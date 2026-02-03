Egy apró füzet, ami akár sorsokról is döntött: a Bridgertonban is feltűnő táncrendek titkai

Aki figyelmesen szemléli a képernyőt, a Bridgerton című sorozatban, valamint a viktoriánus kosztümös filmekben a bálba igyekvő hölgyek csuklóján észrevehet egy láncon fityegő füzetszerűséget. Ezek a táncrendek, melyekre az arisztokrata kisasszonyok írták fel, kikkel járják el a következő táncot. Ugyanakkor oly sok mindenhez hasonlóan ezen antik csecsebecsék szerepe is messze túlmutatott eredeti funkciójukon.

A 19. századi bálok elengedhetetlen kiegészítői voltak a táncrendek.

Forrás: profimedia

A táncrendek lendületes története Ausztriában terjedtek a 19. századi bálokon.

Egy táncrendre felkerülni komoly kiváltság lehetett, a párkeresés eszköze volt.

A viktoriánus kor derekán terjedt el Európában, de a 20. század elejére szinte teljesen eltűnt.

Ne feledd a polkát, lányom! Avagy a táncrendek eredete

Az arisztokrata társasági élet csúcspontját a fényűző bálok jelentették, ahol a családi vagyon megmutatása mellett az ifjú hölgyek férjet is foghattak maguknak. Ahogy az egyes táncok hossza rövidült és egye többfélét jártak, mindinkább nehezebbé vált számon tartani a táncpartnereket. Így jelentek meg a 18. századi bálokon a táncrendek, amik a 19. század elején Ausztriában terjedtek el szélesebb körben.

Európa szerte csak jóval később, az 1930-as Bécsi Kongresszus után terjedtek el a táncrendkártyák, amik a bálok elmaradhatatlan kiegészítőivé váltak. (Ennél fogva az 1810-es évek Angliájában játszódó Bridgertonban jelenlétük anakronisztikus, bár pont ezen a sorozaton nem volna sportszerű számon kérni a történelmi hitelességet.)

Táncrendkártya 19. század végéről.

Forrás: wikipedia

A kisasszonyok táncrendfüzetükbe felírhatták, mikor, melyik tánc következik és ki lesz a partnerük, ami már csak azért is hasznos volt, mert a bálokon szigorú etikett uralkodott. Szabályokhoz volt kötve, ki nyitotta a táncot – általában a legmagasabb rangú vendég –, ki kivel táncolhatott, milyen táncok követték egymást. Mankó volt a fölöslegesen túlbonyolított etikett útvesztőjében. Azonban ezeknek a füzeteknek a szerepe messze túlmutatott azon, hogy a lányok meg tudják jegyezni, kivel táncolnak és mikor.

A randiappok elődjei? Az antik táncrendek funkciója

Ha egy táncrendre gondolunk, nem holmi gyűrött papírfecnit kell elképzelni, sokkal inkább egy míves, ezüstfedelű füzetet, amit gazdagon hímeztek, minőségi pergamenre nyomtattak. Még egy pennát is erősítettek a kártyák mellé, hogy legyen mivel írni, az egészet pedig csuklójukra vagy kisujjukra kötve hordták a hölgyek. Hamarosan a táncrendek is státusszimbólummá váltak, melyek anyaga megmutatta a család rangját és vagyoni helyzetét.