Vera Wang felfedte kortalan külseje titkát: ez a varázselixír tartja fiatalon

Vera Wang, a világ egyik legismertebb divatmogulja, idén júniusban ünnepli 77. születésnapját. A legendás tervező elegáns, modern stílusával és kifinomult megjelenésével évtizedek óta lenyűgözi a divatvilágot, és rendszeresen bebizonyítja, hogy az igazi stílus időtlen. Látszólag semmit sem öregedett az évek során, így mindenkit foglalkoztat a kérdés: mi a titka kortalanságának? Most lerántjuk a leplet Vera Wang szépségének és kifinomult stílusának titkáról, hogy megtudjuk, mi az, ami ennyi év után is fiatalossá és sugárzóvá teszi őt.

Vera Wang nyugodtan letagadhat jó pár évet a korából.

Forrás: Getty Images North America

A 76 éves Vera Wang látszólag megállította az időt

A divatikon hosszú évek óta híres kifinomult stílusáról és időtlen szépségéről. Most azonban nemcsak a divatvilágban, hanem a szépségápolás terén is betekintést engedett titkaiba. Vera Wang elárulta, hogy kortalansága és ragyogó megjelenése mögött két fő dolog áll: az életmódja és a munka iránti szenvedélye.

A Page Six Style-nak adott interjújában a tervező korábban meglepő őszinteséggel beszélt étkezési szokásairól. Bár híres a tudatos életmódjáról, Wang bevallotta, hogy időnként enged a gyorsételeknek, sőt a McDonald’s ételei is szerepelnek az étrendjében. „Én is eszem McDonald's-ételeket, abszolút” – mondta, majd hozzátette, hogy két hétig akár minden nap rendel, majd vált más ételekre. Ez a fajta rugalmasság és mértékletesség áll szerinte a hosszú távú egészség és fiatalság mögött.

Ezeket az ételeket fogyasztja

Wang különösen odafigyel a kiegyensúlyozott táplálkozásra. Szereti a sashimit barna rizzsel és zöldségekkel, a kínai párolt brokkolit csirkével és rizzsel, az articsókasalátát vagy a Sant Ambroeus étterméből származó halételeket. Ugyanakkor soha nem riad vissza egy szelet Ray’s pizzától sem, és büszkén vallja, hogy ezek ellenére soha nem szedett fel kilókat. Ezen kívül Vera hat éve teljesen lemondott a diétás kóláról, ami számára a legnagyobb kihívást jelentette.