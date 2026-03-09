Bemutatták az új Hulkot – így térhet vissza Mark Ruffalo a Marvel-filmekbe

Mark Ruffalo legutóbb 2022-ben alakította Bruce Bannert az Amazon: Ügyvéd (She-Hulk: Attorney at Law) című sorozatban. A történetben már az úgynevezett intelligens Hulk formájában láthattuk a színészt, amely az Bosszúállók: Végjáték (Avengers: Endgame) eseményei után jött látre: sikerült egyesítenie saját tudatát Hulk hatalmas fizikai erejével. Az új karaktert most egy játékfigurán keresztül mutatták be. A Hasbro a Toy Fair 2026 kiállításon leplezte le a Marvel Legends sorozat új Professor Hulk figuráját, amely a képregényekből ismert változatra épül.

Az új Hulk, akit várhatóan Mark Ruffalo formál meg

Forrás: Instagram

Az új Hulk-modell két cserélhető fejjel érkezik: az egyik a dühös Hulkot, a másik az intelligens Hulkot jeleníti meg. A készlethez hét kiegészítő is tartozik, köztük különböző Hulk-kezek, egy blaster, egy szemüveg, valamint egy rózsaszín nyuszis papucs. A gyártó leírása szerint ez a változat Bruce Banner kettős személyiségének különleges egyesülése: egy olyan forma, amelyben a tudós megőrzi intelligenciáját és emberi gondolkodását, de Hulk rendkívüli erejével és méretével is rendelkezik. A figura megjelenése az Incredible Hulk #390 című képregénynek köszönhető, ebben jelenik meg a karakter ebben a jellegzetes öltözékben. A történet korábbi részeiben Hulk még más stílusú ruhát viselt, például a The Incredible Hulk #382-ben egy bordó, V-nyakú pólóban látható. A mozivásznon a nézők a Bosszúállók: Végjáték című filmben találkozhattak először a Hulk professzor változatával. A történet szerint Banner éveken át kísérletezett azzal, hogyan tudná végleg kordában tartani Hulk vad oldalát, miután Thanos csettintése romba döntötte a világot.

Új Hulk-figurát dob piacra a Hasbro, ami Mark Ruffalo karakterének jövőjéről árulkodik

A rajongók szerint az új figura kinézete akár arra is utalhat, merre halad tovább Bruce Banner története, és hogyan láthatjuk majd Mark Ruffalót a jövőben. A karakter jelenleg az intelligens Hulk állapotában van, amelyet az Endgame eseményei során tökéletesített, és amelyet a She-Hulk sorozatban unokatestvére, Jennifer Walters kiképzésekor is használt. Ugyanakkor több pletyka is arról szól, hogy a következő filmben a klasszikus, fékezhetetlen Hulk is visszatérhet. Ha ez valóban így lesz, Banner ismét szembekerülhet saját szörnyeteg énjével.