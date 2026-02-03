Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ez a kvíz csak a legműveltebbeknek sikerül – Te hány híres szobrot ismersz fel?

Getty Images - NurPhoto
műveltségi kvízek szoboralkotás Szfinx teszt
Simon Benedek
2026.02.03.
A szobrászat az idők kezdete óta segíti az embereket abban, hogy kifejezzék magukat. Az elmúlt több ezer év során számos olyan műalkotás készült, amely azóta is a történelmünk része. Te hányat ismersz fel a világ legismertebb szobrai közül ebben a kvízben?

A szobrászat tekintetében számos csúcspont van a történelemben: először az ókori Görögországban, Egyiptomban és Rómában érte el a fénykorát, de a későbbi századokból is számos híres szobor maradt fent. Te felismered őket a fotójuk alapján? Ez a műveltségi kvízt csak a legbölcsebbeknek sikerül hibátlanul kitöltenie!

Kvíz, a Gízai-fennsíkon a piramisok előtt álló Szfinx.
Kvíz: te felismered a világhírű szobrokat?
Forrás: Getty Images Europe

Kvíz: te felismered ezeket a híres szobrokat?

A leghíresebb szobrok a világon olyan alkotások, amelyek hosszú idők óta lenyűgözik azokat az embereket, akik olyan szerencsések, hogy legalább egyszer láthatják őket az életükben. A régi híres szobrok olyan alkotók művei, akik messze túlláttak hétköznapi világunkon, és valami olyasmit vittek bele a művészetükbe, ami miatt az alkotásuk azóta is egyedülálló. Az alábbi kvízben szereplő műkincsek értéke gyakorlatilag felbecsülhetetlen, és csak azok képesek felismerni mindegyiket, akik kellően tájékozottak, műveltek és nem hagytak ki egyetlen történelemórát sem. Felkészültél? Lássuk, 8-ból hány híres szobrot sikerül felismerned a fotója alapján. 

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/8 Melyik híres szobor látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/8 Melyik híres szobor látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/8 Melyik híres szobor látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/8 Melyik híres szobor látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/8 Melyik híres szobor látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/8 Melyik híres szobor látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/8 Melyik híres szobor látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/8 Melyik híres szobor látható a képen?

 

