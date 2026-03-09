Palvin Barbara is puffad, de ezt issza fotózások előtt – Azonnal lapos lesz tőle a hasa

Fotózás előtt minden modellt ugyanaz a cél vezérli: a lehető legjobb formájukat nyújtani a lehető leglaposabb hassal. Nem mintha a kis poci manapság közfelháborodás tárgyát képezné, de ha a gömbölyű hasat puffadás okozza, akkor bizony azonnali hatékony megoldásra van szükség. Úgy tudjuk, Palvin Barbara és modellbarátnői birtokában van egy csodaital receptje, amelynek elkészítése pofonegyszerű, jótékony hatása viszont azonnali. Görgess lejjebb, és megtudod, melyek a titkos alapanyagok!

Palvin Barbara mindig biztosra megy. Nem lép kifutóra a lapos hasat varázsoló csodaital nélkül.

Forrás: Getty Images North America

Palvin Barbara lapos hasának titka Palvin Barbi is ember, a rohanó életmód, a stressz az ő szervezetére is kedvezőtlenül hat. A legkellemetlenebb számára az, ha kifutóra lépés előtt hasi diszkomfortot tapasztal.

Szerencsére birtokában van egy szuperreceptnek, amelyet minden alkalommal bevethet a lapos has érdekében.

A recept elképesztően egyszerű, mutatjuk!

A vízvisszatartás és a stressz olyan nem kívánt „mellékhatásokat” okozhat, mint például a puffadás. Ilyenkor ugyan nem hízunk, de a hasunk körtérfogata centikkel is többet mutathat, mint alapesetben.

Ez egy szupermodell számára elképesztően kínos, különösen fotózás vagy rendezvény előtt. Ilyenkor nincs idő sportolni, nincs idő ellazulva meditálni – gyors megoldás szükséges.

A lapos has visszanyeréséhez Palvin Barbi egy titkos italra esküszik.

Palvin Barbi egyszerű, de nagyszerű csodaitala a lapos hasért.

Forrás: Shutterstock

Lapos hasra vágysz? Így készítsd el otthon Palvin Barbi kedvenc italát

Megelőzésképp, a jó emésztésért, vagy puffadás esetén vesd be az alábbi szuperelixírt.

1. Langyos vízbe öntsd bele a meghámozott/reszelt uborka levét,

2. fél deci citromlevet

3. és egy csipet Himalája sót.

Az uborka magas víztartalommal bír és enyhe vizelethajtó, vagyis segít a szervezetnek megszabadulni a visszatartott folyadéktól. A citromlé aktivizálja az emésztést, a só pedig gondoskodik az optimális elektrolit-egyensúlyról. A cukor teljesen felesleges bele, hiszen nem szolgálja a jó emésztést és a hasi komfortot.

Mint látod, a csodaelixír nem sokban különbözik egy átlagos nyári limonádétól, de az igazság az, hogy a legjobb dolgok néha olyan összetevőkből lesznek, amik az orrunk előtt vannak és amelyekben semmi különösebb truváj nincs. Alkalmazd rendszeresen Palvin Barbi italtrükkjét, hogy életed kifutóján a legjobb formádat hozhasd!

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: