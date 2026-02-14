Új egészségügyi mérföldkő Hajdúszoboszlón: február 16-án megnyílik a SYNLAB vérvételi pont

Egy „egészséges városban” élni önmagában még nem jelenti azt, hogy szervezetünk belső egyensúlya is rendben van. A gyógyvíz jótékony hatással lehet az ízületekre, az izmokra és a regenerációra – ám testünk valódi állapotáról csak tudatos figyelemmel és rendszeres ellenőrzéssel kaphatunk hiteles képet.

A modern életmód rejtett terhei

Napjaink életvitele számos olyan kockázati tényezőt hordoz, amelyek sokáig észrevétlenek maradhatnak. A tartós stressz, az alváshiány, a rendszertelen étkezés, a túlzott cukorfogyasztás vagy a hormonális egyensúly felborulása lassan, gyakran tünetmentesen befolyásolja egészségi állapotunkat. Mire panaszok jelentkeznek, sok esetben már előrehaladott folyamatról beszélhetünk.

Éppen ezért válik egyre fontosabbá a megelőzés és a korai felismerés. Ehhez pedig megbízható információkra van szükség – olyan objektív adatokra, amelyek pontos képet adnak arról, mi zajlik a szervezetünkben.

Tudatos döntés az egészség szolgálatában

A laborvizsgálatok ma már messze túlmutatnak a betegségek kimutatásán. A véreredmények átfogó képet adnak a test működéséről, segítenek feltérképezni az esetleges eltéréseket, és irányt mutatnak az életmódbeli változtatásokhoz is. A rendszeres ellenőrzések lehetőséget teremtenek arra, hogy időben lépjünk – még azelőtt, hogy komolyabb egészségügyi probléma alakulna ki.

Megbízható szakmai háttér: a SYNLAB

Ezt a szemléletet képviseli a SYNLAB, Európa egyik vezető labordiagnosztikai szolgáltatója. A vállalat Magyarországon több mint száz szakorvos közreműködésével, közel ötezer vizsgálati paramétert lefedő portfólióval van jelen, és meghatározó szerepet tölt be a hazai egészségügyi ellátásban. Nemzetközi hátterének köszönhetően korszerű, megbízható diagnosztikai megoldásokat kínál, amelyek mostantól a hajdúszoboszlói lakosok számára is helyben elérhetők.

Forrás: Synlab

A SYNLAB magyarországi laboratóriumai a legszigorúbb nemzetközi szakmai elvárások szerint működnek, és rendelkeznek a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által elismert MSZ EN ISO 15189 minősítéssel. Ez garantálja, hogy a mintavételtől a lelet kiadásáig minden folyamat ellenőrzött körülmények között, magas szintű szakértelemmel és precizitással történik. A vállalat meghatározó szerepét jól mutatja, hogy a több száz hazai kémiai labor közül mindössze kilenc felel meg az akkreditációs követelményeknek – ezek közül nyolc a SYNLAB hálózatához tartozik.