés-végrehajtási intézetek szakácsai jutottak be − főzőbox küzdelemben mutatták be a versenymenüjüket.

Közétkeztetési Szakácsverseny győztesei
Végre kiderült! A X.  Közétkeztetési Szakácsverseny győzteseiről lehullt a lepel a Hungexpón.
Forrás: Issovits András

X. Közétkeztetési Szakácsverseny (2025-2026)

  • Megvan az ország legjobb közétkeztető csapata.
  • Naponta 1,5-2 millió ember étkezik közétkeztetésben Magyarországon, így nem mindegy, milyen minőségű étel kerül a tányérokra.
  • Az idei, X. Közétkeztetési Szakácsversenyen 14 közétkeztető csapat 52 kiváló szakembere mérkőzött meg egymással.
  • A rendezvénysorozat célja többek között a hazai alapanyagok és a fenntarthatóság népszerűsítése, a közétkeztetésben dolgozók szakmai fejlesztése, valamint az ágazat társadalmi elismertségének erősítése. 

A győztes csapatok

A holtversenyben aranyérmesek bizonyították, hogy a közétkeztetés ma már egyszerre jelent egészséget, minőséget és gasztronómiai élményt, még akkor is, ha szűkös keretekből kell gazdálkodni.

1. Gyermek- és diákétkeztetés - 11-14 éves korcsoport számára készített ételek a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet figyelembevételével – OrganX Team Szupermenza, valamint Prizma Junior

 

2. Intézményi felnőtt közétkeztetés – Intézményi felnőtt, szociális, idős és beteg ellátásban tálalt ételek – OrganX Team Catey, valamint Melódin

 

3. Munkahelyi vendéglátás – Munkahelyi, vállalati, üzleti étkeztetés – OrganX Team Hungast valamint KDK (kanizsai kórház), és a Vácziak (Váci Fegyház és Börtön)

 

Ezüst minősítést a La Badella és a Welstory Hungary csapata kapott, míg bronz minősítést a Halasi Zsiványok csapata érdemelt ki.

Közétkeztetési Szakácsverseny győztesei
Közétkeztetési Szakácsverseny és a büszke győztesek, középen Zoltai Anna a KÖZSZÖV elnöke.
Forrás: Issovits András

Elsőrangú háromfogásos menü szűkös büdzséből

A megmérettetésen a versenyző csapatok időre készítettek 3 fogásos menüt, a kötelező alapanyagok mellett, nettó 850 Ft/fő nyersanyagértékkel gazdálkodhattak. Az aranyérmes OrganX Team Hungast többek között túrókrémes raviolival és krémmártással körített gombás csirkével kápráztatta el a zsűrit. 

A MELÓDIN Éttermek menüjében levesként gyömbéres-sárgarépakrémleves szerepelt tejfölhabbal és tacóban tálalt marinált zöldségekkel. Főételként aszalt paradicsomos haltekercset tettek a zsűri elé zellergnocchival, sült gombával, vajmártással és langyos paradicsomsalátával. Desszertként almazselé került a tányérra dióhabbal, mákos piskótában, fahéjas ropogós ostyával és puhított szilvával.

Közétkeztetési Szakácsverseny győztesei Közétkeztetési Szakácsverseny és a büszke győztesek, Forrás: SIRHA
A Hungexpo „A” pavilonjában szinte mindenki megállt kóstolni.
Forrás: Issovits András

Közétkeztetési Szakácsverseny (KÖSZ): mára rangos szakmai programmá nőtte ki magát 

Célja, hogy a hagyományos ízeket modernizálva újragondolja, az étkezési kultúrát fejlessze és az egyes évszakokhoz, szokásokhoz köthető ételeket, zöldségeket és gyümölcsöket is megismertesse. 

Kiemelten fontosnak tartják a fenntarthatóságot, a hazai alapanyagok népszerűsítését, a közétkeztetésben dolgozók szakmai fejlesztését, valamint az ágazat társadalmi elismertségének erősítését. 

Közétkeztetési Szakácsverseny Vomberg Frigyes séf
Közétkeztetési Szakácsverseny Vomberg Frigyes séffel, aki a kezdetektől a zsűri oszlopos tagja.
Forrás: Issovits András

Mautner Zsófi az egyik legmegosztóbb menzás ételt szereti

A szakács-gasztroblogger, aki annak idején diplomataállását adta fel a gasztronómiáért és a főzésért, immár 8. éve háziasszonya a Közétkeztetési Szakácsversenynek. 

Sok csapatot ismerek már, hiszen szinte mindegyik visszajáró. A tálaláson és a kreativitásukban is örömmel látom a fejlődést. A zsűri nagyon komoly szempontrendszer alapján értékeli az elkészített ételeiket: az íz mellett fontos, hogy a menü beleférjen az előre meghatározott anyagi keretbe, hogy tartalmazza a kötelező alapanyagokat, hogy nagy mennyiségben kivitelezhető legyen az étel, és hogy megfeleljen a mai a modern kor fenntarthatósági követelményeinek. Ami az eseménysorozat emberi oldalát illeti, mindig meghat, amikor elhivatott szakácsokat látok, akik odafigyeléssel és gondoskodással, a szabadidejükből áldozva főznek szívvel-lélekkel. Az első napon, a gyermekétkeztetés kategóriában az egri óvoda csapata teljesen belopta magát a szívembe

− mondta Mautner Zsófi, aki régi menzás élményeiről is elárult egy keveset: 

Gyerekkoromban öt évig Prágában éltem a szüleimmel, így főleg cseh menzás élményeim vannak. Habár a knédlivel és a párolt zöldségekkel kapcsolatban volt némi ellenérzésem, mára sikerült megszeretnem mindkettőt. A menzás főzelékekben viszont soha nem csalódtam, és a mai napig nagy főzelékrajongó vagyok."

