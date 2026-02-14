Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Új egészségügyi mérföldkő Hajdúszoboszlón: február 16-án megnyílik a SYNLAB vérvételi pont

Life
2026.02.14.
Hajdúszoboszló évtizedek óta gyógyhatású termálvizéről ismert, és a hazai egészségturizmus egyik legfontosabb központja. A város ideális helyszín a pihenésre és a testi regenerálódásra, ahol a mindennapok terhei után új energiával töltekezhetünk. De vajon elegendő-e mindez az egészség hosszú távú megőrzéséhez?

Egy „egészséges városban” élni önmagában még nem jelenti azt, hogy szervezetünk belső egyensúlya is rendben van. A gyógyvíz jótékony hatással lehet az ízületekre, az izmokra és a regenerációra – ám testünk valódi állapotáról csak tudatos figyelemmel és rendszeres ellenőrzéssel kaphatunk hiteles képet.

A modern életmód rejtett terhei

Napjaink életvitele számos olyan kockázati tényezőt hordoz, amelyek sokáig észrevétlenek maradhatnak. A tartós stressz, az alváshiány, a rendszertelen étkezés, a túlzott cukorfogyasztás vagy a hormonális egyensúly felborulása lassan, gyakran tünetmentesen befolyásolja egészségi állapotunkat. Mire panaszok jelentkeznek, sok esetben már előrehaladott folyamatról beszélhetünk.

Éppen ezért válik egyre fontosabbá a megelőzés és a korai felismerés. Ehhez pedig megbízható információkra van szükség – olyan objektív adatokra, amelyek pontos képet adnak arról, mi zajlik a szervezetünkben.

Tudatos döntés az egészség szolgálatában

A laborvizsgálatok ma már messze túlmutatnak a betegségek kimutatásán. A véreredmények átfogó képet adnak a test működéséről, segítenek feltérképezni az esetleges eltéréseket, és irányt mutatnak az életmódbeli változtatásokhoz is. A rendszeres ellenőrzések lehetőséget teremtenek arra, hogy időben lépjünk – még azelőtt, hogy komolyabb egészségügyi probléma alakulna ki.

Megbízható szakmai háttér: a SYNLAB

Ezt a szemléletet képviseli a SYNLAB, Európa egyik vezető labordiagnosztikai szolgáltatója. A vállalat Magyarországon több mint száz szakorvos közreműködésével, közel ötezer vizsgálati paramétert lefedő portfólióval van jelen, és meghatározó szerepet tölt be a hazai egészségügyi ellátásban. Nemzetközi hátterének köszönhetően korszerű, megbízható diagnosztikai megoldásokat kínál, amelyek mostantól a hajdúszoboszlói lakosok számára is helyben elérhetők.

Forrás: Synlab

A SYNLAB magyarországi laboratóriumai a legszigorúbb nemzetközi szakmai elvárások szerint működnek, és rendelkeznek a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által elismert MSZ EN ISO 15189 minősítéssel. Ez garantálja, hogy a mintavételtől a lelet kiadásáig minden folyamat ellenőrzött körülmények között, magas szintű szakértelemmel és precizitással történik. A vállalat meghatározó szerepét jól mutatja, hogy a több száz hazai kémiai labor közül mindössze kilenc felel meg az akkreditációs követelményeknek – ezek közül nyolc a SYNLAB hálózatához tartozik.

A szolgáltató az állami és a magánegészségügyi ellátásban egyaránt aktív: számos kórházzal, szakrendelővel és háziorvosi praxisokkal működik együtt, amelyek laborvizsgálatait végzi. Az integrált működés biztosítja, hogy a páciensek minden ellátási formában ugyanazzal a magas szakmai színvonallal találkozzanak. A különbség mindössze annyi, hogy míg az állami rendszerben jogszabály határozza meg a NEAK által finanszírozott vizsgálatok körét, addig a magánellátásban a teljes diagnosztikai paletta elérhető.

Forrás: Synlab

Vizsgálatok a megelőzés szolgálatában

A SYNLAB laborvizsgálatai olyan kulcsfontosságú paraméterekre fókuszálnak, amelyek támogatják az egészségmegőrzést és a betegségek korai felismerését. A hajdúszoboszlói vérvételi ponton is elérhetők a kis- és nagyrutin laborcsomagok, amelyek többek között a vérképző rendszer, a vasháztartás, a máj- és veseműködés, a szénhidrát-, fehérje- és zsíranyagcsere, valamint a pajzsmirigy hormonális alapfunkcióinak vizsgálatát foglalják magukban. A nagyrutin csomag ezekre az alapértékekre építve további méréseket is tartalmaz, így még részletesebb képet ad a szervezet aktuális állapotáról.

A rendszeres szűrések lehetővé teszik a szénhidrátanyagcsere-zavarok korai felismerését, így a prediabétesz időben azonosítható, csökkentve a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának esélyét. A zsíranyagcsere és a koleszterinszintek vizsgálata hozzájárul a szív- és érrendszeri állapot felméréséhez, míg további mérések a vitaminhiány, a vashiány, a vérszegénység vagy a pajzsmirigy-alulműködés korai diagnózisát segítik.

Forrás: Synlab

Helyben elérhető szolgáltatás Hajdúszoboszlón

A SYNLAB új hajdúszoboszlói vérvételi pontjának megnyitásával a helyieknek és az ide látogatóknak sem kell más városba utazniuk a laborvizsgálatokért. A központi elhelyezkedésű helyszín könnyen megközelíthető, a parkolás kényelmes, az eredmények értelmezésében pedig orvosi szakértők nyújtanak segítséget – akár online konzultáció formájában is.

A vérvételi pont 2026. február 16-án nyílik meg a 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja utca 10–12. szám alatt. A vizsgálatok hétfőtől péntekig 7:00 és 13:00 óra között érhetők el. Magánfinanszírozott vérvételre és mintaátvételre van lehetőség; 10 év alatti gyermekek számára a szolgáltatás nem elérhető. Időpontfoglalás online, illetve a +36 1 5 888 500 telefonszámon lehetséges hétköznapokon 8:00 és 16:00 óra között.

Hajdúszoboszló továbbra is a gyógyulás városa – mostantól azonban nemcsak a külső feltöltődés, hanem a belső egészség tudatos nyomon követése és megőrzése érdekében is érdemes ide látogatni.

 

