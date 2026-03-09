Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 9., hétfő Fanni, Franciska

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
mozi

Bemutatták az új Hulkot – így térhet vissza Mark Ruffalo a Marvel-filmekbe

mozi hulk Marvel
Szabados Dániel
2026.03.09.
A Marvel új Professor Hulkot mutatott be, mely feltehetően előrevetíti Mark Ruffalo karakterének következő korszakát a Marvel Moziverzumban. A zöld Bosszúálló a tervek szerint ismét feltűnik a Spider-Man: Brand New Day című filmben, amely 2026 nyarán kerül a mozikba.

Mark Ruffalo legutóbb 2022-ben alakította Bruce Bannert az Amazon: Ügyvéd (She-Hulk: Attorney at Law) című sorozatban. A történetben már az úgynevezett intelligens Hulk formájában láthattuk a színészt, amely az Bosszúállók: Végjáték (Avengers: Endgame) eseményei után jött látre: sikerült egyesítenie saját tudatát Hulk hatalmas fizikai erejével. Az új karaktert most egy játékfigurán keresztül mutatták be. A Hasbro a Toy Fair 2026 kiállításon leplezte le a Marvel Legends sorozat új Professor Hulk figuráját, amely a képregényekből ismert változatra épül.

Az új Hulk, akit várhatóan Mark Ruffalo formál meg
Az új Hulk, akit várhatóan Mark Ruffalo formál meg
Forrás: Instagram

Az új Hulk-modell két cserélhető fejjel érkezik: az egyik a dühös Hulkot, a másik az intelligens Hulkot jeleníti meg. A készlethez hét kiegészítő is tartozik, köztük különböző Hulk-kezek, egy blaster, egy szemüveg, valamint egy rózsaszín nyuszis papucs. A gyártó leírása szerint ez a változat Bruce Banner kettős személyiségének különleges egyesülése: egy olyan forma, amelyben a tudós megőrzi intelligenciáját és emberi gondolkodását, de Hulk rendkívüli erejével és méretével is rendelkezik. A figura megjelenése az Incredible Hulk #390 című képregénynek köszönhető, ebben jelenik meg a karakter ebben a jellegzetes öltözékben. A történet korábbi részeiben Hulk még más stílusú ruhát viselt, például a The Incredible Hulk #382-ben egy bordó, V-nyakú pólóban látható. A mozivásznon a nézők a Bosszúállók: Végjáték című filmben találkozhattak először a Hulk professzor változatával. A történet szerint Banner éveken át kísérletezett azzal, hogyan tudná végleg kordában tartani Hulk vad oldalát, miután Thanos csettintése romba döntötte a világot.

Új Hulk-figurát dob piacra a Hasbro, ami Mark Ruffalo karakterének jövőjéről árulkodik

A rajongók szerint az új figura kinézete akár arra is utalhat, merre halad tovább Bruce Banner története, és hogyan láthatjuk majd Mark Ruffalót a jövőben. A karakter jelenleg az intelligens Hulk állapotában van, amelyet az Endgame eseményei során tökéletesített, és amelyet a She-Hulk sorozatban unokatestvére, Jennifer Walters kiképzésekor is használt. Ugyanakkor több pletyka is arról szól, hogy a következő filmben a klasszikus, fékezhetetlen Hulk is visszatérhet. Ha ez valóban így lesz, Banner ismét szembekerülhet saját szörnyeteg énjével.

A játékgyártók gyakran már hónapokkal korábban értesülnek arról, milyen irányba haladnak a nagy filmes franchise-ok karakterei, hogy időben piacra dobhassák a kapcsolódó termékeket. Bár a Hasbro új figurája hivatalosan nem kapcsolódik közvetlenül a Marvel Moziverzum történetéhez, a megjelenés időzítése sokak szerint nem véletlen.

Az új Hulk-figura 2026 nyarán kerül forgalomba, az előrendelések pedig már március 11-től leadhatók. A játék megjelenése mindössze néhány hónappal előzi meg a Spider-Man: Brand New Day premierjét. A filmet Destin Daniel Cretton rendezi – aki korábban a Shang-Chi és a tíz gyűrű legendája című Marvel-filmet készítette –, a főszerepben pedig ismét Tom Holland látható, Pókemberként. A bemutatót 2026. július 31-ére tűzték ki.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Timothée Chalamet egyetlen mondattal felrobbantotta a művészvilágot: nagyon sokan utálják most ezért

Timothée Chalamet megjegyzése komoly vitát indított el a művészvilágban. A színész a Texasi Egyetemen beszélgetett Matthew McConaughey-vel, és miközben a mozi jövőjéről és annak fontosságáról beszélt, olyan kijelentést tett a klasszikus előadó-művészeti ágakról, amely sokak szerint sértő volt az opera- és balettművészek számára.

Meghalt a Szellemirtók sztárja: a gyönyörű Jennifer Runyon csak 65 éves volt

Elhunyt Jennifer Runyon amerikai színésznő, akit a nézők a Szellemirtók és a Nagycsaládot Karácsonyra című filmből ismerhettek meg.

Friss fotót posztolt kislányáról Meghan Markle: így ünnepelték a nemzetközi nőnapot

Harry herceg felesége meghitt családi pillanatot osztott meg követőivel a nemzetközi nőnap alkalmából. A képen Meghan Markle a négyéves kislányával, Lilibet hercegnővel látható. A felvételt Harry készítette, akire a posztban „Papa Sussexként” utalt az exszínésznő.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu