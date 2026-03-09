Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 9., hétfő

2026.03.09.
Egy álmatlan éjszaka után reggel sokszor rá sem ismerünk arra az emberre, aki a tükörből néz vissza ránk, de a kialvatlanságot nem csak a kinézetünk sínyli meg. Ha nem alszunk jól és eleget, a koncentrációnk, a türelmünk és az energiaszintünk is alacsonyan marad. Bár a kialvatlanságot nem lehet teljes egészében kompenzálni, néhány tudatos lépéssel mégis átvészelhető a nap.

Kevés alvás után úgy érezhetjük, mintha köd ülne az agyunkon. Lassabban gondolkodunk, nehezebben döntünk, ingerlékenyebbek vagyunk, és minden feladat nagyobb erőfeszítést igényel. Kialvatlanság esetén a szervezet stresszüzemmódban működik: a kortizolszint magasabb lesz, a vércukorszint ingadozik és gyakran képtelenek vagyunk odafigyelni bármire is. A cél ilyenkor nem az, hogy ugyanúgy teljesítsünk, mint kipihenten, hanem, hogy okosan osszuk be a maradék energiánkat.

A kialvatlanság az egész napra rányomja a bélyegét.
Forrás: Shutterstock

Kialvatlansággal küzdesz? Kávé helyett zöld tea és hideg víz

A túl erős kávé csak rövid távú energialöketet ad, a zöld tea ezzel szemben mérsékeltebb koffeintartalmának és L-teanin tartalmának köszönhetően egyenletesebb éberséget biztosít. Egy rövid, hideg vizes zuhany vagy arcmosás szintén sokat segíthet a kialvatlanságon: élénkíti a keringést, felfrissíti az idegrendszert, és azonnali ébredésélményt ad anélkül, hogy megterhelné a szervezetet.

Friss levegő és könnyű mozgás: természetes serkentők

Bármennyire is csábító egész nap csak ülni, a fáradtságon a mozgáshiány csak ront. Egy 10-15 perces séta a szabadban, néhány nyújtógyakorlat vagy könnyű átmozgatás serkenti a vérkeringést és oxigénnel látja el az agyat. A természetes fény különösen fontos: segít az ébrenléti ciklus szabályozásában és csökkenti az álmosságérzetet.

Iktass be szüneteket, ne ma akard megváltani a világot!

Kialvatlanul az agy hamarabb elfárad, ezért érdemes tudatosan rövidebb munkaszakaszokat és gyakoribb szüneteket tartani. Már néhány perc felállás, nyújtózás vagy relaxálás is segít újra fókuszálni. A teljesítménykényszer ilyenkor kontraproduktív: több hibához és még nagyobb kimerültséghez vezet. Egy kialvatlan napon nem reális ugyanazt a tempót elvárni magunktól, mint máskor. Érdemes átgondolni a teendőket, és csak a legsürgetőbb, legfontosabb feladatokra koncentrálni. Ami halasztható, azt halaszd el akkorra, amikor már kipihented magad. 

Könnyű étkezés: ne terheld túl az emésztésed

A nehéz, zsíros ételek tovább fokozzák az álmosságot, mert az emésztés rengeteg energiát igényel. Ilyenkor a könnyű, tápanyagdús fogások – zöldségek, gyümölcsök, levesek, teljes kiőrlésű gabonák – sokkal jobban támogatják a szervezetet. A megfelelő folyadékbevitel szintén kulcsfontosságú, mert a dehidratáltság felerősíti a fáradtságérzetet.

A rövid szundi csodákra képes

Ha van rá lehetőséged, egy 15–25 perces napközbeni szunyókálás meglepően sokat segíthet. Ez elég rövid ahhoz, hogy ne essünk mély alvásba, mégis jelentősen javítja a koncentrációt és az éberséget. Fontos, hogy ez ne csússzon késő délutánra, mert az az esti elalvást nehezítheti.

 