Közétkeztetési Szakácsverseny
Mautner Zsófi volt idén is a Közétkeztetési Szakácsverseny háziasszonya.
Forrás: MG_MW

A Közétkeztetési Szakácsverseny az a tapasztalatszerzési platform, ahol az út a cél

Végh Tamás, a KÖSZ elnökségi tagja, versenyszervező és a Közétkeztetési Szakácsverseny többszörös aranyérmese, világbajnoki ezüstérmes séf úgy véli, hogy ez a verseny remek lehetőséget nyújt arra is, hogy reflektorfénybe kerüljenek azok az emberek, akik ezen a területen dolgoznak. 

A kétéves versenyciklus selejtezőiben és fordulóiban sok jelentkező vesz részt. Valóban igaz, hogy ennek a folyamatnak nincsenek vesztesei: az út maga a cél, tehát még azok is rengeteget tanulnak és értékes tapasztalatot szereznek, akik végül nem jutnak tovább – fogalmazott a szakember.

Közétkeztetési Szakácsverseny döntő
Végh Tamás, a Közétkeztetési Szakácsverseny többszörös aranyérmese ezúttal versenyszervező minőségben vett részt a rendezvénysorozaton. 
Forrás: MG_MW

A közétkeztetés új dimenziója

A Hungastot, a Szupermenzát és a kórházi étkeztetést megújító Catey-t tulajdonló OrganX cégcsoport kommunikációs igazgatója, Enyedi Csaba elmondta, hogy piacvezető szolgáltatóként egyfajta szemléletformálásra irányuló küldetéstudat és példamutatási szándék is vezérli őket. 

A 200 iskolában jelen lévő Szupermenzáknak köszönhetően a gyermekek szabad szedéses rendszerben étkezhetnek, ahol egyféle leves vagy 100%-os gyümölcslé, két- vagy háromféle főétel és egy hideg szortiment is a kínálat része, zöldségekkel, gyümölcsökkel. A projekthez természetesen edukáció is társul.

A Catey cégcsoport a kórházi étkeztetést tette és teszi korszerűbbé

A szakértők már a kezdetektől vendégközpontú szolgáltatásban gondolkodtak. 

Egy beteg jó esetben rövid időt, átlagosan 3-5 napot tölt kórházban, éppen ezért fontos szempont, hogy a magyar ízlésvilág szerinti kedvenceket kapják. Kiválasztottuk tehát azokat az ételeket, amelyek leginkább kedveltek, egészségesek és könnyen fogyaszthatóak. A könnyű fogyaszthatóság alatt értjük azt, hogy a beteg egy kézzel tudja kicsomagolni, és megenni a kapott ételt, emellett ne kelljen kést használnia

− árulta el a kommunikációs igazgató, majd hozzátette, hogy a reggelire fejlesztett háromszög szendvicsek modern elkészítési-és csomagolási technológiával, adalékanyag- és tartósítószer-mentesen készülnek, aminek köszönhetően 7-8 napig frissen tarthatók. Gazdagon töltöttek húsos és húsmentes kivitelben egyaránt, és éppolyan népszerűek, mint a húsos vagy éppen vega, komplett fogásnak megfelelő salátáik. 

Közétkeztetési Szakácsverseny
Enyedi Csaba, a Hungastot, a Szupermenzát és a kórházi étkeztetést megújító Catey-t tulajdonló OrganX cégcsoport kommunikációs igazgatója.

A kórházakban évtizedek óta szervírozott cukros fekete tea helyett olyan italautomatákat szereltünk fel, amely kizárólag természetes összetevőkből, ivóvíz hozzáadásával készíti el a finom italokat.” A kommunikációs igazgató kitért arra is, hogy a közeljövőben a betegek egy applikáción keresztül maguk tudják majd kiválasztani és megrendelni az ételt, többféle diétás változatból válogatva. 

A X. Közétkeztetési Szakácsverseny többfordulós megmérettetésének fővédnökei dr. Nagy István agrárminiszter, dr. Nemes Imre, a Nébih elnöke, valamint dr. Müller Cecília, volt országos tisztifőorvos. A megmérettetési szakmai irányítását Hamvas Zoltán, a Magyar Bocuse d’Or Akadémia elnöke és Zoltai Anna a KÖZSZÖV elnöke, az Élelmiszer-higiénikus Társaság alelnöke látták el.

Ilyen hangulatban zajlott a X. Közétkeztetési Szakácsverseny − Tekintsd meg galériánkat!

Új gasztroműsor indul Gianni Annonival és Lizsicsár Miklóssal: az ország legjobb ízeit keresik

Egészséges ételt mindenkinek!

Egészséges ételt mindenkinek!

Mi kerül a tányérra? Bulgur, kuszkusz és hajdina - reformfalatok a közétkeztetésben?

 

 

